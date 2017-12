Průvod, který vyšel necelý týden před letošními říjnovými parlamentními volbami ze sídla ČSSD do historického centra Prahy, působil přinejmenším nezvykle. Ve městě, kde je zdaleka nejvyšší průměrná mzda v zemi, protestoval dav s transparenty proti nízkým platům. V čele šli přitom politici této strany s premiérem Bohuslavem Sobotkou, kteří několik minulých let měli vliv na životní úroveň lidí a sami rozhodně neměli existenční starosti. Největší pozornost vzbuzoval muž, který s nápadem na průvod i přes nechuť některých spolustraníků přišel − ministr zahraničí a od června 2017 volební lídr Lubomír Zaorálek.

Jak známo, manifestace nijak sociální demokracii nepomohla a strana utrpěla jednu z nejtěžších porážek ve své historii. Strana, která získávala až 30 procent hlasů, dostala pouhých 7,27 procenta. "Já za tuto porážku nesu největší odpovědnost," kál se Zaorálek a na rozdíl od jiných spolustraníků vzdoroval nepříjemným otázkám novinářů po celý volební den až do jeho skončení. Možná až potom si uvědomil, že právě letos byl nejblíže k tomu, aby vedl nejstarší politickou stranu v zemi a možná i celou vládu. Risk, pro který se letos v červnu sociální demokraté rozhodli, ale ani trochu nevyšel.

"Příčinou naší prohry určitě nebylo to, že jsme vsadili mimo jiné na téma nízkých mezd," říká Zaorálek už s odstupem času, když se na konci roku ohlíží za hektickým rokem, který prožil. Co ale potom bylo příčinou, když sociální demokraté dlouho věřili, že v horším případě budou druzí těsně za hnutím ANO, a v lepším případě dokonce zvítězí? "Já už jsem přišel v červnu jako lídr příliš pozdě, nebyl prostor proměnit stranu více a zásadněji. S volební kampaní jsme měli začít mnohem dříve," odpovídá.

Byla chyba přistoupit na Sobotkovy návrhy

Jednašedesátiletý Zaorálek měl přitom letošní rok rozjetý nadějně. Když v březnu vystoupil na sjezdu ČSSD, dočkal se takového přijetí, že by měl šanci stanout i v čele strany. Velmi zdatný rétor, který si díky členství ve straně od roku 1994 vytvořil hustou síť spojenců, se spokojil s postem místopředsedy a jako další lidé z vedení vsadil na Sobotku. "Už tehdy jsme ale s Bohuslavem Sobotkou mluvili o možných změnách," říká dnes.

Žádné změny ale tehdy nenastaly, Sobotka vyšel ze sjezdu jako předseda i volební lídr. Jenže průzkumy veřejného mínění nevěstily nic dobrého, navíc Sobotka měl jako předseda vlády plno starostí s šéfem ANO a ministrem financí Andrejem Babišem i prezidentem Milošem Zemanem. Nakonec veřejnost sledovala bizarní výjevy, kdy Sobotka navrhl odvolání Babiše, Zeman to odmítl, Sobotka navrhl demisi celé vlády, což si nakonec rozmyslel. Podle průzkumů veřejného mínění mnozí lidé jeho postup vůči Babišovi nepřijali. A Babiš, který z vlády odešel, se naplno pustil do volební kampaně, ve které neúnavně útočil na Sobotku a ČSSD. Ta nedokázala fenoménu Babiš čelit, poněkud křečovité návrhy typu zvýšení platů státním zaměstnancům a zvýšení důchodů nezabraly.

Zaorálek i další špičky ČSSD pak jen sledovali, co to jejich předseda vyvádí, protože sami byli překvapeni jeho kroky. Například o tom, že podá návrh na demisi celé vlády, jim podle jejich pozdějších tvrzení vůbec neřekl. "Jeho chování mi přišlo křečovité. Nesouhlasil jsem s ním, připadalo mi, že nemůžeme dělat kroky, které nejsme schopni veřejně vysvětlit a obhájit," ohlíží se Zaorálek za tehdejším děním a kritizuje také následující rozhodnutí. Hlavní muži strany souhlasili v červnu se Sobotkovým návrhem, aby místo volebního lídra po něm převzal Zaorálek, zatímco první místopředseda strany Milan Chovanec se ujme šéfování partaje. Vznikl triumvirát, který od počátku vzbuzoval pochybnosti. "Bohuslav Sobotka přestal věřit, že je schopný do voleb stranu zvednout. Měli jsme se ale dohodnout dříve, kdo bude stranu reprezentovat jako lídr, a neřešit to nějakými triumviráty. Měli jsme udělat pro lidi daleko srozumitelnější dohodu, kdo bude za ČSSD mluvit a kdo ji povede před volbami i po nich," konstatuje Zaorálek.

