Do zahraničních vojenských misí by v příštím roce mohlo vyrazit přes tisíc českých vojáků. Bylo by to dvakrát více než letos či loni. Navyšování stavů v misích souvisí s bezpečnostní situací v zemích, kde Češi působí.

Zcela nově se čeští vojáci chystají na nasazení pozemních sil v Pobaltí. V půli příštího roku odcestuje 250 vojáků mechanizované roty do Litvy a 40 příslušníků minometné čety do Lotyšska.

Češi budou součástí mnohonárodních sil, které NATO v Pobaltí a Polsku rozmisťuje kvůli uklidnění východních členů aliance, cítících se ohrožených Ruskem.

Prestižní americký think-tank RAND, zabývající se bezpečností, totiž v roce 2015 došel k závěru, že neposílenou obranu pobaltských zemí jsou ruské jednotky v oblasti díky obrovské převaze schopné vyřídit nejpozději do 60 hodin. Navýšení obrany o pár tisíc vojáků je ale především symbolické, náklady na účinnou obranu Pobaltí jsou vyčíslené zhruba na 65 miliard korun ročně.

Hlavní současné mise ◼ Armáda plánuje zvýšit počet vojáků v Afghánistánu z 250 na tři stovky. Souvisí to s navyšováním celkového počtu aliančních jednotek. ◼ Padesát vojáků poletí do Mali. ◼ Celkem 580 vojáků bude v pohotovosti pro síly bleskové reakce NATO a pro případné potřeby OSN. Nové nasazení ◼ V polovině roku odjede 290 vojáků do Pobaltí. Budou součástí mnohonárodních sil, symbolicky chránících východní křídlo NATO proti Rusku. ◼ Až tři stovky vojáků by mohly nově působit v Iráku. ◼ Celkově má být v misích nasazeno přibližně dvakrát víc vojáků než letos.

Češi budou působit v uskupeních vedených Němci a Kanaďany, v čele dalších jednotek budou stát Britové a Američané.

Mise v Pobaltí je nebojová, čeští vojáci na ní budou dostávat příplatek ve výši 1600 korun na den, přibližně poloviční oproti působení například v Afghánistánu.

Zvažuje se vyslání speciálů do Iráku

Až dvě stovky příslušníků 601. skupiny speciálních sil, patřících k naprosté armádní špičce, by mohly vyjet do Iráku. Tam nyní působí třicítka příslušníků leteckého poradního týmu, který učí Iráčany létat s českými bitevníky L-159, které si koupili.

Do Iráku každopádně začátkem roku zamíří odborníci na zbraně hromadného ničení, v úvaze jsou i zdravotníci. Vyslání speciálů z prostějovské 601. skupiny bude záležet i na tom, zda si je irácká vláda vyžádá. Iráčané nicméně zaznamenali těžké ztráty vlastních elitních jednotek při osvobozování Mosulu od ozbrojenců samozvaného Islámského státu.

Dohromady by v Iráku mohlo být nasazeno až 300 Čechů. Armáda ale ještě počítá, zda má na takové nasazení kapacitu.

O padesát vojáků, na tři stovky, chce armáda rozšířit svou dlouhodobou misi v Afghánistánu. Rozšíření ale musí schválit parlament.

Padesát českých vojáků bude nadále působit v unijní operaci v Mali. To je pro západní státy dobrou ukázkou úspěšného nasazení v místech konfliktu: státu hrozilo, že jej ovládnou islamističtí radikálové, francouzská intervence a následná mezinárodní mise ale pomohly africkou zemi stabilizovat.

Mali přesto zůstává nebezpečné, islamisté nejsou poraženi. Jen čeští vojáci tam za poslední dva roky odrazili útoky na velitelství výcvikové mise EU a na hotelový komplex u metropole Bamaka.

Češi jsou cenění

Čeští vojáci si v zahraničních misích díky svým kvalitám získali dobrou pověst. Prestiži země pomáhá i to, že Češi jsou ve vysílání vojáků hodně aktivní.

"Spojenci chápou, že naše armáda je relativně malá. V rámci možností se ale snažíme, co to jde. Česko má díky tomu dobrou reputaci. Například do Mali naši vojáci jet nemuseli, ale dali jsme najevo solidaritu s Francií," říká vojenský a bezpečnostní publicista Lukáš Visingr s dovětkem, že naopak slabinou Česka jsou dosud relativně nízké celkové výdaje na

obranu.