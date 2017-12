Loni se Tomáš Rosický vracel do Sparty s jediným cílem. Vyhrát mistrovský titul, a vrátit tak klub do fotbalové Ligy mistrů. Stejně jako v londýnském Arsenalu, odkud na Letnou přišel, ale nejlepšího českého fotbalistu posledních let provázela zranění, kvůli kterým nemohl do zápasů nastupovat pravidelně.

Titul klubu unikl, stejně jako účast v evropských pohárech. Letos na podzim se Sparta trápí ještě víc, tak špatné vyhlídky na zisk mistrovské trofeje neměla v polovině sezony už řadu let.

Tento týden Rosický ohlásil, že s fotbalem končí.

"Moje tělo dlouho říkalo, že už nechce pokračovat. Teď mi ale vypnula i mysl a nemá cenu pokračovat. Na hřišti už nemám co nabídnout," vysvětlil na středeční rozlučkové tiskové konferenci, proč už se na trávník nevrátí.

"Kvůli zdraví to ale není, žádný zdravotní problém, který by za tím byl, neexistuje," dodal důrazně.

Rosického na tiskovku doprovodili jeho rodiče, žena Radka, syn Tomáš a bratr Jiří. Stejně jako jeho agent Pavel Paska. Zkrátka všichni blízcí. Na obrazovkách běžely nejlepší momenty z jeho kariéry, která trvala téměř dvacet let. Dresy, v nichž za tu dobu nastupoval, lemovaly řečnický pultík − rudý dres Sparty, žlutá Borussia Dortmund, červenobílý Arsenal a samozřejmě dres české reprezentace.

Loučení Malého Mozarta



"Dostal jsem plán přípravy na zimu a začal ho plnit. Rychle jsem ho ale odložil a nepokračoval," uvedl sedmatřicetiletý fotbalista. "Už jsem načal krabici s cukrovím, Vánoce teď budou jiné. Začal jsem nový život bez omezení," poznamenal. Do míče teď bude kopat jen na rekreační úrovni. Chtěl by si zahrát například se svým starším bratrem Jiřím, díky kterému přišel do Sparty v žákovském věku z Kompresorů. Ten nadějnější byl tehdy Jiří, Tomáš ale svého bratra později výkonnostně přerostl.

Odborníci vyzdvihují Rosického výjimečné myšlení na hřišti. Podle nich, spoluhráčů i soupeřů byl vždy o několik kroků před ostatními, dokázal tvořit hru, vymýšlel přesné přihrávky, skvěle zahrával trestné kopy. Pověstná byla jeho šajtle, tedy kop vnější stranou nártu. "Když milujete fotbal, milujete Rosického," říkal o něm trenér Arsène Wenger, který ho vedl v Arsenalu.

Rychlejší s balonem než bez něj

Za áčko Sparty nastoupil poprvé v osmnácti letech, v květnu roku 1999. Klubu pomohl ke třem mistrovským titulům a účasti v Lize mistrů a v roce 2001 přestoupil do Dortmundu. Německý celek za něj zaplatil půl miliardy korun, z české ligy nepřestoupil za víc žádný jiný hráč. Svůj nový klub Rosický dovedl hned k německému titulu. Ve žlutočerném dresu Dortmundu zářil s kolegou z české reprezentace, bývalým sparťanem Janem Kollerem.

V březnu 2006 přišlo jeho první vážnější zranění, český fotbalista měl problém se stehenním svalem. V létě přestoupil do Arsenalu a jeho chorobopis začal bobtnat. V anglickém týmu byl zpočátku lídrem, později po mnoha návratech a rekonvalescencích platným náhradníkem, který si svou vůlí a vytrvalostí vracet se znovu a znovu získal fanoušky na svoji stranu. Web PhysioRoom.com mu za deset let v Premier ­League napočítal čtyři desítky zranění, Rosický v této statistice těžko nachází přemožitele. "Ty jeho zdravotní peripetie nejsou normální," prohlašoval bývalý spoluhráč Koller.

Někdejší reprezentační kouč Dušan Uhrin starší připomíná, že jako konstruktivní hráč to měl Rosický těžké. Fotbal se zrychluje a přitvrzuje, tvořivé hráče tak soupeři častěji faulují, a mohou proto snáze přijít ke zranění.

Od sedmadvaceti let trápily Rosického záněty a zranění šlach. "V sezoně 2007/2008 jsem se cítil nejlíp. S Arsenalem jsme vedli ligu, hrálo se mistrovství Evropy. Všichni říkali, že budu ještě lepší. Osmnáct měsíců jsem ale byl kvůli zranění mimo a pak už jsem všechno jen doháněl," hodnotil zlom v kariéře. Mrzí ho také Euro 2004, kde se Češi dostali do finále turnaje. "Měli jsme na titul. To je můj velký regret, jak se to řekne česky? Že mě to mrzí," vzpomínal na vrchol svých reprezentačních startů.

