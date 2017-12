Většina populace má nakoupené dárky s několikatýdenním předstihem. Na poslední chvíli ale nakupují tisíce lidí. Z části i kvůli nedodaným zásilkám. I bez velkých sněhových kalamit letos spousta dárků dorazí se zpožděním, protože zájem o nakupování na internetu překonal kapacity dopravců. A pokud nějaký dárek chybí, dá se to dohnat i během několika minut.

Letošní výběr digitálních dárků se díky vstupu nových firem na český trh a rozšiřování nabídky elektronických dárkových poukazů i přímého darování digitálního zboží rozšiřuje. Letos se mezi novinky může zařadit třeba možnost koupit jako dárek předplacené karty na zboží z německého Amazonu nebo digitální videohry pro Xbox One.

Kniha je klasika i v elektronické verzi

Koupit brožovanou nebo vázanou knihu na poslední chvíli není nemožné, ale s těmi elektronickými je to snazší − stačí znát preference obdarovávaného. Koupit e-knihu jako dárek umožňuje hned několik internetových knihkupců včetně Alzy, Palmknih nebo Kosmasu. Alza má u každého digitálního produktu pod tlačítkem "koupit" ikonku "darovat". Tento e-shop navíc umožňuje nastavit přesný čas, kdy má dárek dorazit do e-mailu obdarovaného, konkurence včetně Amazonu nabízí pouze výběr dne.

Poukázky jen v nouzi Konkrétní zboží nebo služby jsou i v elektronické podobě vhodnějšími dárky. Jednodušší, ale méně osobní je koupě digitálních dárkových poukazů, které on-line obchody nabízí.

Na Alze i Palmknihách je možné koupit i populární audioknihy, které se hodí třeba do auta, a kromě konkrétních titulů nabízejí oba obchody dárkové vouchery. Konkurenční Audiotéka bohužel darování neumožňuje − knížky lze ale koupit na vlastní účet, stáhnout a následně darovat třeba na USB klíčence. To je možná lepší způsob než neosobní e-mail přímo od prodejce.

Stažení elektronických knih v různých formátech nabízejí všichni obchodníci kromě Amazonu, takže vyrobit fyzický dárek z čistě elektronického jde i na poslední chvíli, stačí mít po ruce volné datové médium.

Jako dárek lze digitálně koupit i předplatné časopisů nebo novin, samozřejmě včetně Hospodářských novin na papíře i ve webové podobě.

Hudba jednorázově i na celý rok

Od vstupu Spotify na český trh je snadné udělat někomu radost hudbou. Švédská firma s globálním zásahem nabízí možnost darovat měsíční, čtvrtletní, půlroční i roční předplatné. Čas doručení lze nastavit pouze na konkrétní den. Náhradní řešení, aby vše proběhlo v ideální okamžik, je vytisknout vlastní dárkový certifikát. Není to optimální, ale je to ověřené.

Koupi dárkové karty nabízí také konkurenční Deezer, ten má v nabídce předplatné na čtvrt, půl a celý rok. Hudební službu v Česku začal nabízet i Amazon, ten ale nenabízí přímo dárkové karty pro tuto službu. Lze však koupit dárkovou kartu Amazon. Tu je následně možné použít nejen na Amazon Music Unlimited, ale i na koupi zboží z německé mutace Amazonu.

Cena hudebních služeb se pohybuje kolem 500 korun na čtvrt roku, na ročním předplatném se dá ušetřit asi 200 korun − Spotify i Amazon přitom uvádí ceny v eurech, Deezer má ceník v korunách. Službu Google Music pak jako dárek pořídit nelze, alespoň ne v Česku. Stejné omezení se týká i služby Apple Music pro majitele zařízení s nakousnutým jablkem. Zatímco v zahraničí jsou elektronické karty s předplatným Apple Music nebo pro nákupy v iTunes běžné, v Česku oficiální e-shop Applu nabízí pouze poukázky pro nákup hardwaru.

Video jen s komplikacemi

Zatímco hudební služby získání nových platících uživatelů maximálně usnadňují nabídkou dárkových kuponů, u videoslužeb to neplatí. Největší videotéka na světě nabízí v zahraničí předplacené karty v obchodech, ale v Česku je Netflix možné platit pouze průběžně kartou. Darovat předplatné je tak možné pouze založením nového účtu a zadáním čísla vlastní karty. Službu Amazon Video lze pořídit podobně jako hudbu od Amazonu − zakoupením elektronického dárkového šeku.

Z českých videoslužeb nabízí snadné pořízení formou dárku pouze Voyo, které je spojené s Novou. Cena za měsíc se pohybuje od 154 do 189 korun podle délky předplatného. Televize šířené přes internet jako Kuki TV, O2TV nebo Lepší.TV darování předplatného vůbec neumožňují. O2 přímo doporučuje založení nového účtu a předání přístupových údajů obdarovávanému.

Dárkové poukazy nenabízí ani HBO, které po letech zpřístupnilo své televizní vysílání i vlastní seriály zákazníkům bez placené televize. Vzhledem k popularitě sérií, jako je Hra o Trůny nebo talkshow Last Week Tonight with John Oliver, je to škoda.

Radosti pro hráče

Rozvoj digitální distribuce her udělal z nákupů dárků pro milovníky videoher snadnou záležitost. Elektronicky a jako dárek lze pořídit nejnovější i starší tituly pro PC i herní konzole.

Nejsnazší je to na PC − darování digitálních verzí her nabízí služby Steam, GOG i populární Humble Bundle. Darování her nově podporuje i Xbox One, elektronicky lze koupit také předplatné Xbox Live Gold, které každý měsíc obsahuje několik plných her. Totéž platí pro PlayStation Plus. Rozdíl je však v tom, že Microsoft nabízí elektronickou verzi předplatného jako dárek i přímo ve svém on-line obchodě Xbox Store. Předplatné PlayStation Plus je možné koupit jen ve vybraných e-shopech, podpora obdarování kamarádů nebo členů rodiny přímo v PlayStation 4 chybí.

V on-line obchodech lze koupit také elektronické verze her pro PC i konzole PlayStation 4 a Xbox One. Hry pro Nintendo Switch je možné koupit pouze ve fyzické podobě nebo elektronicky přímo na konzoli obdarovávaného uživatele.