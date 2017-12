Lidí bez práce je rekordně málo, svobodně cestujeme i volíme, rostou mzdy i délka života. Naopak ubývá smrtelných nehod a vražd, sebevražd bylo loni nejméně od začátku měření v roce 1876. Česko šlape.

Konec roku zastihl zemi v tříměsíčním mezičase mezi dvojími důležitými volbami. Stejně jako do sněmovního klání v říjnu i do lednové volby prezidenta výrazně promluví a možná ji i rozhodnou naštvaní lidé. Ti, kteří se navzdory období nebývalého blahobytu a bezpečí cítí ohroženi islamisty a prosperita je míjí.

I proto je tu nevídaný úkaz. Nikdy za bezmála třicet let od roku 1989 nebyla příslušnost Česka k západním hodnotám zpochybňovaná tak nahlas jako nyní.

Rozzlobení Češi Klesá důvěra v instituce Češi sice čím dál více důvěřují armádě či policii, řada institucí ale zažívá bezpříkladný pád důvěry. Zejména to platí pro média, neziskové organizace a v jisté míře i církve. Alternativní zprávy Vzestup naopak zažívají "alternativní" zdroje zpráv, které často úmyslně šíří falešné zprávy. Stopy dezinformačních kampaní často vedou do Ruska, které využívá chyb západních států. Odborníci hovoří o informační a propagandistické válce, kterou Kreml proti Západu vede. Krize elit Podle sociologa Daniela Prokopa se lidé odklánějí od elit a autorit jednak kvůli dílčím sociálním a regionálním problémům, ale také kvůli zcela hmatatelným dopadům. Například kvůli tomu, že nárůst průměrných mezd a důchodů spíše zpomaluje – stejně jako tempo, kterým Češi dohánějí západní Evropu. Roli podle něj hraje i vymizení ideového souboje pravice a levice. Není to tak zlé Upínat se jen na nespokojenost ale není správné. Výzkum CVVM například letos na jaře zjistil, že počet lidí spokojených se svým životem za čtyři roky vzrostl z 60 na 65 procent. Krok ke zlepšení Daniel Hůle ze společnosti Člověk v tísni říká, že se státu v posledních letech daří nastavovat systém férových služeb. Je ale podle něj třeba vyřešit dluh minulosti. Například vymyslet, jak zastavit statisíce běžících exekucí, které dříve posvětily soudy, ale jejichž vyhlášení by dnes už bylo nezákonné.

Pod nablýskanou pokličkou leží skutečnost, že se úspěch posledních tří dekád nepřerozděloval úplně rovnoměrně.

Dvanáct a půl tisíce hrubého

Iva se v malém městě na severu Čech stará o mentálně postižené. Za náročnou práci na směny brala ještě nedávno zhruba dvanáct a půl tisíce hrubého, než si politici před volbami vzpomněli na zaměstnance v sociálních službách.

Vrstva lidí, kteří práci mají, zároveň ale musí žít skromně, není v Česku malá. "Uhradit nečekaný výdaj deset tisíc korun má problém 35 procent lidí," potvrzuje sociolog Daniel Prokop z agentury Median.

Právě na chudší a nespokojené voličem zacílila ve sněmovních volbách hnutí ANO a SPD. První hnutí bude vládnout zemi, radikálové a konspirační teoretici z toho druhého, kteří věří na vražedné mikrovlnky, ovládli sněmovní bezpečnostní výbor i komisi pro kontrolu Národního bezpečnostního úřadu.

"Ta hnutí využila toho, že si demokratické strany prošly problémy a krizemi a nenaplnily očekávání, naopak přinesly voličům řadu zklamání, aniž by došlo k jejich sebereflexi," shrnuje šéf Nejvyššího správního soudu Josef Baxa.

Návazně jsou s výsledky voleb a směřováním země nespokojení i lidé úspěšní. Česku jako by se i s úroky vracela léta, kdy politici promarnili šanci problémy řešit a nečekat, až je zvednou populisté.

"Na chudší, přitom mnohdy tvrdě pracující část populace dopadaly v minulých letech vysoké odvody z levné práce, tvrdý systém vymáhání i navyšování dluhů či inflace, která zvyšovala povinné výdaje na bydlení, jídlo či zdravotní péči," vypočítává sociolog Prokop.

