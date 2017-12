Ten černobílý snímek viděl snad každý. Usměvavý dělník Václav Havel, oblečený ve svetru a montérkách, na nohou holínky, nese na rameni pytel křemeliny. Působivá fotografie vznikla v roce 1974 na dvoře trutnovského pivovaru. "Šel s ním tudy, směrem k prostorám, kde se pivo filtruje," ukazuje obchodník Luboš Košnar na roh jedné z budov, kterou tehdy osmatřicetiletý vlasatý Havel míjel.

Dnes už omítka není tak omšelá jako na pozadí fotky, za novým plotem vyrostl obchodní dům. A první porevoluční prezident je už více než šest let po smrti.

V místě Havlova zřejmě nejznámějšího předrevolučního působiště však s blížícími se prezidentskými volbami zní jeho jméno stále častěji. "Chybí nám. Když vidím současnou politiku, porovnám jeho dobu s dnešní, představoval bych si jinou reprezentaci země. Takovou, která by odpovídala tehdejším ideálům," říká Košnar.

Podobně to pod vysokým pivovarským komínem vidí i mnozí další. "Zmizela zejména jeho slušnost, on byl mírný, nekonfliktní, dnes jsou v politice všichni agresivní. Je ale otázka, jestli by s takovým jednáním dnes vůbec uspěl," říká strojník Radomír Bejr.

Havel prý pro něho představoval klasickou prvorepublikovou demokracii. "Teď jsou všichni moc řízní. On byl jak z filmů pro pamětníky," uvažuje Bejr uprostřed dílny plné chladicí techniky.

Hledají prezidenta, jako byl Havel



Havel mě učil filtrovat

Zdá se, že něco z Havlova ducha v pivovaru přežilo. I přesto, že tady strávil jen půl roku a až na jediného člověka, sladovníka Jana Hejzlara, už ho tu nikdo nepamatuje. Pro Hejzlara však Havel nebyl v první řadě známým disidentem. Pamatuje ho zejména jako staršího kolegu, který ho učil filtrovat pivo. Na vlhké podlaze s keramickými dlaždicemi však tehdy ještě nestály dnešní moderní štíhlé, stříbřité tanky.

"Byly tu tenkrát koleje a stará linka na filtraci a stáčení sudů. A právě on jako sladovník filtraci prováděl, není pravda, že jen přikuloval sudy," ukazuje muž.

Choval se obyčejně, StB ale bděla

Slavný disident a spisovatel se podle Hejzlara tehdy choval jako obyčejný člověk. "Mně připadal jako normální chlap, kdyby ho komunisti neotravovali, tak byl úplně nenápadný," vzpomíná. Stýkat se s ním více než jen při práci však přinášelo problémy. "Potkal jsem ho jednou, když jsem byl s dětmi na Hrádečku, a estébák, který bydlel v paneláku přes chodbu, mě hned varoval. Já namítal, že je to přece můj kolega z práce, ale on, že ve volném čase se s ním nemám co bavit," říká sladovník.

Vzpomínky tady přežívají i přesto, že pivovar s výraznou kresbou Krakonoše na průčelí si angažmá bývalého prezidenta nijak oficiálně nepřipomíná. Žádná fotografie, pamětní deska. Natož marketingové využití jeho jména. "Za našeho vedení už tu nepracoval, lidí, kteří se na jeho jméně přiživují, je dost. Nám to nepřijde vhodné," říká ředitel Karel Janko.

Na volby nového prezidenta však zřejmě Havlovo krátké působení vliv mít bude. Vhodit do urny jméno současné hlavy státu Miloše Zemana z oslovených paradoxně zvažuje jen bývalý Havlův kolega Hejzlar. "Preferuji ho, i když mám trochu strach, že už to nevydrží," řekl. Ostatní jmenují nejčastěji Jiřího Drahoše nebo Michala Horáčka, někteří ještě nejsou rozhodnutí.

Nikoho nikdy neurážel

Pivovar není jediné místo na Trutnovsku, kde se zdá, že Havlovo nenápadné osobní kouzlo přežívá. Nejznatelnější je na jeho chalupě na Hrádečku u vesnice Vlčice, kam mu lidé nanosili desítky svíček, přání, srdíček i lahví piva. Svíčky hořely ještě ve středu, dva dny po šestém výročí jeho úmrtí. Do sněhu u chalupy někdo vyšlapal velké srdce s iniciálami VH.

Podle dlouholetého Havlova souseda, farmáře Vladimíra Pešána, je to už druhá nadílka. "První svíčky už někdo shrabal, ale lidi nanosili další," říká čtyřiaosmdesátiletý muž s mohutným prošedivělým plnovousem a dlouhými vlasy, díky nimž připomíná vládce hor Krakonoše.

