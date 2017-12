Tuzemské hospodářství zažívá skvělé časy. Daří se většině odvětví, především průmyslu, ale i službám. Podniky mají dostatek domácích i zahraničních zakázek a více investují do své budoucnosti. Nezaměstnanost je rekordně nízká, mzdy svižně rostou a i lidem s nejnižšími příjmy se zvyšuje životní úroveň. "V roce 2017 trh práce trhal rekordy co do počtu nezaměstnaných i pokud jde o tvorbu pracovních míst," říká hlavní ekonom Moneta Money Bank Petr Gapko.

Lidé se nebojí utrácet, a spotřeba domácností je tak společně s investičními výdaji zejména v soukromém sektoru hlavním tahounem hospodářského boomu. S tempem růstu okolo pěti procent patří Česko mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky v Evropské unii a slušnou formu by si v tomto ohledu mělo podle ekonomů přenést i do roku nadcházejícího. Příznivému vývoji nahrává také zrychlující ekonomický růst ve světě, a to i v zemích Evropské unie, kam směřuje drtivá většina českého exportu.

Na druhou stranu firmy a podnikatelé narážejí i kvůli nedostatku pracovních sil na své limity a vyšší mzdové výdaje ukusují čím dál více z jejich marží. Dochází rovněž k přehřívání na trhu s nemovitostmi, kde prudce zdražují byty. V průběhu roku se zvyšovaly inflační tlaky a bankovní rada České národní banky na to dvakrát zareagovala zvýšením úrokových sazeb. Ještě předtím však ekonomický vývoj umožnil ČNB v dubnu zhruba po třech a půl letech ukončit umělé oslabování kurzu nad hranici 27 korun za euro. Česká měna od té doby zpevnila o více než pět procent, vůči americkému dolaru dokonce získala přes 17 procent. Patřila tak mezi nejvíce posilující měny na světě.

Důsledky ekonomického růstu ◼ Nízká nezaměstnanost, lidé snadno najdou práci

◼ Rychle rostoucí mzdy a růst kupní síly

◼ Maloobchodníkům rostou tržby

◼ Posilující koruna

◼ Zvyšující se investice firem

◼ Vyšší příjmy státního rozpočtu

◼ Rychlejší růst spotřebitelských cen

◼ Nedostatek volných pracovních sil

◼ Přehřívání trhu s nemovitostmi

◼ Snižující se marže firem kvůli rostoucím mzdovým nákladům

Rekordně nízká nezaměstnanost

Ještě na konci roku 2016 se podle statistik ministerstva práce a sociálních věcí pohybovala nezaměstnanost okolo pěti procent a úřady práce evidovaly zhruba 130 tisíc volných pracovních míst. Podle posledních údajů za listopad 2017 od té doby klesla nezaměstnanost v Česku na 3,5 procenta a je nejnižší v celé EU. Počet nabízených míst vzrostl na 213 tisíc. "Růst ekonomiky podporovaný především expanzí tuzemských průmyslových firem se odráží v neustále rostoucí potřebě dalších a dalších zaměstnanců. Zatímco před dvěma lety se o jedno volné místo mohli ucházet v průměru čtyři nezaměstnaní, dnes se tento poměr přibližuje jedničce," uvedl analytik ČSOB Petr Dufek. "Za těchto podmínek je český trh práce v podstatě už vyčerpaný a za chvíli už bude možné hovořit prakticky o plné zaměstnanosti," dodal.

Podle ekonomů je tak již prostor pro další snižování nezaměstnanosti minimální. Takový stav na trhu práce však nevidí rádi zaměstnavatelé, kteří sice mají dostatek zakázek, na kterých mohou vydělat, brzdí je však nedostatek pracovníků. "Kvůli extrémně nízké nezaměstnanosti už není kde brát nové lidi. My už dnes dokonce zaměstnáváme i vězně, což se tu historicky nedělo. Proto si myslíme, že je třeba přijmout krátkodobé a protikrizové opatření a umožnit příchod pracovníků ze zahraničí, kteří pomohou situaci zlepšit," říká v této souvislosti viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. Firmy se již poohlížejí po potenciálních zaměstnancích nejen na Ukrajině, ale třeba i v Srbsku, či dokonce ve Španělsku. Situaci jim však už tradičně komplikuje náročná a zdlouhavá administrativa.

