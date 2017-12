Centrální banka po celý letošní rok přitvrzovala měnové podmínky, na svém posledním předvánočním zasedání úrokové sazby ale nezměnila. Důvody k tomu přitom měla: průměrný index spotřebitelských cen je na trojnásobku ve srovnání s loňským rokem, inflace roste, spotřeba také a úvěrový boom nutí k opatrnosti. Centrální banka zvýšila sazby letos pouze dvakrát: v srpnu a listopadu. Zbytek udělala silná koruna, kterou ČNB uvolnila v dubnu a která od té doby postupně posiluje.

Guvernér Jiří Rusnok ovšem v polovině listopadu prohlásil, že by se měla měnová politika vrátit k normálu i v oblasti úrokových sazeb, a to během jednoho až dvou let. "Normál" představuje reálnou úrokovou míru ve výši jednoho procenta, což znamená, že by se úroky ČNB při inflaci kolem dvou procent měly vyšplhat na tři procenta. Jen dodejme, že současná dvoutýdenní repo sazba centrální banky je na 0,5 procenta a meziroční inflace dosáhla v listopadu 2,6 procenta po 2,9 procenta v říjnu.

Podle analytiků tak centrální banka bude v příštím roce pokračovat se zdražováním peněz. Čekat se dají minimálně čtyři zvýšení, každé o čtvrt procentního bodu. I to bude mít vliv na další vývoj koruny a cen úvěrů. Ostatně už letošní zvyšování úroků se promítlo do mírného zdražení hypoték (podle Fincentra Hypoindexu průměrná úroková sazba hypoték v listopadu vzrostla na 2,15 procenta z říjnových 2,10 procenta) a firemní úvěry vzrostly zhruba o dvě desetiny bodu. Spotřebitelské úvěry oproti tomu pokračují ve zlevňování − kvůli vysoké ceně a konkurenci na trhu.

Příští rok přinese podstatnější změny. Už nyní je jasné, že se nedá čekat taková "hitparáda" jako letos. Tempo růstu hrubého domácího produktu má podle odhadů mírně zpomalit. Firmy sice stále hledají nové pracovníky, současně se ale začínají poohlížet po úsporách. Průmyslová výroba se v říjnu vyšplhala k meziročnímu růstu přes 10 procent, tedy na dvojnásobek oproti září, jenže říjen měl také o dva pracovní dny víc. Zpracovatelský sektor, klíčové odvětví tuzemské ekonomiky, skončil za celoročním průměrem.

Exportéři se museli vyrovnat s posilující korunou. V kombinaci s enormním tlakem na mzdy ve výrobě teď sledují postupné zhoršování hospodářského výsledku za rok 2017 a přemýšlejí, co s tím. Masivního propouštění se nyní, kdy roste celá Evropa a poptávka s ní, většina zaměstnanců nemusí bát. Naopak − výrobu trápí nedostatek zaměstnanců. Co se ale dá čekat, jsou úspory na neproduktivních pozicích (například marketing) a s nimi možná makroekonomicky neznatelný, přesto v některých segmentech ekonomiky viditelný růst nezaměstnanosti. Kromě propouštění se pravděpodobně začne zpomalovat tempo růstu mezd − jistý náznak přineslo třetí čtvrtletí.

Přibrzdění ekonomiky bude mít se zpožděním vliv i na trh s byty, jejichž cena bez ohledu na centrální banku prozatím roste. Tady se ale střetne několik protichůdných vlivů. Za prvé, máme růst úrokových sazeb centrální banky a další opatření ke zpomalení hypotečního boomu. To nemusí mít okamžitý vliv na cenu hypoték − konkurence bank a ochota některých z nich zabrat větší díl koláče na tomto úvěrovém trhu bude držet ceny při zemi. Výhledově ale omezení dostupnosti poptávku mírně přibrzdí. Developeři jako protiargument opakují, že bytů je kvůli zdlouhavému stavebnímu řízení a přístupu Prahy k nové výstavbě setrvalý nedostatek. Růstu cen bytů podle tohoto názoru nic nebrání. Co převáží, ukáže vývoj dynamiky HDP − ceny bytů posléze reagují s dvou- až tříletým zpožděním.

Zpomalení ekonomiky a složitější situace na zaměstnaneckém trhu povedou ke zpomalení růstu cen pronájmů. Sice platí, že trh v hlavním městě Praze je v tomto ohledu pokřivený krátkodobými pronájmy typu Airbnb, platí to ovšem pouze pro byty v dobré lokalitě a s dobrou dopravní dostupností. Většina bytů je ale určena pro dlouhodobé pronájmy a tam nastane zpomalení. A s tím i pokles výnosů. V kombinaci růstu sazeb a vysokých cen bytů to vliv na bytový trh mít bude.

Centrální bankéři se zvyšováním úrokových sazeb budou snažit dostat situaci do předkrizového normálu. Normál ovšem znamená zdražení peněz, zpomalení ekonomiky a návrat k vyšší nezaměstnanosti.