Jeho portrét se proto už několikrát dostal na pohlednice nebo obal Krakonošových trubiček, pamlsku připomínajícího hořické trubičky.

"Mně osobně Havel nechybí, ale chybí národu, i když si to třeba neuvědomuje," dumá uprostřed farmy obklopené hustými lesy jen pár set metrů pod Havlovou chalupou.

Pešán na Havlovi oceňoval hlavně jeho schopnost naslouchat a trpělivě vysvětlovat. "Vždy dbal na to, i když s někým nesouhlasil, aby závěr byl, že se dohodli. Stejně se snažil shodnout s politiky. Jsem si jistý, že být tady on, nebyli bychom s EU v takovém sporu ohledně migrace jako dnes. Byl lidský, neměl by tak protiuprchlický názor, on by to s nimi dokázal dojednat," míní farmář, jenž bude volit jednoho z protizemanovských kandidátů. Zatím si ještě nevybral.

Vzpomíná se i v nedalekém Horním Maršově. Manželé Klimešovi, kteří tady provozují turistické informační centrum Veselý Výlet, by si přáli, aby se s novým prezidentem vrátila Havlova slušnost. "Když s něčím nesouhlasil, neřekl to nikdy natvrdo. Pamatuji, jak se kdysi odmítl připojit k petici proti lanovce na Sněžku. Řekl své kamarádce, která za ním přišla, svým milým způsobem: Nezlob se, Dádo, ale já bych se tou lanovkou docela rád svezl," vypráví Pavel Klimeš.

Havel navíc podle Klimešových nikdy neříkal na veřejnosti něco jiného než v soukromí.

"Proto k sobě klidně pouštěl dokumentaristy. Cokoli vyslovil, mohli lidé slyšet. Navíc ze setkání s ním chodili všichni s pocitem, že pro něj něco znamenají. Nikoho nikdy neurážel," připomíná Lenka Klimešová, která Havla na Hrádečku navštívila naposledy v říjnu 2011, dva měsíce před jeho smrtí. "Byl zabalený v dece, právě s Andrejem Krobem večeřeli, bylo vidět, že je vyčerpaný. Vzala jsem si na to hezké šaty, podala mu čokoládu a on trochu pookřál, bylo to hezké setkání," vybavuje si.

Havlovým přítelem byl i malíř František Kalenský z nedalekého Dvora Králové. "Byl výjimečný tím, že se nestaral jen o sebe a Česko, ale o celý svět. Měl strašný přehled, myslel globálně a vše dokázal vysvětlit. Měl jsem ho moc rád, nezměnil se ani jako prezident, dalo se s ním bavit o všem možném, uměl naslouchat," říká Kalenský, jehož s Havlem seznámil v 80. letech jeho dlouholetý osobní fotograf Bohdan Holomíček, který dodnes žije v Janských Lázních.

Nyní dá Kalenský svůj hlas buď Horáčkovi, nebo Drahošovi. O současném prezidentovi nemá vysoké mínění. "K Zemanovi to jméno sedí. Nízká šlechta, co si hraje na velkou," říká.

Poznali ho díky Rudému právu

Před časem se na Hrádečku u jednoho z nejbližších Havlových přátel, divadelníka Kroba, zastavil i Petr Rýgr. Jméno muže, který se už 30 let živí výrobou cínových betlémů, není známé. Inzerát, který v říjnu 1989 zadal do Rudého práva, se však stal legendou.

Spolupracovníci a přátelé v něm blahopřáli Ferdinandu Vaňkovi, Havlovu alter egu z Audience i dalších děl, k narozeninám a děkovali za vykonanou práci. U inzerátu byla Havlova fotografie.

Komunistickým novinám tehdy přinesl zájem o disidenta jedno z nejčtenějších vydání historie listu.

"Budu na něho vždy vzpomínat jako na skvělého, inspirativního společníka, který mi půjčoval knihy. Navíc byl někým, komu byla alespoň část společnosti schopná naslouchat. Kdyby lidi četli a přemýšleli, nebyla by spousta věcí, které se dnes dějí, možná," míní Rýgr. Z kandidátů na nového prezidenta jsou Rýgrovi nejbližší Jiří Drahoš a Marek Hilšer. Současného prezidenta určitě volit nebude, ve funkci prý selhal. "Výzvy, ať nekandiduje, jsou ale mimo. Průšvih je spíš to, kolik lidí je ochotných mu dát hlas. Ve společnosti je něco nezdravého," míní muž, díky jehož vtipu a odvaze mnozí lidé téměř před 30 lety konečně viděli, jak ten Havel vlastně vypadá.