Každým rokem se v politice a společnosti objeví řada jevů vůbec poprvé. Mohou to být náhodné úlety, které postupně zapadnou. Když je ale oněch "poprvé" moc, stávají se z nich znaky změny. Návěští nové reality. V české politice a společnosti bylo těch poprvé letos opravdu hodně. Tolik, že nás opravňují k domněnce, že se schyluje k zásadní proměně Česka.

Vůbec poprvé vyhrál volby někdo jiný než standardní levicová či pravicová demokratická strana. Kombinace nespokojenosti s nedostatečně rychlým doháněním západní Evropy a celkové nejistoty prostupující celý západní svět vynesla k moci nový projekt − hnutí ANO Andreje Babiše. Je paradoxní, že se to stalo v době prosperity, kdy Česko objektivně zažívá nejlepší roky v historii, ale už to tak bývá, že v politice rozhoduje spíše sentiment než data. Babiš dovedně povzbudil deziluzi řady Čechů, za univerzálního viníka označil "tradiční strany" a prohlásil, že on udělá vše jinak, neboť "není ani napravo, ani nalevo, ale je tu "pro lidi". Pro každého má něco, prý vlastně pro všechny všechno. Všem bude líp. Řada Čechů mu uvěřila.

Proč je to varovné? Protože to, s čím Andrej Babiš válcuje Česko, není jen nová politika. Je to vlastně latentní odmítnutí demokratické politiky jako takové. Podstatou demokratické politiky je totiž soupeření autonomních myšlenek, což je vtěleno i do české ústavy, která říká, že politický systém je založen na soutěži politických stran. Teď, jako by nastupovala doba, kdy stále víc lidí věří, že je tuto soutěž možno dát do závorky, s tím, že jedno jediné univerzální hnutí je schopné reprezentovat zájmy všech, vyplnit všechna přání.

Není přitom pravda, že Babišovo hnutí je neideologické. Jeho ideologií je vulgární pragmatismus: Principy a hodnoty musí jít stranou, tu uděláme to, tam tamto, jen když z toho něco kápne. Řídíme stát jako firmu. To sice zatím umožňuje vládnout za většinového souhlasu, ale zároveň to potenciálně vylučuje každého, kdo se do příslušné většiny nevejde. Jednou to mohou být živnostníci, kteří "kradou", podruhé "nepřizpůsobiví", kteří "si nadělají děti, aby nemuseli chodit do práce", příště někdo jiný. Také koncept ochrany menšin a lidských práv v Česku míří, zdá se, do závorky.

V tomto smyslu zapadá situace u nás do kontextu dění ve střední Evropě. Českem sice nesviští větry nacionalismu či konzervatismu, jako v Maďarsku či Polsku, ale platí to, co napsal politický filozof Jiří Přibáň: "Jsme tak dnes u nás i jinde v Evropě svědky paradoxní kontrarevoluce… touha po moci je zde stejně silná jako nenávist k modernímu člověku s jeho představou občanských práv a demokratické vlády. Představy o národu jako společenství půdy a krve, ale i o státu jako firmě, jsou jen různé formy projevu té samé nenávisti."

S tím souvisí i další české "poprvé" roku 2017. Poprvé získala ve volbách více než deset procent hlasů otevřeně nenávistná a xenofobní strana. Hnutí Tomia Okamury v kampani popíralo ústavu, když požadovalo "zákaz islámu", i mezinárodní konvence, když volalo "nepřijmeme ani jednoho uprchlíka!". Že v Česku islám prakticky neexistuje a uprchlíci zde nejsou? Nevadí. Funguje princip "co člověk nezná, toho se bojí, a čeho se bojí, to nenávidí" a Okamura tenhle princip vytěžuje do mrtě. Ještě horší ale je, že strana netolerance a xenofobie byla letos vůbec poprvé pozvána do salonu. Zatímco s republikány Miroslava Sládka nikdo nechtěl v 90. letech ani sedět v lavici, okamuristé jsou bráni jako regulérní partneři, dostávají významné funkce, uvažuje se o nich jako o tichých podporovatelích vlády. Tím, kdo extremisty takto legitimizuje, je samozřejmě hlavně Andrej Babiš. Jedná zcela v duchu ideologie vulgárního pragmatismu: Může z toho něco kápnout? Tak proč ne!

Ze stejných důvodů v roce 2017 poprvé sáhli po moci komunisté. Sice dostali nejméně hlasů od roku 1989, ale mohou se v novém mocenském uspořádání hodit, takže i oni míří na dosud nemyslitelné posty. Řada poslanců Babišova hnutí například hlasovala pro komunistu Ondráčka, který v roce 1989 mlátil demonstranty, na post šéfa komise pro kontrolu GIBS. Letos padá jedno polistopadové tabu za druhým.

Přičiňuje se o to i prezident republiky Miloš Zeman. Právě skrze něj začaly být poprvé od roku 1989 zpochybňovány ústavní principy, například že podmínkou pro dlouhodobé fungování vlády je důvěra Poslanecké sněmovny. Svého druhu "premiérou" byla i Zemanova podpora zásahů policie proti demonstrantům při návštěvě čínského prezidenta, jakož i jeho (snad v nadsázce řečené) výzvy k likvidaci novinářů.

Souhrnně: České politické premiéry roku 2017 naznačily, že jsme se dostali do předpokoje nové revoluce. Byl zpochybněn systém politických stran, na frak dostává koncept lidských práv, zpochybňuje se členství v EU, zpochybňují se ústavní normy. Příznačné je, že se to neděje nikterak násilně. Ale za jásotu podstatné části společnosti. Protože ta prostě chce, abychom se vydali jiným směrem, do jiného světa, a spatřuje v tom pro sebe naději na lepší život.

Až se do mysli vkrádá pasáž z Kunderova románu "Kniha smíchu a zapomnění", který letos vyšel v Česku také poprvé: "A tak se stalo, že se komunisté zmocnili v únoru 1948 vlády nikoli v krvi a násilí, ale za jásotu přibližně jedné poloviny národa. Ano, namítejte si, co chcete, komunisté byli chytřejší. Měli velkorysý program. Plán úplně nového světa, v němž všichni najdou své místo. Ti, kteří byli proti nim, neměli žádný velký sen, nýbrž jen pár morálních zásad, obnošených a nudných, z kterých chtěli ušít záplaty na roztrhané kalhoty poměrů takových, jaké byly. Není proto divu, že ti nadšení a velkorysí lehce zvítězili nad kompromisními a opatrnými a začali rychle uskutečňovat svůj sen, tu spravedlivou idylu pro všechny."

Čau lidi. Hezký idylický rok 2018.