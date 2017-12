Za vhodně načasovanou připomínku toho, jak důležité jsou svobodná novinařina a demokracie, jakou roli hrají whistlebloweři a že vlády někdy lžou, bývá označován nejnovější film režiséra Stevena Spielberga nazvaný Akta Pentagon: Skrytá válka. Dle tvůrců jde ale zároveň o poctu feminismu − tématu, které dnes rezonuje stejně jako v 70. letech minulého století, kdy se snímek odehrává.

Film, který dnes začínají promítat americká kina, vypráví o sporu z roku 1971, kdy americké deníky v čele s New York Times bojovaly o možnost otisknout tajnou vládní zprávu přezdívanou Pentagon Papers. Ta dokazovala, že byť se již američtí politici smířili s prohrou války ve Vietnamu, přesto tajně rozšířili vojenské působení svých sil v zemi.

V čele sporu stanula vydavatelka deníku Washington Post Katharine Grahamová, kterou ve snímku ztvárnila Meryl Streepová. Přestože již měla po padesátce, stále se snažila prosadit v mužském světě − teprve nedávno převzala pozici vydavatelky listu po svém zesnulém manželovi Philu Grahamovi.

"Vyskytuje se tu obecné téma ženy hledající svůj hlas, ženy nacházející se v místnosti plné lidí, kde ji všichni překřičují, přehlížejí," popisuje Liz Hannahová, která scénář filmu vytvořila spolu s Joshem Singerem.

Právě Katharine Grahamová tehdy povolila šéfredaktorovi listu Benu Bradleemu, jehož ve snímku hraje Tom Hanks, aby ignoroval soudní příkaz Bílého domu vedeného prezidentem Richardem Nixonem. Dokumenty z kauzy Pentagon Papers tak Bradlee otiskl, přestože kvůli nim mohl skončit v žaláři.

Rozhodnutí Katharine Grahamové mělo vliv na její rodinu, budoucnost její firmy i to, jak o sobě později smýšlela.

Očekává se, že za roli Grahamové bude osmašedesátiletá Meryl Streepová příští měsíc nominována na cenu Oscar − celkově by tak dosáhla rekordního počtu jedenadvaceti nominací.

Streepová prý nepochybuje o relevanci filmu pro všechny ženy, které v korporátních zasedačkách nebo v samotném Hollywoodu bojují za rovnoprávnost.

"Snažím se vyprávět mladým ženám, které tehdy ještě nebyly na světě, jaké to donedávna bylo a jaké to dodnes je na vedoucích pozicích. Ženy už pronikly do spodních pater společenského žebříčku, ale tam, kde se rozhoduje, stále nejsou rovnoprávně zastoupeny," říká Streepová.

Když se na roli připravovala, často prý sahala po životopisné knize Katharine Grahamové zvané Personal History, za niž vydavatelka obdržela Pulitzerovu cenu. "Byla si velmi nejistá, v knize to popisuje," podotýká Streepová. "V práci si spousta lidí myslela, že Grahamová vykonává funkci, na které být nemá. Dnes všichni víme, jak skvělá žena se z ní vyklubala," dodává herečka.

Film nazvaný Akta Pentagon: Skrytá válka začnou česká kina promítat 22. února příštího roku.