Většina Italů si nedokáže vánoční svátky představit bez tradičního moučníku pandoro. Jedním z nejznámějších výrobců tohoto "zlatého chleba", který je v Itálii populární stejně jako v tuzemsku vánočka (ač tvarem připomíná spíš bábovku), je společnost Melegatti. Ta je vyrábí podle svého tajného receptu už od roku 1894, kdy si jej patentoval zakladatel Domenico Melegatti.

Letos ale hrozilo, že firma ze severoitalské Verony na sváteční stůl už žádné pandoro nedodá. Dostala se do vážných finančních potíží, tři měsíce neposlala platy zaměstnancům a hrozil jí bankrot. Na poslední chvíli podnik i jeho výrobu pandora zachránil maltský hedgeový fond Abalone Asset Management. Ten do skomírající firmy investoval 16 milionů eur. Díky tomu Melegatti mohla ještě těsně před svátky obnovit produkci − nakonec stačila vyrobit 1,5 milionu kusů oblíbeného vánočního pečiva.

Samotní zaměstnanci, kteří se do práce vrátili, aniž by jim vedení poslalo platy, na sociálních sítích spustili živelnou marketingovou kampaň. Díky tomu se o firmu začala zajímat i média, jež označila její záchranu za "vánoční zázrak".

Melegatti se podobně jako další menší italští výrobci sladkého pečiva dostala do finančních potíží kvůli rostoucí konkurenci velkých výrobců i maloobchodních řetězců, které často stlačují ceny pandora i dalších moučníků. Nabízejí je až třikrát levněji než Melegatti.

A nejen to. Na podnik už také léta doléhají spory mezi dvěma hlavními akcionáři. Těmi jsou dvě významné rodiny z Verony − Turco s menšinovým a Ronca s většinovým podílem ve firmě. Italská média je dokonce připodobňují k znesvářeným rodům Monteků a Kapuletů ze Shakespearovy hry Romeo a Julie. Obě rodiny se neshodly například na loňském spuštění nové továrny na croissanty za 15 milionů eur. Ta měla přispět k rozšíření nabídky, jenže současně výrazně prohloubila problémy, které měl podnik kvůli svému zadlužení.

Firma Melegatti, jejíž tržby byly loni kolem 70 milionů eur, ale ještě není zachráněna. Maltský fond nyní hodlá s majiteli vyjednávat o koupi jejich podílů, a ukončit tak spory, které podnik léta poškozují.

Pak hodlá připravit plán na restrukturalizaci společnosti a také klíčovou dohodu s věřiteli, zejména bankami. Těm Melegatti dluží až 30 milionů eur, tedy v přepočtu asi 765 milionů korun. "Očekáváme, že maltský investor přijde s vážným plánem, který bude těžit z historie firmy a jejího potenciálu," uvedl k tomu Maurizio Tolotto z odborů Cisl. Melegatti zaměstnává nastálo na 90 lidí, dalších 220 ale obvykle najímá na brigádu před Vánocemi a před Velikonocemi.

Melegatti navíc musí brzy začít přípravy na výrobu dalšího z populárních moučníků − colomby. Ta se jí hlavně na Velikonoce. "Očekávám, že konkrétní plán na velikonoční výrobu firma zveřejní co nejdříve. Její zaměstnanci se vrátili do práce kvůli výrobě vánočních moučníků pandoro, i když jim firma už tři měsíce nevyplatila mzdy," připomněl odborář Tolotto s tím, že firma by nyní měla pamatovat především na ně.