Akcionáři měli žně

Americké akciové indexy S&P 500 a Dow Jones letos dosáhly nejlepších výsledků ve své historii. Dařilo se i evropským burzám včetně té pražské, která vykázala svůj nejlepší výsledek od finanční krize. Za vším stála dobrá kondice světové i české ekonomiky. V USA navíc mezi investory panoval optimismus i díky připravované daňové reformě administrativy Donalda Trumpa, která má snížit firemní daně. Díky tomu nyní mohou slavit především akcionáři. Podle londýnské investiční společnosti Janus Henderson jim letos světové společnosti na dividendách celkem vyplatí rekordních 1,25 bilionu dolarů (27 bilionů korun), což bude zhruba o sedm procent více než loni.

Konec krocení koruny

Celkem tři a půl roku trvaly intervence České národní banky, která tuzemskou měnu uměle udržovala na kurzu nad 27 korun za euro. ČNB intervence zavedla kvůli obavám z deflace neboli poklesu cenové hladiny. Centrální banka se domnívala, že by v takovém případě lidé čekali na další klesání cen, odkládali nákupy a české ekonomice by to neprospělo. Když ČNB 6. dubna kurz koruny uvolnila, začala měna posilovat a nyní se řadí k nejrychleji rostoucím na světě. Analytici odhadují, že v půlce příštího roku kurz posílí na 25 korun za euro. Obavy z nižších tržeb exportérů, kterým slabá koruna vyhovovala, se po uvolnění kurzu nenaplnily.

Největší volný trh

Evropská unie začátkem prosince podepsala s Japonskem dohodu o vytvoření největšího volného trhu světa, který vznikne za dva roky. Společná bezcelní obchodní zóna bude tvořit skoro třetinu veškerého světového HDP. Podobná dohoda s Kanadou, která předběžně platí od září, má vzájemný obchod unie se "zemí javorového listu" navýšit až o 324 miliard korun ročně. Pro EU jde o úspěch po krachu podobných jednání o obchodní dohodě TTIP s USA, kterou americký prezident Donald Trump smetl ze stolu.

Úspěchy i tahanice



Brexit vázne

Jednání o podmínkách odchodu Velké Británie z Evropské unie oficiálně začala letos v červnu. Hned poté se ale zasekla na mrtvém bodě a konstruktivní debata znovu začala až v prosinci. Britská vláda dlouho nechtěla připustit splacení asi 50 miliard eur závazků, které vůči Bruselu má. Sporným bodem byla také podoba hranice Británie s Irskem jako členským státem EU i otázka práv unijních občanů po brexitu, k němuž má dojít v březnu 2019. Právě tyto otázky se v půlce prosince vyřešily. Unijní sedmadvacítka se tak může s ostrovním královstvím v příštím roce konečně začít bavit o úpravě obchodních vztahů.

Pohromy pro Uber

Americká alternativní taxislužba si prošla rokem plným problémů. V únoru vyšlo najevo, že ve firmě docházelo k sexuálnímu obtěžování zaměstnankyň, jež zakladatel Travis Kalanick tiše toleroval. Poté se do Uberu pustil Google kvůli sporu o autorská práva. V červnu byl pak Kalanick dotlačen k rezignaci z čela firmy. Koncem listopadu se provalilo, že se firma pokusila ututlat únik 57 milionů osobních dat svých uživatelů. I kvůli tomu se ztráta Uberu jen ve třetím čtvrtletí roku zvýšila na 1,5 miliardy dolarů. V prosinci navíc EU otevřela cestu k regulaci Uberu, jenž podle tradičních taxikářů obchází pravidla pro přepravní společnosti.