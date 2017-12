Výrobce lokomotiv a dalších kolejových vozidel Škoda Transportation míří do rukou Petra Kellnera. Na snímku je elektrická lokomotiva Emil Zátopek.

Škoda Transportation

Jedna z nejvýznamnějších českých průmyslových firem byla na prodej více než rok a čekalo se, že skončí v rukách čínského kolosu CRRC. Jednání se ale protahovala, napětí mezi několika akcionáři se zvyšovalo a nakonec v půlce letošního roku do hry vstoupil Daniel Křetínský, který se domluvil se šéfem firmy a hlavním akcionářem Tomášem Krskem, že by firmu společně vlastnili. S tím nesouhlasili jiní akcionáři a do hry na poslední chvíli přivedli Petra Kellnera, který nakonec plzeňskou Škodovku získal.

10 miliard za Olympii

Realitním obchodem roku se v březnu stal prodej nákupního centra Olympia Brno. Hamburská investiční skupina Deutsche EuroShop za něj zaplatila realitním fondům Rockspring a ECE 374 milionů eur (přes 10 miliard korun). Brněnská Olympia patří mezi nejúspěšnější obchodní centra v Česku, nabízí zhruba 200 obchodů. O její koupi zprvu usilovala také skupina CPI Radovana Vítka.

Křetínského jízda

Ačkoliv se mu nakonec nepodařilo získat Škodu Transportation, přesto byl Daniel Křetínský již tradičně nejaktivnějším českým investorem. Jeho největší obchody se opět odehrály v energetice. V Británii získal dvě paroplynové elektrárny, v Itálii velké zdroje na biomasu, v Maďarsku uhelnou elektrárnu. Stamiliony, tentokrát bez úspěchu, nalil do Sparty Praha. V roce 2017 Křetínský vyplatil také skupinu J&T a Patrika Tkáče, do EPH naopak vstoupil fond australské banky Macquarie.

Primu ovládli Češi

Několik let se v Česku mluvilo o tom, že dvě nejsledovanější české soukromé televize změní majitele. Letos se tomu tak stalo u Primy. Svůj poloviční podíl prodala švédská skupina MTG za více než šest miliard korun druhému spolumajiteli Ivanu Zachovi, který nyní ovládá zhruba dvě třetiny firmy, a jeho parťákovi Vladimíru Komárovi. Ten v minulosti spoluvlastnil Novu. Mimochodem, v současnosti probíhají jednání o možném prodeji skupiny CME, do níž patří právě Nova.

Pegas Nonwovens

Velkou akci s firmou, s níž se jako s jednou z mála obchoduje na pražské burze, rozjela skupina R2G miliardáře Oldřicha Šlemra. Po několika měsících se jí podařilo za vyšší jednotky miliard korun získat téměř 90 procent textilky.

IT Moravia − překlady za 7 miliard

Letos se za sedm miliard korun prodala brněnská společnost Moravia IT. Firmu, která patří v oboru k největším na světě a stojí třeba za překlady Windows, získal od amerického fondu Clarion Capital a Kateřiny Janků britský konkurent RWS Holding.

21th Century Fox míří pod Time Warner

Americký zábavní gigant Walt Disney koupí většinu aktivit společnosti 21st Century Fox za 52,4 miliardy dolarů, tedy 1,14 bilionu korun. Disney tak získá filmová a televizní studia, kabelové stanice a zahraniční televizní stanice z impéria mediálního magnáta Ruperta Murdocha. Pokud bude dohoda schválena, Disney upevní svou pozici největší mediální společnosti na světě.

Opel ovládli Francouzi

Německá automobilka byla v problémech posledních 20 let, kdy vesměs prodělávala. A tak se americký koncern General Motors rozhodl zbavit Opelu, který vlastnil od roku 1929. Za 2,2 miliardy eur, tehdy zhruba 56 miliard korun, ztrátovou automobilku koupila francouzská skupina PSA vyrábějící značky Peugeot a Citroën. Francouzi Opel převzali v srpnu a momentálně probíhá ve firmě souboj o to, jak velké budou škrty.

Evropský železniční gigant

Letos se taky dohodl vznik evropského železničního gigantu. Francouzský Alstom a německý Siemens se domluvily, že se spojí a vytvoří "železniční Airbus". Řada médií tento krok označila jako sňatek z rozumu, aby obě firmy mohly lépe konkurovat čínskému obrovi CRRC. Ten byl nakonec neúspěšným favoritem ve hře o Škodu Transportation.

Amazon vstoupil do potravin

Internetový gigant Amazon letos nalil miliardy do byznysu s potravinami. A hned v této branži udělal svou největší akvizici v historii. Za necelých 14 miliard dolarů (přes 322 miliard korun) koupil americký řetězec s potravinami Whole Foods Market.