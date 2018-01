Tuzemská měna bude i v novém roce ukazovat své svaly, a naváže tak úspěšný letošek, v němž byla vůči euru i dolaru jednou z nejvíce posilujících měn na světě. Podle průzkumu, který HN uskutečnily mezi analytiky finančních domů, by se v průběhu roku 2018 měla koruna podívat pod hranici 25 korun za euro. Podporovat ji bude pokračující expanze domácí ekonomiky a další předpokládané zvyšování úrokových sazeb ze strany České národní banky a na druhou stranu pokračování uvolněné měnové politiky Evropské centrální banky.

Další zhodnocování koruny však pravděpodobně bude tlumit případné vybírání zisků ze strany zahraničních investorů a spekulantů, kteří ve velkém uzavírali sázky na její zpevňování před i po dubnovém konci intervencí ČNB. Ty centrální banka zahájila v listopadu 2013 ve snaze zabránit propadu ekonomiky do deflace, povzbudit růst cen, a podpořit tak celé české hospodářství.

Pod 25 korun za euro

"Letos by koruna měla dále postupně posilovat, obecně však bude rychlost posilování podle našeho názoru pomalejší, než byla v loňském roce," uvedl hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler. Koruna si koncem kurzového závazku, v rámci kterého ji ČNB zhruba po tři a půl roku uměle oslabovala nad úroveň 27 korun za euro, připsala vůči euru přes pět procent, a vůči americkému dolaru dokonce přes sedmnáct procent. Ve výši zhodnocení proti těmto dvěma klíčovým měnám jí mohly konkurovat už jen mosambický nový metical, polský zlotý a srbský dinár.

"Do konce letošního roku očekáváme posílení koruny mírně pod hranici 25 korun za euro," dodal Seidler s tím, že výraznější zpevnění české měny může nastat vůči dolaru, kde se díky očekávanému oslabování americké měny k euru může kurz dostat pod hranici 20 korun.

Ekonomové oslovení HN v průměru očekávají, že v polovině roku bude kurz české měny atakovat hranici 25 korun za euro. V závěru roku 2018 pak vidí kurz na úrovni 24,80. To by v porovnání se současným stavem (přibližně 25,70 koruny za euro) znamenalo zhodnocení zhruba o 3,5 procenta. U dolaru je očekávaný kurz ke konci roku 21,35 koruny.

Podobný vývoj kurzu české měny vůči euru jako Seidler předpovídá také hlavní ekonom společnosti Patria Finance Jan Bureš. Podle něj se koruně bude dařit hlavně v úvodní části roku a zejména v prvním čtvrtletí jí bude do karet hrát vnější prostředí, tedy měnová politika ECB. "Bude to hodně o tom, jakou trpělivost budou mít investoři sázející na posilování koruny. A myslím, že ve světle pokračujícího kvantitativního uvolňování v eurozóně a pokračující politiky záporných sazeb bude pořád vysoká," řekl Bureš.

Již v únoru Bureš i další ekonomové očekávají další, v pořadí už třetí zvýšení úrokových sazeb centrální bankou v tomto hospodářském cyklu. Ze strany ČNB to nebude v tomto ohledu zcela určitě poslední slovo. "Trajektorie bude jasně nastavená směrem k vyšším úrokovým sazbám," podotkl. Mělo by tak docházet k dalšímu rozevírání nůžek mezi sazbami v Česku a v eurozóně, což bude činit korunu pro zahraniční investory více atraktivní. Své volné peníze totiž budou moci v Česku přes finanční nástroje úročené v korunách zhodnotit výhodněji než peníze uložené v eurech.

Kurzem může zahýbat ECB

V druhé polovině nadcházejícího roku však podle ekonoma Patria Finance může dojít k zastavení, či dokonce k obratu trendu. ECB totiž pravděpodobně ukončí svůj program kvantitativního uvolňování, tedy nákupu veřejných i korporátních dluhopisů, a začne se více spekulovat o možném růstu úrokových sazeb v eurozóně.

ECB v současnosti drží sazbu, za kterou si komerční ústavy u ní ukládají "přes noc" peníze, na -0,4 procenta. Zápornou sazbou se centrální bankéři snaží motivovat komerční banky, aby volné peníze půjčovaly podnikatelům a domácnostem, a podpořily tak investice a spotřebu.

"Ne že by mělo k růstu sazeb ECB v příštím roce dojít, ale tržní eurové sazby mohou jít nahoru a v takové situaci může řada investorů na trzích znejistět," řekl Bureš. "Investoři pak mohou začít stahovat své spekulativní pozice na trzích ve vidině, že euro začne zdražovat. A to může mít dopad i na korunu," dodal. V této souvislosti stojí za zmínku, že v období před ukončením kurzového závazku zahraniční investoři nakoupili (v očekávání jejího následného posilování) české koruny za desítky miliard eur. A další kapitál přitékal i po konci intervencí.

KORUNA MEZI ŠAMPIONY



Pokračování zpevňování koruny by mohla ohrozit také případná změna nálad na světových finančních trzích. Investoři a spekulanti se v posledních letech i díky uvolněné měnové politice nebojí investovat i do více rizikovějších aktiv. Příkladem je třeba loňský zájem o dluhopisy Argentiny se stoletou splatností či cenné papíry vydané iráckou vládou.

"Do Česka přitekl díky intervencím velký objem spekulativního kapitálu. A pokud se investoři začnou bát, mohou tyto obchody ukončit a koruna by se mohla dostat pod tlak," varoval Bureš. Podle ekonoma je ale těžké určit, co by mohlo být spouštěčem takového vývoje. Mohl by to být třeba obrat trendu rostoucí globální likvidity, a to kvůli změně politik významných centrálních bank. Americký Fed již snižování své bilance zahájil, a navíc již několikrát zvýšil své úrokové sazby, v budoucnu by ho mohla následovat i již zmíněná ECB.

Silnější koruna − potíže pro exportéry

Jako základní scénář však zůstává posilování koruny. To by mělo ČNB společně se zvyšováním sazeb pomoci při zpřísňování měnové politiky ve snaze zkrotit inflační tlaky. Zpevňující koruna totiž mimo jiné tlumí dopady zvyšujících se cen ropy a dalších surovin na mezinárodních trzích. Nepříjemný je však vývoj kurzu pro exportéry, pro které to (pokud nejsou zajištěni) znamená nižší příjmy. A to navíc v době, kdy čelí velkému tlaku ze strany zaměstnanců na růst mezd. Kompenzovat si to sice mohou zdražením svých výrobků, což ale může ohrozit jejich cenovou konkurenceschopnost. Hodně podniků obchodujících se zahraničím se z toho důvodu snaží využívat přirozeného zajištění. To znamená, že platí dodavatelům, včetně těch českých, v eurech a ve stejné měně hradí třeba i nájmy nebo si berou úvěry.

"Silnější koruna bude zároveň znamenat méně peněz z evropských fondů a dotací, což pocítí nejen stát, ale například i soukromé firmy či tuzemští zemědělci," upozornil na jeden z dopadů Jakub Seidler z ING.

Na druhou stranu díky výhodnějšímu kurzu k euru či dolaru budou moci v zahraničí levněji nakoupit importéři a také podniky, které se v rámci svých investic rozhodly pro nákupy strojů a zařízení od zahraničních dodavatelů.