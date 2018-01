První leden nepřinese proti očekávání úplný konec klasických papírových receptů na léky. Pacienti by podle zákona měli ve všech ordinacích povinně dostávat kódy buď na papíře, e-mailem, nebo v SMS zprávě. Na sedm tisíc žádostí lékařů o připojení k centrálnímu úložišti elektronických receptů ale Státní ústav pro kontrolu léčiv zřejmě nestihne vyřídit. V některých ordinacích tak ještě nějaký čas zůstane vše při starém.

Až dvoumilionových pokut za nedodržení povinnosti se ale doktoři bát nemusí. Nový ministr Adam Vojtěch (nezávislý za ANO) je nechce pokutovat po dobu celého roku 2018. "Jsem principiálně příznivcem eReceptu a myslím si, že povinnost je namístě. Ale nebudeme si zastírat, že ten projekt není dotažen tak, jak bych si představoval," uvedl Vojtěch s tím, že návrh na odklad sankcí už je ve sněmovně a měl by bez problému projít. Nepřipravenost eReceptu kritizují i sami lékaři, v říjnu to byl jeden z důvodů, proč na protest zavřeli své ordinace. Sdružení praktických lékařů odhadovalo, že kvůli elektronickým receptům skončí stovka starších lékařů. "Mrzí mě, že kvůli takovému zmetku zaplatíme tak vysokou daň," řekl předseda sdružení Petr Šonka. "Roční odklad může být časem pro to, aby například Česká lékařská komora připravila speciální kurzy pro starší lékaře," myslí si Vojtěch.

Elektronické recepty český zákon zná už deset let, povinnost se několikrát odkládala. Systém přesto dosud neumožňuje vznik individuálních pacientských "účtů", tedy takzvaných lékových záznamů, ani kontrolu toho, zda se jednotlivé léky, které pacientovi předepsali různí lékaři, mezi sebou "netlučou".

Další změna čeká děti a seniory. Ochranný limit, nad který pojišťovny těmto skupinám vrací zaplacené doplatky na léky, se sníží. U dětí a seniorů nad 65 let je novou hranicí tisícikoruna, u lidí starších 70 let klesne na 500 korun. Tím, že děti a senioři překročí limit rychleji než dřív, vrátí jim pojišťovna víc peněz.

Od ledna se také mění rozvrh povinného očkování. Proti záškrtu, tetanu, černému kašli, dětské obrně, žloutence typu B a nákaze bakterií Haemophilus influenzae začnou děti dostávat pouze tři dávky vakcíny oproti dřívějším čtyřem. První dávku očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám budou rodiče muset stihnout do 18. měsíce věku dítěte, druhou dávku pak nejdéle do šestého roku. Nepovinné očkování proti papilomaviru začnou pojišťovny kromě dívek nově hradit i třináctiletým chlapcům.