Americké rozhodnutí prodat Ukrajině útočné pušky v hodnotě přes čtyřicet milionů dolarů je správným, byť o tři roky opožděným rozhodnutím.

Ukrajina se do svých nesnází dostala za to, že se chtěla přiblížit Evropské unii, na což měla jako suverénní země samozřejmě stejné právo jako my nebo další země, které se nacházejí v prostoru mezi Ruskem a bývalou železnou oponou. Od té doby, tedy od roku 2014, ale čelí ve svých východních částech separatistům, kteří jsou vojensky vybaveni a dirigováni Moskvou. Poloostrov Krym dokonce Rusové anektovali. Výsledkem je dost absurdní situace: Ukrajinci mají na své straně sympatie snad celého demokratického, svobodného světa. Jenže sympatie se bohužel nikdy neproměnily v tu formu pomoci, kterou by oni nejvíce potřebovali, aby se mohli kremelské agresi bránit.

Je to ostuda, srovnatelná s tím, jak po vypuknutí válek na Balkáně počátkem 90. let minulého století uvalil Západ na celý region zbrojní embargo, což samozřejmě nejvíc dopadlo na decimované bosenské Muslimy. Bosenskosrbská soldateska se přece embargu mohla vysmát. Měla kvéry federální armády, neboť její arzenály si po rozpadu Jugoslávie přisvojil Bělehrad.

Američané sice nehodlají, tedy alespoň podle té první informace, hned nabídnout například protitankové střely z řady Javelin a jiné těžší zbraně, po nichž se Kyjev shání nejvíce. Ale třeba na to ještě dojde. Podstatné je, že se k tomu konečně pootevřela dvířka. I my tady v Česku si tedy musíme ujasnit, jak se k věci postavit. Buď to uvítáme, nebo odsoudíme, třetí cesty není.

Lze jen doufat, že to odsuzování nepřeváží, resp. že nebude příliš často zaznívat alibistický, ba chamberlainovský, v dnešní době vlastně proruský argument "nebudeme přilévat oleje do ohně". Toho tam přilévají Rusové tím, že navzdory podpisu Vladimira Putina pod dohodou zvanou Minsk II z února 2015 nestáhli z východu Ukrajiny těžké zbraně v podobě tanků a obrněnců. Českou pozicí by proto třeba mohlo být, že zbrojní prodeje podpoříme taky, a to do té doby, než začne Moskva dohodu z Minsku plnit. Než začne plnit to, k čemu se zavázala.

Donald Trump čelí silnému podezření, že Vladimiru Putinovi a jeho kybernetickým špionům do značné míry vděčí za svoje loňské zvolení. Jenže po americkém bombardování syrského letiště v držení sil diktátora Bašára Asada na jaře je tohle další − sice tedy vzácný, ale přece jen − krok, jímž se americký prezident může ohánět ve smyslu, že není žádnou kremelskou loutkou.