Česká ekonomika



Z takového vývoje těží zaměstnanci. Nedostatek pracovníků vede k přetahování mezi firmami, které se snaží odloudit lidi konkurenci i pomocí zvyšování mezd. A podniky, které si chtějí pracovníky udržet, na to musí reagovat. Průměrná mzda ve třetím čtvrtletí tohoto roku již překonala 29 tisíc korun. Napomohlo tomu i zavedení EET, které omezilo šedou ekonomiku, a zvýšení minimální mzdy. Tyto dva faktory podpořily růst platů zejména u lidí s nejnižšími výdělky. A co je asi nejdůležitější, roste kupní síla obyvatel, jelikož navyšování mezd v soukromém i veřejném sektoru převyšuje růst spotřebitelských cen.

Ekonomové očekávají, že svižný růst mezd bude v nejbližších čtvrtletích pokračovat, varují však před dlouhodobou udržitelností. Firmy si zatím mohou dovolit zvyšovat platy na úkor svých marží, dříve či později ale budou muset tomuto trendu přizpůsobit zvyšování produktivity.

Další, kdo profituje z ekonomické expanze a zvyšování příjmů obyvatel Česka, jsou maloobchodníci, kterým rostou tržby. "Situace na trhu práce znamená z pohledu spotřebitelů nejen růst mezd a platů, ale také vyšší jistotu, že si udrží své pracovní příjmy. To ústí jak do lepší nálady spotřebitelů, tak do jejich chuti a schopnosti skutečně více utrácet," podotkl hlavní ekonom společnosti Generali Investments CEE Radomír Jáč.

Tržby rostou napříč maloobchodním trhem, největší nárůsty však zaznamenávají e-shopy, které získávají stále větší podíl na trhu. Pokračuje tak trend postupného odklonu spotřebitelů od nákupů v kamenných prodejnách. Zatímco loni dosáhl obrat z e-commerce 98 miliard korun, letos by to podle odhadu Asociace pro elektronickou komerci mělo být již kolem 115 miliard.

Příznivý vývoj bude pokračovat

Dařit by se české ekonomice mělo i nadále. Zatímco však pro letošek očekávají ekonomové bank i ČNB růst tuzemského hospodářství okolo 4,5 procenta, pro příští rok předpovídají zpomalení. Pravděpodobné další zvyšování sazeb ze strany ČNB, která tak bude chladit cenové tlaky, by totiž mohlo mimo jiné snížit tempo růstu spotřeby domácností, a to kvůli zdražení úvěrů.

"Růst zpomalí zhruba na 3,4 procenta, a to především kvůli ochlazujícím účinkům měnové politiky ČNB přímo přes zvyšování úrokových sazeb a nepřímo přes posilování kurzu koruny," uvedl ekonom České spořitelny Michal Skořepa.

O něco vyšší růst hrubého domácího produktu − o 3,6 procenta − predikují analytici Komerční banky. "Tuzemskou ekonomiku potáhne domácí poptávka. Spotřeba domácností bude podporována rekordní zaměstnaností a zvyšováním mezd. Pokračovat bude i vysoká investiční aktivita," předpokládá hlavní ekonom KB Jan Vejmělek. V případě investic se podle analytika Františka Táborského z Raiffeisenbank projeví nutnost dočerpat necelých 40 miliard korun z evropských fondů.

Hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler soudí, že nižší růst půjde na vrub zejména slabšímu příspěvku čistého zahraničního exportu. "V příštím roce by se totiž měl zvýšit dovoz zboží ze zahraničí, včetně nových investic firem do strojního vybavení, což pak bude statisticky snižovat příspěvek zahraničního exportu k růstu HDP," uvedl.

Ekonomové oslovení HN se shodují, že i v příštím roce se bude růst spotřebitelských cen v průměru pohybovat nad dvouprocentním cílem centrální banky. "Inflace za rok bude na úrovni 2,4 procenta. Půjde o výsledek výrazných nákladových tlaků zejména ze strany rostoucích mezd a naproti tomu přísnější měnové politiky," odhadl Skořepa. Do prosince 2018 lze podle něj ze strany ČNB očekávat celkem tři zvýšení hlavní sazby z nynějších 0,50 na 1,25 procenta.

Další díl zpřísňování měnové politiky se pak bude odehrávat přes posilování měny. Podle průzkumu HN ji analytici ke konci příštího roku vidí na úrovni

24,80 koruny za euro. Nahrávat jí bude zvětšující se rozdíl mezi tržními úrokovými sazbami v Česku a v eurozóně, kde Evropská centrální banka začne zvyšovat sazby zřejmě až v roce 2019.

S přispěním Markéty Řehákové