Po adrenalinovém roce, který přinesl konec umělého oslabování koruny a první zvýšení sazeb za poslední desetiletí, čeká českou měnu a s ní i domácí ekonomiku klidnější období. Své sazby, jimiž ovlivňuje cenu peněz, bude sice Česká národní banka zvyšovat, ale jen zvolna.

Poslední letošní příležitost zvednout základní sazbu ze současných 0,5 procenta ve čtvrtek nevyužila. Koruna tak nedostala další impulz k posílení. Vyšší sazby by znamenaly, že česká měna nabídne investorům vyšší zhodnocení. To však nenastalo: koruna se pohybuje u kurzu 25,70 za euro, a je tak slabší než před měsícem.

Trh však očekává, že ČNB se ke zvýšení sazeb, které se promítne do úročení úvěrů, a ovlivní tak růst ekonomiky, brzy odhodlá. To ostatně naznačil i guvernér národní banky Jiří Rusnok. Vyšší úroky budou potřeba na krocení inflace, která je poslední rok nad dvěma procenty a podle prognózy ČNB nad nimi zůstane i v roce 2018. Inflační tlaky sílí i kvůli rychlému růstu mezd. Nezaměstnanost díky pětiprocentnímu ekonomickému růstu klesla na historické minimum a naopak volných míst stále přibývá. Natolik, že se nedostatek pracovních sil stal největším problémem, protože některým podnikům znemožňuje přijímat nové zakázky.

Poptávka po nových zaměstnancích a nutnost udržet si současné vede k růstu platů, jaký tu nebyl od krize, která propukla před devíti lety. Hlavní zbraní ČNB na takové přehřátí ekonomiky jsou vyšší sazby. Kvůli nim by firmy přišly o levné úvěry, což by jejich expanzi přibrzdilo.

Příští rok by centrální bankéři mohli podle ekonomů zvednout sazby třikrát až pětkrát, vždy o 0,25 procentního bodu. První "hike" přijde nejspíš už v únoru, kdy má bankovní rada příští měnové zasedání.

Základní sazba by se tedy na konci roku mohla dostat až nad 1,5 procenta, což by korunu oproti euru dál zatraktivnilo. Eurozóna bude nejméně do podzimu pokračovat s mimořádnými opatřeními na podporu ekonomiky, což prakticky vylučuje zvýšení sazeb. Rozdíl mezi tamními a českými úroky by tak podle odhadů expertů mohl na konci roku přesáhnout 1,5 procentního bodu. To bude dál tlačit na zhodnocení koruny. Proto ekonomové většinově očekávají, že v roce 2018 se kurz české měny dostane až k hranici 25 Kč za euro, případně i pod ni.

Korunu ale limituje několik brzd. Zejména opatrnost ČNB, která se donedávna bála poklesu cen, a proto se stále cítí bezpečněji s vyšší inflací a se zvýšením sazeb nespěchá. Dále jsou to stamiliardy korun, které spekulanti výhodně nakoupili během intervencí, kdy národní banka jejich "tištěním" oslabovala měnu, aby zabránila poklesu cen. Ten by podle ní poškodil ekonomiku. Stav, který Rusnok označuje za "překoupenost koruny", funguje jako brzda posilování, protože při lepším kurzu mají investoři tendenci českou měnu prodat a vybrat zisky.

Končící rok byl i ve znamení boje ČNB s přebujelými hypotékami a současně i s prudkým růstem cen nemovitostí. Ten souvisel jak s nízkými úroky, tak s tím, že hypotéky byly dostupné i těm zájemcům, kteří neměli nic našetřeno. Takové hypotéky ČNB považuje za potenciálně rizikové pro stabilitu finančního systému, protože v případě poklesu cen nemovitostí by tratila i banka. Centrální banka jako regulátor proti takovým úvěrům již zasáhla. Rusnok dal ve čtvrtek najevo, že po poslancích bude chtít pravomoce některé hypotéky zakázat. Zákon projednávala už minulá sněmovna, ale nakonec jej nepřijala.

Dostupnost hypoték klesne i kvůli vyšším sazbám. Trend se již projevuje, ale zdražení úvěrů na bydlení zatím brzdí konkurenční boj v podobě snahy některých bank ukousnout si z trhu co největší sousto.

Očekávaný růst sazeb však ani v příštím roce střadatelům nezajistí zhodnocení úspor. Ty budou banky dál úročit méně, než je inflace. Tuzemské banky mají tradičně hodně volných peněz a jejich přebytek se během let, kdy ČNB oslabovala korunu, ještě znásobil. Většina bank tak vklady od lidí příliš nepotřebuje a úroky používá spíš jako marketingový nástroj.