S tím, jak se blíží první kolo prezidentských voleb, se Miloš Zeman snaží působit státnicky a vyhýbat se kontroverzím, které mu ubírají na popularitě. Přesně v takovém duchu se neslo i jeho včerejší vánoční poselství − optimismus říznutý mírnou skepsí, jeden povinný bonmot o tom, že nadbyteční státní úředníci by měli nastoupit do firem lačnících po zaměstnancích, skromná adorace vládních ambicí Andreje Babiše a výzva k jejich toleranci. Opět přišlo doporučení Evropské unii, že si má lépe hlídat své hranice, a NATO, aby se více věnovalo boji s islámským terorismem (Islámský stát už Zemanův favorit Vladimir Putin označil za poražený).

"Nemáme se za co stydět, je mnoho věcí, na které můžeme být hrdí," povzbuzoval prezident ve svém posledním proslovu během končícího pětiletého mandátu. Během řeči zopakoval, že Česko je premiantem EU v nízké míře nezaměstnanosti, v růstu ekonomiky, v bezpečnosti, pochválil, že začaly růst platy.

O Čem hovořil prezident Zeman ve svém poselství O investicích Zeman dlouhodobě upozorňuje, že státní rozpočty málo myslí na investice. Řekl to i nyní, především klesající výdaje na dopravní infrastrukturu jsou prý ostuda. O diplomacii Češi mají být energickými členy EU a NATO. Unii Zeman vyčítá, že neumí ochránit své hranice a že řeší imigrační kvóty, NATO by se zase mělo více věnovat boji s islámským terorismem. O politice Zeman popsal výsledek říjnových voleb jako zemětřesení. Připomněl, že dvě nejstarší strany ČSSD a KDU-ČSL se málem nedostaly do parlamentu. Na adresu vlády Andreje Babiše řekl, že je přesvědčen, že nejpozději na druhý pokus získá důvěru, a to nejspíš formou tolerance menšinového kabinetu.

Neubránil se ovšem rýpancům, které souvisí s blížící se volbou, v níž bude svůj post obhajovat. "Je dobře, že máme nízkou nezaměstnanost, ale stále je zde skupina lidí, kterým říkáme nepřizpůsobiví," prohlásil a zdůraznil, jak si s novou ministryní práce za hnutí ANO Jaroslavou Němcovou notoval, že lidem, kteří nechtějí pracovat, je třeba sebrat sociální dávky. Jde o téma, které je českým předvolebním koloritem a je v podstatě jedno, o jakou stranu či politika jde − o zpřísňování sociální podpory na podzim hovořili ODS, ČSSD, ANO i Tomio Okamura.

Další šťouchanec byl namířený proti nejsilnějšímu Zemanovu vyzývateli Jiřímu Drahošovi. Ten se před Vánoci nechal slyšet, že volby v Česku ovlivňují ruské tajné služby prostřednictvím dezinformačních médií. Mezi ty patří i servery, jež se těší Zemanově důvěře, třeba web Parlamentnílisty.cz. To, jak Moskva ovlivňovala volby, se nyní intenzivně řeší třeba v USA. "Je to ubohé, trapné, urážející," řekl Zeman o teorii, že by Rusové manipulovali českými voliči, aniž by zmínil Drahošovo jméno. Připomněl také, že i tajná služba popřela zásahy cizích mocností.

"Dovolte mi, abych připil na vítězství zdravého rozumu," zakončila hlava státu svou řeč. V té nynější, stejně jako v té první v roce 2013, se pak Zeman dopustil i jednoho silného slibu: tehdy prohlásil, že nebude dávat milosti (letos amnestoval odsouzeného vraha Jiřího Kajínka), nyní se zapřisáhl, že nevypíše předčasné volby. To je ovšem podle ústavy primárně sněmovní procedura, v níž prezident hraje v podstatě okrajovou roli.