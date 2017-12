První prohrání z kapsy nevyhání. Andrej Babiš sice se svou vládou napoprvé důvěru zřejmě nezíská, ale odepsán není. Pořád drží v ruce nejlepší karty a v příštím roce rozehraje partii, kterou Česko nepamatuje. Ale postupně: od včerejška víme, že Babišovu vládu jsou zatím ochotni tolerovat jen komunisté, což nestačí. Konečnou pro Babišovy naděje (dělal-li si jaké) znamenalo vystoupení Tomia Okamury. Tomu vadí krom jiného ministryně obrany Karla Šlechtová, jež před volbami vcelku trefně pravila, že Okamura vede fašistickou stranu. Inu, pro pravdu se každý zlobí a Okamura se umí zlobit jedna radost. A asi mu to vydrží přinejmenším do chvíle, než si vytrucuje nějaký hezký dáreček.

Desátého ledna, kdy se poslanci sejdou k hlasování o důvěře, se tak nejspíš odehraje jen epizoda jiné větve košatého románu české politiky. Do sněmovny dorazí prezident Miloš Zeman, odvypráví procítěný projev na podporu Andreje Babiše, což bude bezvadná tečka za jeho "nekampaní" před prvním kolem prezidentských voleb, jež se odehraje dva dny nato. Jedno oko Zemanova voliče nezůstane suché. Zemana odvedou středem, jeho šance opět poskočí vzhůru. Babiš ale důvěru nedostane.

Dotace na Čapí hnízdo nebyla v souladu s pravidly EU, píše podle Respektu OLAF Jeho rozhodnutí může poškodit Česko v unii Čtěte zde

A dál? Jako odměnu za příkladnou spolupráci na znovuzvolení dostane Babiš od Zemana další pokus o sestavení vlády. A tady jistoty končí. Půjde s ním někdo? To záleží hlavně na tom, jak vyzní zpráva bruselského úřadu proti podvodům OLAF o Babišově Čapím hnízdě.

Pokud v Bruselu došli k závěru, že šlo o podvod, a tudíž se padesátimilionová dotace musí vrátit, bude mít Babiš problém.

Nebude moci dál tvrdit, že vše je jen politická "účelovka", leda by se odvážil říci, že mafie ovládla i Brusel. Strany, které říkají, že jim vadí trestně stíhaný Babiš, nebudou mít pražádný prostor pro manévrování. Babišovi možná zase zbudou jen komunisté. A to nestačí.

Pokud ale OLAF dospěl k závěru, že Babiš dotaci na Čapí hnízdo získal v souladu s pravidly, bude situace jiná.

Dost pravděpodobně by pak nebyl vydán k trestnímu stíhání a demokratické politické strany by měly volnější prostor pro argumentaci "pojďme s Babišem, zabráníme tak vládě s extremisty". Babiš by důvěru získat mohl.

A pokud se to nestane, je tu třetí pokus. A tam bude mít Babiš na výběr. Může situaci odblokovat tím, že si vybere místo sebe loutkového premiéra dle polského modelu. Nebo bude hrát na předčasné volby s nadějí, že získá většinu a nebude se už muset na nic ohlížet. Na každý pád nás čeká divoký politický rok, možná nejdivočejší od roku 1989. A jeden z prvních klíčů k dalšímu vývoji leží ve zprávě OLAF o Čapím hnízdě.