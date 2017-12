Pražská burza zažila nejúspěšnější rok této dekády. Hodnota jejího akciového indexu letos vzrostla téměř o 17 procent a překonala tak i významné světové indexy jako americký Dow Jones nebo německý DAX.

České akcie těží podobně jako burzy dalších evropských zemí ze silného ekonomického růstu a optimismu investorů ohledně dalšího vývoje. Ti věří, že i když světové akciové trhy rostou už osm let v řadě, a historie ukazuje, že nejdelší období růstu netrvala o moc déle, cenné papíry budou nabývat na hodnotě i v roce 2018.

Podle analytiků by totéž mělo platit i pro pražskou burzu. "V příštím roce by mohla dosáhnout velmi solidního růstu, který odhadujeme v průměru na devět procent. Dalších v průměru 5,4 procenta za rok by měly podle našeho odhadu přinést dividendy," uvedl ekonom Komerční banky Miroslav Frayer.

Mezi nejatraktivnější akciové tituly by měly v příštím roce patřit finanční firmy, kterým pomůže mimo jiné zvyšování úrokových sazeb ČNB či pokračující ekonomický růst spojený s vyšší ochotou domácností utrácet a firem investovat. "Nákupní doporučení máme ve finančním sektoru na akcie Monety Money Bank a Erste Group. Z ostatních emisí doporučujeme nakupovat akcie mediální skupiny CME. Ty by měly těžit z toho, že se díky klesajícímu zadlužení zlepšuje finanční profil skupiny, a také z rostoucích trhů s reklamou v regionu střední a východní Evropy," uvedl Frayer.

Výhled na další růst pražské burzy je sice optimistický, zároveň ale hrozí, že Praha příští rok přijde o některé svoje dosavadní tituly. Zamířit pryč by mohl například výrobce netkaných textilií Pegas Nonwovens, kterého letos ovládla firma R2G. Ta spravuje peníze bývalého spolumajitele České gumárenské společnosti Oldřicha Šlemra a dvou zakladatelů antivirové firmy Avast Eduarda Kučery a Pavla Baudiše.

R2G nyní v textilce vlastní bezmála 89 procent. O získání zbytku cenných papírů Pegasu zatím podle ředitele přímých investic R2G Jakuba Dyby firma usilovat nebude, i když by jí mohl zajistit možnost ostatní akcionáře vytěsnit. R2G se na druhou stranu před ovládnutím Pegasu netajila zájmem získat až 100 procent jeho akcií, což by znamenalo stažení firmy z burzy.

Pražský parket by mohla v budoucnu opustit také loterijní společnost Fortuna. Záměr získat firmu pouze pro sebe ohlásil na konci března její většinový vlastník Penta.

Stejný cíl má v případě petrochemické společnosti Unipetrol i polský koncern PKN Orlen. Minulý týden se dohodl s firmami ze skupiny J&T na odkupu 23 procent akcií Unipetrolu a bude tak nově ovládat 86 procent akcií firmy.

Vstup na burzu naopak zvažuje loterijní společnost Sazka. Peníze na další expanzi si ale neplánuje obstarat v Praze, nýbrž v Londýně. Firma ovládaná investičními skupinami KKCG podnikatele Karla Komárka a EMMA Capital finančníka Jiřího Šmejce zatím neuvedla, na jakou částku cílí ani kolik akcií plánuje investorům prodat. Obstarala si ale už poradce, kterými budou investiční banky Citigroup, JPMorgan Cazenove a Morgan Stanley.