Kandidát na prezidenta, textař a podnikatel Michal Horáček přirovnal svého protivníka, akademika Jiřího Drahoše, k destilované vodě a Mirka Topolánka označil za bývalou strukturu, která nepřesvědčila. V rozhovoru pro HN byl proevropsky smýšlející Horáček ostrý i k Andreji Babišovi, protože ho prý zklamal. A o Tomiu Okamurovi řekl, že to je politický podnikatel v komerčním nacionalismu.

V posledních dnech se prezidentská kampaň vyhrocuje. Kandidáti na předních místech se začali ostře kritizovat. Podle průzkumů čtvrtý Mirek Topolánek například připodobňuje Horáčkovu kampaň ke konkurzu na muzikál. Horáčkovi, který v průzkumu agentur Median a Kantar zastává třetí místo, zase na Topolánkovi vadí, že za sebou vláčí stín politického podnikatele, a vytýká mu angažmá ve vládě.

Když Drahoš mluví, je to jako kdyby tekla destilovaná voda bez chuti a zápachu, myslí si Horáček.

"Nemůžu se u něj ničeho chytit. Nedochází s ním k ničemu konkrétnímu," komentuje předvolební debaty.

Bývalý šéf Akademie věd ČR je v průzkumech Horáčkovým největším protivníkem, v současnosti je ve voličských preferencích hned za Milošem Zemanem.

Přesto Horáček tvrdí, že by Drahoše proti Zemanovi ve druhém kole podpořil.

Senát, EU a NATO budu bránit do krve, říká Horáček



I k současným politickým představitelům má řadu výhrad. Nemalá část voličů hnutí ANO si podle něj nepředstavovala vládu opřenou o hlasy komunistů a okamurovců. Horáček si myslí, že se to blíží podvodu. ANO nicméně uznává jako vítěze voleb.

Pokud textař vyhraje prezidentské volby, není vyloučené, že právě on rozhodne, kdo dostane druhou šanci složit vládu v případě, že první pokus o sestavení menšinové vlády Andreji Babišovi nevyjde.

V tom případě by ale chtěl, aby ANO vybralo jiného kandidáta na premiéra.

Michal Horáček ◼ Pětašedesátiletý podnikatel a textař v roce 1990 společně se třemi kolegy založil sázkovou kancelář Fortuna. Společnost se rozvíjela a pracovala s mnohamiliardovými obraty ročně. Zakladatelé ji v roce 2004 prodali za 2,4 miliardy korun. ◼ Sám byl aktivním bookmakerem, dnes se k tomuto tématu nerad vrací. ◼ Před revolucí pracoval například pro časopis Mladý svět, zajímala se o něj Státní bezpečnost. Během revoluce patřil mezi čelné představitele Občanského fóra. ◼ Podle posledního průzkumu agentur Median a Kantar je Horáček s 16,5 procenta na třetím místě.

V rozhovoru Horáček připustil, že existuje několik málo příkladů, kdy by ani on nerespektoval svůj předvolební program. A to v případě, že by vznikla vláda, která by chtěla vystoupit z EU a NATO.

Proti tomu by se ostře postavil. Nesladil by svou zahraniční politiku s vládou, jak v programu píše.

Podobně by protestoval proti zrušení Senátu. "Slibuji, že zrušení Senátu bych se do krve bránil," prohlásil.

Kritický je i k historii

Vidí ale i chyby, jichž se Češi v minulosti dopustili. Například považuje odsun Němců z poválečného Československa za divoký a násilný.

"Chápu strašlivý hněv způsobený ponížením z okupace a popravami našich nejlepších lidí, jako byl spisovatel Vladislav Vančura, na střelnici v Kobylisích.

Byl bych však mnohem raději, kdybychom to bývali zkrotili a nedopustili se stejných excesů jako ti darební náckové," prohlásil o poválečném období, za kterého třeba v Ústí nad Labem hodil dav z mostu do řeky matku s kočárkem. V Postoloprtech zase došlo v červnu 1945 k masakru stovek chlapců a mužů, většinou civilistů německé národnosti.

"Byl to politický čin, kdy obětujeme morálku za politiku," říká na adresu exprezidenta Edvarda Beneše. Naráží na jeho podpis dekretu číslo 115, kterým v podstatě amnestoval skutky spáchané proti okupantům od začátku války až do října roku 1945.

Je kritický i k chování běžných lidí za komunismu, k privatizaci nebo k některým rozhodnutím prezidenta Václava Havla. Češi se podle něj s chybami, které v minulosti udělali, doposud nedokázali vyrovnat.

"Máme v sobě historické a kulturní trauma, protože si musíme připustit, že jsme totalitnímu režimu extra nevzdorovali," říká vystudovaný antropolog Horáček, když komentuje chování lidí za éry socialistického Československa. Lidé podle něj selhali, protože mohli proti režimu udělat víc.

V posledních měsících objel Horáček přes pět stovek obcí a měst a byl mile překvapen situací ve společnosti, především vyzdvihl schopnost lidí vybudovat firmu z ničeho. Právě tvořivost na Češích oceňuje.