Mezi ohrožené skupiny patří hlavně lidé bez vlastní nemovitosti, protože bydlení je v Česku drahé, samoživitelky, rodiny se třemi a více dětmi a osamělí důchodci. Regionálně pak obyvatelé Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje.

Lidé z těchto končin, často bývalých Sudet, poměrně často čelí exekuci. V té je v Česku 830 tisíc lidí, každý desátý dospělý Čech, většinou pro pohledávky do 10 tisíc korun. Polovina lidí má čtyři či více exekucí.

Snahu lidí v dluzích nelehkou situaci zvládnout lze sledovat na insolvenčním rejstříku. Ten vypráví třeba příběh mladé matky, říkejme jí Daniela, která při pokusu rozjet kariéru uvázla ve statisícových dluzích. Stabilní práci shání marně. Soudkyni průběžně posílá doklady příjmů. Ale nejsou velké, splátkový kalendář neplní.

Beznaděj lidí bez peněz, kteří skrze média či sociální sítě vidí příklady úspěšných a bohatých, se u voleb projevuje ochotou vyměnit hlas za slib modrého z nebe.

Analýza společnosti Median ukazuje, že nárůstem exekucí o 10 procentních bodů rostla v říjnových volbách podpora Okamurovy SPD o dva procentní body. Není to moc, ale zesiluje to výsledky protestních uskupení, která v 21. století ve volbách bodují po celé západní a střední Evropě.

Sociolog Prokop proto varuje: "Když přijmeme narativ, že je všechno v pořádku, protože se mírně zlepšuje průměr základních ukazatelů, tak si ty problémy zcela zakryjeme − ale jejich dopady v sociálním vyloučení, nedůvěře institucím či volebním chování budou reálné," říká.

Česká veřejná politika se podle něj některých řešení − pomoci v bytové nouzi, obědů pro chudé děti ve školkách či férového institutu oddlužení − zkrátka bojí.

Modla finanční gramotnosti

Záchranu podle všeho nepřinese ani mediální či finanční gramotnost. "Pokud by lidé ze západních zemí byli vystaveni tak zprivatizovanému právnímu prostředí, které zde bylo v minulých patnácti letech, například exekučnímu řádu, byli by na tom úplně stejně špatně," soudí Daniel Hůle z neziskovky Člověk v tísni. Ta pomáhá s oddlužováním Čechů a školením finanční gramotnosti. "Ročně různými kurzy podpoříme až tisíc mladých lidí," říká Hůle. Ale ví, že to nestačí.

Český vzdělávací systém navíc děti poměrně brzy rozděluje. "Tím se finanční i mediální gramotnost dostanou jen k části z nich, nejvíce k těm, kteří to díky lepšímu vzdělání a příjmům potřebují méně," doplňuje sociolog Prokop.

Schopnost efektivně řešit problémy navíc ovlivňuje samotná chudoba. Existují výzkumy, podle nichž se lidé v materiální nouzi rozhodují tak, jako by jejich IQ bylo o 13 až 14 bodů nižší, čistě proto, že jsou pod tlakem.

Poučení ze světa

Recept na klesající důvěru ve státní instituce zřejmě našli ve Finsku. V principu je jednoduchý: školství a státní správa musí fungovat moderně a efektivně. Pak lidé systému více důvěřují.

Střípkem do mozaiky je i velký výzkum mezi čtvrt milionem Američanů, v němž renomovaný Gallupův ústav zjišťoval, kde se lidé cítí nejspokojeněji. Zvítězilo stotisícové město Boulder v Coloradu, kde lidé v minulých dekádách dokázali účinně tlačit na politiky, aby namísto zahleděnosti do růstu ekonomiky řešili kvalitu života.

Zpráva o stavu Česka ale nakonec není až tak beznadějná. "Státu se v posledních letech daří nastavit systém tak, aby poskytoval férové služby. Ubývá vznikajících nemravných závazků − došlo k regulaci lichvy, zákazu rozhodčích řízení mezi podnikateli a spotřebiteli, snížení odměn advokátů," říká Daniel Hůle s nadějí, že výhledově díky tomu může ubýt i počtu nařizovaných exekucí.

Zdá se, že čeští politici pod tlakem posledních let částečně našli cestu, po které měli už dávno vyrazit. Ještě to ale bude bolet.