Každý premiér si s sebou na Úřad vlády přivede své spolupracovníky. Jedním z těch nejdůležitějších je tradičně vedoucí celého úřadu, což je klíčová pozice. Takový člověk má neomezený přístup na zasedání kabinetu, pro předsedu vlády chystá podklady a také komunikuje s tajnou službou, která je premiérovi podřízena. Andrej Babiš do této funkce vybral čtyřicetiletého absolventa historie Radka Augustina. Nepříliš známé úřednické jméno přitom velmi dobře ilustruje vztah, který je určující silou české politické scény. A to vztah, který se během posledních let vytvořil mezi Babišem a Milošem Zemanem.

Právě z prezidentova okolí Augustin přichází. Nejprve byl vysokým funkcionářem Strany práv občanů − Zemanovců, opakovaně za ni kandidoval a v roce 2013 se na půl roku stal šéfem Úřadu vlády, když byl premiérem Zemanův nominand Jiří Rusnok. Po nástupu Bohuslava Sobotky v lednu 2014 se Augustin přesunul na Pražský hrad, kde po čtyři roky vedl analytický útvar.

Politolog Pavel Šaradín upozornil, že může jít o výsledek dohody, kdy Babiš do státního aparátu umístí Zemanovy lidi. Sázka na Augustina ale může být i součástí Babišovy poziční hry. Augustin je na jednu stranu velký obdivovatel prezidenta, na druhou nepatří do jeho nejužšího kruhu. Vratislav Mynář a Martin Nejedlý, lidé s největším vlivem na prezidenta, jej dokonce postupně od Zemana odstavili. A není žádným tajemstvím, že právě k této dvojici Babiš nechová moc sympatií, takže se mu může hodit mít u sebe někoho, kdo mu pomůže pochopit jejich uvažování.

Čekání na druhé kolo

Což bude zásadní, pokud ve druhém kole prezidentské volby, jež se odehraje 26. a 27. ledna 2018, Miloš Zeman obhájí post hlavy státu. Tento termín je ve vztahu Babiše se Zemanem důležitý − do té doby potřebuje mít prezident obhajující mandát mimořádně populárního premiéra na své straně. S tím souvisí i to, jak ochotně jej jmenoval předsedou vlády a jak mu už předem zaručil, že dostane i druhý pokus na sestavení kabinetu, pokud mu ten první nevyjde. Jeden a půl milionu voličů hnutí ANO je něco, co se Zemanovi bude v lednu hodit.

Jenže po volbách bude situace jiná. Zjednodušeně řečeno už Zeman nebude Babiše k ničemu potřebovat. Samozřejmě se nedá očekávat, že by mu začal škodit tak, jak to dělal Bohuslavu Sobotkovi, rozhodně se z něj ale rychle stane mnohem nebezpečnější souputník. Ostatně Zeman v minulosti opakovaně prokázal, že nemá problém někdejší blízké pomocníky a spolupracovníky nemilosrdně obětovat. Takový Miroslav Šlouf by mohl vyprávět. Mít dobrý vhled do toho, jak funguje Zemanovo soukolí, se proto Babišovi, jenž si rizika uvědomuje, bude hodit.

Spojenectví Babiše se Zemanem je pragmatické, protože nyní vyhovuje i druhému nejbohatšímu Čechovi. Nynější prezident mu pomohl dosáhnout jeho cíle, tedy stát se premiérem. Navíc se oba dominantní muži české politiky sami zahnali do částečné izolace − Babiš si postupně proti sobě poštval zástupce pravice i bývalé koaliční partnery z ČSSD a KDU-ČSL. Ti mu navíc vyčítají obvinění kvůli údajnému podvodu při budování Farmy Čapí hnízdo. Zeman zase mnoho politiků (byť méně než Babiš) rozčiluje svým nahnědlým populismem a tím, jak manévruje zemi směrem do náruče Ruska a Číny.

Neshody tu jsou

V minulosti lze ale najít indicie, že Babiš a Zeman nejsou spojenci, kteří by kvůli sobě krváceli. Lze připomenout některé starší výroky, kterými se častovali. "Zeman pro mě představuje pokračovatele Klausova kapitalistického mafianis­mu a korupce," pronesl Babiš v lednu 2013 pro HN, když vysvětloval, proč v prezidentské volbě podporuje Karla Schwarzenberga.

"Zastávám názor, že lidi je možné oklamat a podvést pouze jednou. I ti nejhloupější si dají pozor, protože kdo zradil jednou, zradí pokaždé," komentoval zase Zeman v listopadu 2011 pro Parlamentní listy Babišovy tehdy čerstvé politické ambice. Svými narážkami o zradě připomínal Babišovu někdejší (ne)účast při privatizaci Unipetrolu.

I nyní probleskují neshody, které mezi nimi stojí. Babiš třeba Zemana opakovaně kritizoval, že zbytečně rozděluje společnost. Při debatě o tom, zda by Česko mělo po vzoru Spojených států uznat Jeruzalém za hlavní město Izraele, se mu pak dostalo z Hradu ukázky toho, co by jej mohlo po volbách čekat častěji a častěji. Zeman iniciativu Donalda Trumpa podpořil, Babiš se naopak postavil proti. Reakce hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka byla pichlavá a uštěpačná: "Andrej Babiš se dosud nezabýval zahraniční politikou a bude zřejmě trvat nějaký čas, než se v ní zorientuje."

Tematické vydání čtěte v rubrice Česko 2017.