Existuje spousta měřítek úspěchu. Pozice na trhu, peníze na účtech, hodnota značky nebo spokojení zákazníci. Ve světě technologií nemusí vždy platit, že nejlepší jsou firmy, které nejvíce vydělávají. Letošek ukázal, že právě nejziskovější firmy mohou u spousty uživatelů ztratit dobré jméno. Jejich pozici na trhu to přitom nemusí ohrozit, jsou příliš velké, uživatelé jsou na nich závislí.

Velká mobilní trojka

Nejlepší vysvědčení z trojice Apple, Huawei a Samsung si zaslouží Huawei − nejvíce se zlepšil. Čínský telekomunikační obr se v polovině roku stal druhým největším výrobcem telefonů na světě, dostal se před Apple, výrazně zlepšil kvalitu svého softwaru a aktualizací, Huawei Mate 10 Pro je možná vůbec nejlepší telefon na trhu v poměru ceny a výkonu.

Apple zůstává jedničkou v zisku a letos konečně přinesl zákazníkům opravdu nový a inovativní telefon − iPhone X, který dohnal konkurenci s obrazovkou téměř bez rámečků, OLED displejem a ještě rozšířil svůj náskok v oblasti výkonu.

Peníze nejsou všechno Google i Facebook letos vydělaly rekordní sumy v miliardách dolarů. Jejich vnímání ze strany uživatelů ale utrpělo kvůli dezinformacím, sexuálnímu obtěžování i ohrožování dětí nevhodným obsahem.

Samsung pak ukázal, že ani loňská aféra s telefonem Note 7 se špatně navrženou baterií jedničku na trhu neohrozí. Nové modely Galaxy S8, S8 Plus a Note 8 prosadily nový trend bezrámečkových displejů a Applu dokážou konkurovat kvalitou fotoaparátu i displeje.

Ani premianti ale nebyli bez chyb. Apple neumožní nové telefony využít naplno, protože v balení chybí rychlá nabíječka a starší telefony s unavenou baterií výrazně zpomaluje, aniž by to uživatelům dal vědět. Huawei zase komplikuje výběr telefonů příliš velkou nabídkou a do Česka nedovezl některé zajímavé modely, aby chránil prodeje zařízení, které mu přinášejí více peněz. Samsungu pak v telefonech není moc co vytknout, i jeho levnější modely jsou lépe vybavené než dříve, ale jako největší výrobce elektroniky zklamal uživatele televizory s označením QLED, které názvem evokují technologii OLED. Kvalitou obrazu ale zaostávají, ceny tomu přitom neodpovídají.

Vedle úspěšné trojky jsou tu ale také otloukánci. HTC kdysi patřila desetina trhu se smartphony, nyní nemá ani jedno procento trhu a nejlepší telefony představilo až těsně před Vánoci a nestíhá je dodávat. LG je na tom podobně, na telefonech prodělává stovky milionů dolarů a nejlepší model V30 se začíná prodávat s několikaměsíčním zpožděním. Dobře na tom není ani Sony s telefony Xperia. Japonská firma si to ale vynahrazuje dominantní pozicí konzole PlayStation 4, které se prodalo přes 70 milionů kusů a je největším zdrojem zisků firmy.

Sítě a software jsou komplikované

Velké "systémové" firmy mají složitější pozici. Nejlépe je to vidět na Microsoftu, kterému se skvěle daří ve firemní sféře a cloudu. U Windows ale Microsoft zaváhal, obě letošní aktualizace Windows 10 postrádaly slíbené zásadní novinky a firma to vylepšila až na poslední chvíli, kdy očekávané funkce nabídla k testování alespoň v programu Windows Insider. Microsoft nakonec zabodoval i v listopadu s Xboxem One X, nejvýkonnější herní konzolí na světě, ale ten má jen zlomek ze stovek milionů uživatelů Windows.

Google letos nic zásadního nepřipravil. Místo toho měl a stále má velké problémy s YouTube − část inzerentů stáhla svoje reklamy kvůli extremistickým videím, část kvůli klipům, které zobrazovaly zneužívání dětí. Ani Android neudělal uživatelům moc radosti, slíbené zrychlení aktualizací nepřišlo a telefon Pixel 2 XL čelí kritice kvůli méně kvalitní obrazovce i softwarovým chybám. Kromě toho se Google zapletl do problémů s propagováním nepravdivých zpráv a možným ovlivněním amerických prezidentských voleb. Kromě toho od EK dostal obrovskou pokutu a další mu hrozí. V oblasti umělé inteligence se ale Google drží na špičce a i díky strojovému učení mají telefony Pixel nejlépe hodnocené fotoaparáty na světě. Jen se u nás oficiálně neprodávají a nebudou. Ale v jednom Google v Česku zabodoval − spustil tu možnost placení mobilem Android Pay.

Facebook se podobně jako Google potýká s dezinformacemi, ale také s rasově zaměřeným cílením reklam a poklesem zájmu mladších uživatelů. Investorům však dělá radost, je stále ziskovější. Nepotěšil ale tvůrce obsahu a vydavatele tiskovin, kterým hrozí, že přijdou o možnost přirozeně získávat nové čtenáře. Na Slovensku testuje změnu designu, která oddělí příspěvky od přátel od příspěvků ze stránek. Problémy s fake news či šířením nenávisti má i mnohem menší Twitter. Ten trápí i to, že stále neumí přilákat inzerenty, prodělává a přichází o talentované zaměstnance i manažery.