Měli. Měli. Měli. Jeho slova o tom, co mělo vedení udělat, už znějí tak trochu jako pláč nad rozlitým mlékem. U všech klíčových rozhodnutí byl a přispěl k pádu strany, která bude mít problém se opět vzchopit. Ve sněmovně má jen 15 poslanců místo dřívějších 50, stranická kasa je prázdná, členové rozhádaní a mnozí tradiční voliči tleskají politikům jiných stran. Přinejmenším u jedné věci je ale Zaorálek přesvědčený, že neudělal chybu. To se týká jeho reakce na Sobotkův návrh, že by mohl Zaorálek kandidovat na prezidenta za ČSSD. "Mluvili jsme o tom na grémiu, ale já jsem řekl, že chci jít do parlamentních voleb, že to je věc, která mě zajímá. Při vší úctě jsem prezidentskou roli chápal jako něco, co je sice populární, volby prezidenta poutají pozornost, ale není to klíčová exekutivní funkce," tvrdí.

Makal jsem, neflákal jsem se

Přes všechny letošní prohry Zaorálek nepůsobí při povídání zvlášť sklesle. Z říjnových voleb se už probral a nelituje toho, že na několik měsíců byl tím, kdo vzbuzoval u členské základny největší naděje.

"Zažil jsem v hokeji a tenise řadu porážek, člověk si zvykne, že jsou součástí života. Nelituji toho, že jsem do nějakého boje nastoupil. Pro mě by bylo daleko horší zůstat někde sedět bokem a čekat, jak to dopadne," tvrdí. To, co jej podle jeho slov drží na nohou, je pocit, že se snažil bojovat. "Kdybych dělal všechno špatně a lidé by mě začali nenávidět, tak jo, litoval bych toho. Ale myslím, že i členové ČSSD to berou tak, že jsem opravdu makal a neflákal se. Mám čisté svědomí, byť mě volební výsledek ČSSD mrzí," podotýká. Faktem je, že Zaorálek od okamžiku, kdy byl zvolen lídrem, objížděl republiku s obrovským zaujetím a snažil se dostat spolustraníky z letargie a voliče k urnám. Otázka je, jak velkou šanci uspět měl. Letité vnitrostranické spory, hádky o program i vztah k expředsedovi Miloši Zemanovi ubíraly straně stovky tisíc voličů, kteří přestávali věřit, že jim sociální demokracie rozumí.

Ve všem tomto neštěstí měl Zaorálek štěstí v tom, že se díky voličům nakonec dostal mezi patnáctku poslanců, čímž se udržel ve vysoké politice. Ve sněmovně je tak už od roku 1996 a načíná třetí desítku roků v malostranských palácích. Při vyjednávání o parlamentních funkcích přitom nedopadl špatně, i přes chabý výsledek ČSSD získal místo předsedy zahraničního výboru, což bylo jeho největší přání. Pokud jde o jeho přání ohledně budoucnosti sociální demokracie, je pro vyjednávání s Babišem. "Nedovedu si představit, že bychom jenom seděli a čekali. Musíme jednat s Andrejem Babišem o našem programu a prosazovat ho. Podle toho, jak k našemu programu přistoupí, tak my se rozhodneme o reakci na jeho vládu," odpovídá na otázku, zda je pro to, aby ČSSD podpořila Babišovi vládu. V budoucí strategii strany už bude mít ale nejdůležitější slovo nové vedení, ve kterém Zaorálek nezasedne. Na únorovém sjezdu na žádné funkce kandidovat nebude. "S volebním výsledkem jsem jasně spojený. Bylo by absurdní, kdybych se znovu nabízel," vysvětluje způsobem, který nepřipouští spekulace o jiných variantách.