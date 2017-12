Představitelé ruského ministerstva obrany loni v listopadu hlásili, že provedli první zkoušky rakety chystané pro raketový vlak Barguzin. Letos měly následovat její zkušební odpaly. Místo toho se v médiích objevily zprávy, že úřad projekt zastavil kvůli neefektivitě.

Vývoj nového vlaku začal v roce 2012. "Výkresy máme hotové, teď se zabýváme konstrukcí agregátů a technologických uzlů komplexu," hlásil v roce 2015 velitel ruských strategických sil generálplukovník Sergej Karakajev.

Jaderné rakety na železnici patřily už do výzbroje sovětské armády. Vlaky, které je vozily, měly kódové označení Moloděc a vojáci je využívali od roku 1987. Sovětští generálové tak rozšiřovali klasické nosiče raket: ponorky, letadla a pozemní sila. Po kolejích jezdilo pět vlaků, každý z nich se třemi mezikontinentálními jadernými střelami. Protivníka to mělo zmást, neměl vědět, kde se střely právě nacházejí. Vlakům ale končila životnost, poslední dojezdil v roce 2005.

Rusko se vzdalo vlaků s jadernými raketami



Kdo poté prosadil obnovení projektu, není jasné. Všichni teď říkají, že s tím nesouhlasili. "Vyhráli jsme tendr, ale já jsem byl proti tomu. Musela by se budovat znovu infrastruktura, což by stálo obrovské peníze. Navíc by to nezlepšilo efektivitu našich jaderných sil. Kromě toho, raketové vlaky mají v současných podmínkách jednu zásadní nevýhodu − mohou se stát snadným cílem pro teroristy," cituje deník Nězavisimaja gazeta hlavního konstruktéra společnosti Moskovskij institut těplotěchniki Jurije Solomonova, který měl za úkol vytvořit raketu pro nový vlak.

Dalším problémem bylo, jak zajistit, že protivník neobjeví, kde se vlak právě nachází. "Oproti osmdesátým letům udělala technika v oblasti kosmické rozvědky velký pokrok. Můžete si pomalu přečíst noviny člověka v kavárně. Jak chcete zamaskovat raketový vlak?" pokládá řečnickou otázku vojenský novinář Igor Konstantinov.

5 vlaků s jadernými raketami jezdilo po kolejích v Sovětském svazu. Rusko teď chtělo na tradici této zbraně navázat.

V sovětských dobách se komplexy Moloděc navenek tvářily jako vlak s mrazicími vagony. "Jenže už tehdy to moc nefungovalo. Bylo potřeba tří lokomotiv, aby vlak utáhly. Mražené maso tolik neváží, že?" kritizuje Konstantinov.

Spojené státy s podobnými vlaky také experimentovaly. Prezident Ronald Reagan dal v roce 1986 pokyn k vývoji systému Peacekeeper, který by převážel dvě mezikontinentální balistické rakety.

Zkoušky ale postupovaly pomalu a celý projekt byl v roce 1991 zastaven. Analýza korporace RAND z roku 2014 uvádí, že rakety ve vlacích mají oproti raketám v silech následující nevýhody: podstatně složitější údržba, možnost zablokování cesty ať kvůli přírodnímu faktoru (laviny, zemětřesení) nebo diverzi, nižší životnost v případě útoku protivníka.