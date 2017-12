Už od středy české úřady očekávají, až přijde rozhodnutí Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) ohledně vyšetřování údajného dotačního podvodu Farmy Čapí hnízdo.

Tu přes svěřenský fond vlastní premiér Andrej Babiš (ANO). Předseda hnutí ANO vyšetřování od začátku považuje za účelové. Ve čtvrtek navíc prohlásil, že vyšetřování je "komplot, který byl objednán mafií na to, aby ovlivnil volby".

"Zatím nic nepřišlo," sdělila ministryně financí Alena Schillerová (ANO), na jejíž resort má rozhodnutí evropského úřadu také přijít.

Týdeník Respekt ve čtvrtek ale s odvoláním na své zdroje na svém webu napsal, že evropský úřad OLAF považuje čerpání dotace na Čapí hnízdo za něco, co není v souladu s pravidly EU. Přesné informace o tom, jaké nesrovnalosti OLAF našel, jsou zatím stále neznámé.

50 milionů korun jako dotaci z evropských fondů získala neoprávněně Farma Čapí hnízdo Andreje Babiše.

"Kdyby bylo všechno v pořádku, úřad by nedal žádná doporučení a nebylo by co řešit.

Něco v pořádku není, proto dává doporučení jak Evropské komisi, tak českým justičním orgánům," řekla HN bývalá předsedkyně imunitního výboru Miroslava Němcová (ODS).

Eurokomisařka pro spravedlnost Věra Jourová (ANO) tak jasný názor ale nemá. "Doporučení Evropské komisi může být bezpředmětné. Ale to bychom museli dále zkoumat rozhodnutí OLAF. Může tam být pouze znění, že nedošlo k pochybení a celé vyšetřování jsme zastavili," tvrdí Jourová. "Evropský úřad mohl najít třeba jen drobné nesrovnalosti v žádosti o dotaci nebo jiné administrativní chyby, které by řešily finanční úřady správní pokutou," dodává.

Miroslava Němcová je nicméně přesvědčena, že k porušení pravidel došlo, a to i kvůli tomu, že před prvním hlasováním o vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání studovala policejní vyšetřování. "Pokud se potvrdí, že i OLAF zjistil, že jde o dotační podvod, dá to za pravdu českým orgánům činným v trestním řízení. Pro Andreje Babiše skončí legenda, že je to vše vykonstruované ze strany jeho soupeřů, že je to kampaň a že je to účelové," říká Němcová, podle které OLAF postupoval samostatně a nezávisle. Bude-li nález OLAF pozitivní, Česko bude muset padesátimilionovou dotaci vrátit.

Pokud se prokáže, že došlo k dotačnímu podvodu, zhorší se podle Němcové postavení premiéra Andreje Babiše v Evropě.

"A kauza českého premiéra poškodí i obraz celé republiky v unii," uzavřela.

V souvislosti s 50milionovou dotací na Farmu Čapí hnízdo policie před sněmovními volbami obvinila 11 lidí. Andrej Babiš a místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek byli před volbami vydáni sněmovnou k trestnímu stíhání.

Nyní mají však znovu poslaneckou imunitu a jejich opětovné vydání není jisté.

Kromě dvojice je ale obviněna i Babišova žena Monika, dcera Adriana Bobeková nebo Babišův švagr Martin Herodes.

Kromě Čapího hnízda řešil evropský úřad proti podvodům letos v říjnu ještě případ společnosti AGPI, která má vrátit dotaci přes 10 milionů korun na rekonstrukci

výrobny vajec ve Vrcovicích u Písku.

Společnost neměla podle OLAF na dotaci určenou pro mladé a začínající zemědělce nárok, protože údajně pouze účelově převedla část majetku. Případ zatím není uzavřen.