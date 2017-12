Audi Q8

Německé luxusní automobilce Audi dosud chyběl model, který by se dokázal postavit oblíbenému SUV-kupé BMW X6. Změnit to má Audi Q8. Na výběr budou naftové a benzinové motory, jež později doplní i hybridní varianta s možností dobíjet baterie ze zásuvky. Chystá se i sportovní model SQ8, jenž by se měl představit do konce roku. Audi vsadí také na množství příplatkové výbavy, včetně nastavitelného podvozku, chytrých světlometů nebo head-up displeje.

Odhadovaný příchod na trh: léto

BMW řady 8

Do módy se vrací velká luxusní kupé s pětimetrovou délkou. Zatímco donedávna si monopol držel Mercedes-Benz se svým CL (později S-Coupé), nyní se o slovo hlásí konkurenti. Letos to byl Lexus, v roce 2018 se představí vůz od BMW. Řada 8 nabídne pravděpodobně jen nejvýkonnější benzinové motory, špičkou by mohl být dvanáctiválec, který nyní používá limuzína řady 7. Očekávat se dá i extra sportovní verze od známé divize mnichovské značky M.

Odhadovaný příchod na trh: podzim

Auta pro rok 2018: hodně luxusu z Německa a francouzský sport



Mercedes-Benz CLS

Zakladatel elegantní kategorie sedanů-kupé Mercedes-Benz CLS se příští rok předvede ve své třetí generaci. Tu definuje nápadný design s ostře seříznutou přídí, která se v budoucnu určitě objeví i u dalších aut stuttgartské automobilky. Aerodynamicky "výhodný" tvar se má postarat o tiché cestování. CLS budou pohánět šestiválcové motory vždy spojené s pohonem všech kol a automatem. Komfort posádky má zajistit vzduchový podvozek.

Odhadovaný příchod na trh: první čtvrtletí

Citroën C5 Aircross

Francouzská automobilka se po delší odmlce vrací do kategorie středně velkých SUV. Model C5 Aircross, který se letos představil na autosalonu v Šanghaji, dorazí do Česka během jara. Kromě standardní nabídky několika benzinových a naftových motorů bude jezdit i v hybridní variantě, která díky elektromotoru na zadní nápravě (spalovací jednotka pohání přední) nabídne takzvaný paralelní pohon všech kol. Auto sdílí podvozkovou platformu s Peugeotem 3008 a Opelem Grandland X.

Odhadovaný příchod na trh: jaro

Volkswagen Touareg

V prosinci byl přistižen při testovacích jízdách nový Volkswagen Touareg. Velké SUV německého koncernu stojí na společné platformě s Audi Q7 a Bentley Bentayga. Design navazuje na koncept T-Prime GTE z loňska. Kromě naftového šestiválce by se mohl pod kapotou objevit ještě hybridní systém s připojením do zásuvky. Nastavitelná výška podvozku i tuhost tlumičů by měla pomoci i v terénu. V rámci off-road balení bude zřejmě možné dokoupit i redukční převodovku a uzávěru diferenciálu.

Odhadovaný příchod na trh: léto

Renault Mégane R.S.

Sportovní oddělení francouzské automobilky na začátek příštího roku připravilo novou podobu ostrého hatchbacku Mégane R.S. Bude ho pohánět přeplňovaný benzinový čtyřválec ve dvou výkonnostních variantách 280 a 300 koní. Sílu bude posílat jen na přední kola. Do práce se ale zapojí systém pro natáčení zadní nápravy 4Control, který má vozu dodat mrštnost v zatáčkách. Na silnici i okruhu pomůže volba jízdních režimů, jež upraví reakce auta.

Odhadovaný příchod na trh: konec zimy