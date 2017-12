Severní Korea čelí novým sankcím, které v OSN navrhly Spojené státy. Mají zakázat dovoz strojů, dopravních prostředků nebo téměř 90 procent rafinovaných ropných produktů. Kvůli rostoucí ekonomické izolaci experimentuje komunistická země už několik let se zaváděním prvků tržní ekonomiky. Právě to ale může způsobit konec režimu, říká profesor Dongho Jo z jihokorejské Ewha Womans University, který zkoumá severokorejské hospodářství.

Režim se bude muset rozhodnout, zda se vrátí ke státem plně řízené ekonomice, nebo zda ještě více uvolní prostor pro trh a zavede kapitalismus. Obojí podle experta povede k pádu Severní Koreje.

Země nyní využívá směs státem řízené a tržní ekonomiky, vysvětluje Jo. "Kdybychom to měřili na stupnici od sta, kde nula je socialistická ekonomika a sto zcela volná tržní ekonomika, Severní Korea by teď byla na čísle dvacet či třicet," uvádí Jo, který se nedávno zúčastnil v Praze semináře o Severní Koreji organizovaného jihokorejským velvyslanectvím a Vysokou školou ekonomickou.

"Část jsou nelegální ekonomické aktivity, část šedá ekonomika, část je legální. Dám vám příklad," říká Jo. "Soukromé vlastnictví výrobních prostředků je zakázáno. Jenže třeba přijde bohatý muž na městský úřad a řekne, že lidé hledají rychlou dopravu a taxislužba by byla výdělečná. Plánuji mít sto taxíků, řekne, ale systém mi nepovoluje, abych takovou společnost měl. Pojďme to udělat jako byznys města, město to bude vlastnit. Na první pohled je to socialistický podnik, ale ve skutečnosti jde o soukromou firmu," vysvětluje.

V Severní Koreji jsou nyní oficiálně čtyři stovky tržnic, kde prodávají soukromníci a některé jsou velmi rozsáhlé. Do tržních aktivit je podle Joa zapojeno 90 procent obyvatel země. Prodává se tam vše včetně potravin, které pěstují lidé na pozemcích u svých domů. Část těchto pozemků přitom není oficiálně registrovaná. Navíc korejský vůdce Kim Čong-un reformuje i státní sektor, snaží se povzbudit ekonomiku, aby stabilizoval režim. "Jde o něco, jako byly reformy za socialismu v bývalém Sovětském svazu. Například když pracujete více, vaše výplata bude vyšší," uvádí Jo. Zároveň režim investuje velké částky do vývoje jaderných zbraní.

"Problém je v tom, že když uděláte krok k tržnímu systému, lidé žádají další. Vidím, že například počet tržnic roste a systém socialistické distribuce zboží nefunguje," uvádí Jo. "Kim Čong-un bude podle mého odhadu v příštích třech až pěti letech čelit kritickému momentu, rozhodnutí, zda se vrátit zpátky k socialistickému systému, nebo pokračovat ke kapitalismu. Cokoliv si ale Severní Korea vybere, stejně zemře," předpovídá Jo.

Pokud si země vybere socialistický systém, nemůže podle něj v 21. století přežít. Pokud si vybere kapitalismus, lidé budou vědět, co se děje za hranicemi a hlavně v Jižní Koreji. Že jsou tam lidé bohatší, že je společnost pokročilejší. Začnou otevřeně kritizovat vládu a ta zkolabuje, uvádí expert.

Výsledkem bude podle odborníka na severokorejskou ekonomiku sjednocení obou Korejí, Severní a Jižní. Zda budou lidé z jihu pro sjednocení, záleží na tom, jak jim to jejich vláda vysvětlí. "Nyní se mluví hlavně o nákladech, ale jsou tu i zisky," tvrdí Jo.

"Ze sjednocení bude nejvíc těžit mladá generace. Vznikne větší trh, více pracovních míst, budeme mít mír, zmizí obavy z války. Nyní mají mladí lidé v Jižní Koreji, kteří skončí univerzitu, skutečně velké problémy najít práci. Se sjednocením se objeví nová místa. Budeme muset samozřejmě platit za sjednocení. Budou vyšší daně, ale zvýšení bude omezené. Nebude to o sto procent, ale třeba o deset nebo dvacet procent a to se dá snést," říká Dongho Jo.