"Měl na to, hrát za Barcelonu nebo Real Madrid," říká někdejší spoluhráč ze Sparty Libor Sionko. Reprezentační kolega Vladimír Šmicer mluví podobně. "Byl rychlejší s balonem než bez něj, na takové hráče lidi chodí. Byl to jeden z nejlepších fotbalistů, se kterými jsem hrál. Kdyby byl zdravý, mohl dosáhnout ještě víc. Třeba získat individuální ocenění nebo nabídku od top klubu, jakým je Barcelona," vypráví.

Rosického srovnává s Pavlem Nedvědem, nejslavnějším českým fotbalistou posledních třiceti let, držitelem Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa z roku 2003. "Rosický na tom byl kombinačně lépe, Pavel měl zase lepší fyzičku. Nerad bych říkal, kdo byl horší nebo lepší, každý měl jiné přednosti," říká Šmicer. Nedvěd je dnes manažerem v Juventusu.

Rosického nástup do fotbalového důchodu zaujal i v zahraničí. "Budeš nám chybět, Malý Mozarte," píše se na twitterovém účtu Arsenalu. Přezdívku Malý Mozart získal Rosický právě kvůli své fotbalové genialitě. "Všechno nejlepší, Řízku," napsala redakce Ruhr Nachrichten s odkazem na přezdívku "Schnitzel" z doby jeho dortmundského působení. Přidali se i mnozí hráči, s nimiž se český záložník potkával.

Z dresu do obleku

Rosický se rozloučil těsně před Vánoci v tiskovém sále Sparty plném novinářů. Přijít ale může i důstojnější sbohem. "V kariéře jsem poznal spoustu skvělých hráčů, možná uděláme něco pěkného pro lidi," naznačil Rosický, že by mohl pozvat hvězdy, s nimiž v kariéře hrál, k benefičnímu zápasu na Letné.

Spartu ale neopouští. "Je tady velmi dobrá šance, že budu v klubu pokračovat. Fotbal dělám celý život a troufám si říct, že o něm něco vím a snad mám i co nabídnout," prohlašuje.

"Nejblíže mám samozřejmě ke sportovnímu úseku. Už v Arsenalu jsem se ale vždy zajímal, jak funguje celý klub, nejen po sportovní stránce," říká, že by si v klubu troufl i na jinou funkci.

Majitel Sparty Daniel Křetínský potvrdil, že se s Rosickým počítá do vedení klubu. Sportovním ředitelem by se měl stát někdejší trenér Zdeněk Ščasný, Rosický mu bude k ruce. "Tomáš bude členem všech diskusí a nejužšího řízení. Nabídnout může znalost týmu i vynikající evropské vazby," uvedl Křetínský v rozhovoru pro Sparta.tv. Rosický se teď bude seznamovat s fungováním úseku mládeže, s ekonomikou a vůbec s děním v klubu mimo hřiště.

Letenský klub prochází složitým obdobím. Před sezonou investoval přes 200 milionů korun do nových posil, angažoval italského trenéra Andreu Stramaccioniho, který dříve vedl například slavný Inter Milán.

Výsledky ale během podzimu nepřišly a fanoušci jsou nervózní. Zkušenosti Rosického, který prošel výjimečnými zahraničními kluby, se Spartě budou hodit.

Důležitou pozici, přesahující roli hráče, měl Rosický v klubu i v poslední době. Trenér Stramaccioni uvádí, že pro něj byl podobnou oporou jako před čtyřmi lety v Interu Milán dlouholetý kapitán, argentinský veterán a někdejší reprezentant Javier Zanetti. "Tomáš zná mezinárodní prostředí. Snadněji rozumí tomu, co tu chci zavést," řekl v létě Stramaccioni pro HN.

Rosický mu například pomohl prosadit nové tréninkové centrum pro hráče ligového áčka. Italskému kouči vadilo, že se připravují jen na ve­dlejším hřišti, kde jim vadí výfukové plyny aut a vůně hamburgerů z restaurace McDo­nald's.

"Žádný velký klub nemá jen jedno tréninkové hřiště. Na jednom trénujete obranu, na dalším brankáře a na dalším útok. Tady se trénuje pohromadě, včetně hráčů s lehčím zraněním, to je k vidění jen v juniorkách. Přitom zázemí je prvním předpokladem k tomu, vybudovat velký klub. Když jsem zjistil, že Sparta má na Strahově areál pro mládež s devíti hřišti, řekl jsem Křetínskému: Kupte o jednoho hráče méně a místo toho Strahov změňte na moderní tréninkové centrum i pro áčko," vyprávěl v létě.

Právě Rosický byl tím, kdo Stramaccioniho návrh podpořil a pomohl pro něj získat i vedení klubu.