Bez sněhových děl se už neobejde téměř žádný skiareál. I když české hory nyní zasypal přírodní sníh, stroje na jeho umělou výrobu jedou při vhodných teplotách naplno.

Vodu z toků odebírají skiareály zdarma. Kolik jí spotřebují, se neřeší, přestože stát vyhlásil strategii boje se suchem. Na problém upozorňují ochránci přírody. Asociace horských středisek tvrdí, že množství vody využité na technické zasněžování je marginální.

"Z ročního průtoku odebereme naprosto mizivou část objemu vody. Ani ji nespotřebováváme, jen ji načas zadržíme a pak opět odteče do krajiny. Čili nejde o to, že by voda někde chyběla," říká ředitel asociace Libor Knot. Připouští, že z celkového objemu může zmizet jen pár procent.

Jiří Flousek z oddělení ochrany přírody Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) namítá, že představa, kdy se veškerá použitá voda vrací zpět do povodí, odkud se odčerpala, je mylná. "Nová studie z Alp tvrdí, že zhruba 40 procent vody použité pro výrobu technického sněhu vůbec neskončí na sjezdovce. Část se odpaří z nádrží, kde se shromažďuje pro sněhová děla, část se vytrácí sublimací a část lehkých krystalků ledu odvane vítr do blízkého lesa nebo do jiného povodí," vysvětluje přírodovědec. Podle Flouska je na hektar sjezdovky potřeba zhruba milion litrů vody. "V tom není zahrnuto dosněžování za sníh, který během zimy roztaje," dodává.

Asociace horských středisek uvádí rozmezí 700 tisíc až 1,2 milionu litrů vody na hektar. Argumentuje také tím, že na zavlažování trávníků se za léto spotřebuje pětkrát tolik vody.

1 mil. litrů vody se spotřebuje na zasněžení hektaru sjezdovky.

"Snažili jsme se přes Technologickou agenturu ČR vypsat výzkumný projekt, aby někdo spočítal celkovou vodní bilanci na modelovém místě.

Tedy kolik se odebere jako pitná voda, kolik na zasněžování, kolik pro technické potřeby, třeba malé vodní elektrárny. Ale nenašla se žádná instituce, která by se úkolu zhostila," říká pracovník KRNAPu.

V Alpách se při produkci technického sněhu odebere tolik vody, kolik se jí za rok spotřebuje ve městě s půlmilionem obyvatel, uvádí zahraniční studie. Tvrzení, že na zasněžení sjezdovek v Krkonoších je třeba tolik vody, kolik za rok vytočí celé Vrchlabí s necelými 13 tisíci stálých obyvatel, Asociace horských středisek nerozporuje. "To je ale velmi malá spotřeba, zhruba 390 tisíc kubíků za rok. Přitom počet obyvatel Vrchlabí je jednodenní návštěva ve Špindlerově Mlýně," porovnává Knot.

Na území KRNAPu je asi 650 hektarů sjezdovek. Z toho téměř 500 hektarů se podle Asociace zasněžuje. "Má to negativní vliv na půdu a vodu, sněhová děla spotřebovávají velké množství energie, působí hlukové a světelné znečištění. Jsme-li v národním parku, měla by dostat přednost příroda," domnívá se Flousek. Zdůrazňuje přitom, že nikdo nechce rušit lyžařské areály a zakazovat technický sníh. "Časem se však můžeme dostat do situace, kdy se budeme muset rozhodnout, zda chceme mít pitnou vodu, nebo si užívat lyžování na svahu," varuje.

Profesní asociace považuje uváděné negativní vlivy za zanedbatelné nebo akceptovatelné vzhledem k ekonomickému a sociálnímu zájmu horského regionu.