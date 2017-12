Elektrická budoucnost Škody

Koncept svého prvního elektromobilu ukázala česká automobilka Škoda na dubnovém autosalonu v Pekingu, evropskou premiéru měl Vision E v září ve Frankfurtu (na snímku). Škodovka do zásuvky dokáže jet rychlostí 180 km/h a na jedno nabití má ujet až 500 kilometrů. Do sériové podoby by se elektrická Škoda měla přeměnit v roce 2020.

Mizející fotky na burze zklamaly

Sociální síť Snapchat zaměřená na sdílení fotografií, jež se neukládají a po krátké době mizí, se v březnu postarala o letošní největší úpis akcií. Na newyorskou burzu uvedla akcie celkem za 3,4 miliardy dolarů. Počáteční nadšení investorů, kdy během prvního dne obchodování zpevnily o více než 40 procent, vyprchalo. Nyní je jejich cena dokonce o sedm procent nižší než při úpisu.

Poslední let Air Berlin

Druhé největší německé aerolinky Air Berlin, které létaly rovněž do Prahy, zkrachovaly. Poslední let s označením AB6210 přistál 27. října v Berlíně. V problémech se letos ocitly i další aerolinky, zkrachovaly i Monarch Airlines a italská Alitalia, kterou drží nad vodou stát.

S novým králem



Jeff Bezos nejbohatší

Od roku 2013 nezakončoval rok v čele žebříčku nejbohatších lidí nikdo jiný než Bill Gates. Letos jej ale vystřídá zakladatel Amazonu Jeff Bezos. Ten se před Gatese dostal v červenci, ale pouze na jeden den. Znovu se Bezos do čela žebříčku dostal v listopadu po nákupních horečkách v rámci takzvaného černého pátku, slevové akce populární zejména v USA. A zůstal až dosud. Hodnota Bezosova majetku dokonce překonala hranici 100 miliard dolarů, u Gatese je to okolo 92 miliard.

Ještě větší Centrum Chodov

Pražské obchodní Centrum Chodov v říjnu otevřelo novou část. Díky tomu se stalo centrem s největším počtem obchodů v Česku. Celkem jich tu je zhruba 300. Součástí je také 40 restaurací a největší multiplex v Česku od společnosti Cinema City. Kino nabízí celkem 18 sálů. V jednu chvíli pojme až 2600 diváků. Centrum se po úpravách rozrostlo z 61 tisíc na více než 102 tisíc metrů čtverečních. Do rozšíření investoval vlastník Unibail-­Rodam­co 170 milionů eur (v přepočtu 4,4 miliardy korun).

"The Money Fight"

Nejsledovanější a zároveň nejzvláštnější boxerský souboj mezi legendou Floydem Mayweatherem a hvězdou MMA Connorem McGregorem přinesl hlavně velké peníze oběma aktérům. Ačkoliv po sportovní stránce šlo o podprůměrný zápas, vítězný Mayweather si odnesl přes 300 milionů dolarů (asi 6,5 miliardy korun), zatímco McGregor přes 100 milionů dolarů (přes 2,1 miliardy korun). Navíc Mayweather ukončil kariéru s nejlepším skóre v profesionální boxerské historii − 50 vý­her a 0 porážek.

Toshiba prodává svůj klenot

Generální ředitel japonského koncernu Toshiba Satoši Cunakawa se letos často omlouval. Výsledky firmy byly špatné kvůli bankrotu jím vlastněného amerického jaderného výrobce Westinghouse. Vysoké ztráty má pokrýt prodej čipové divize za 18 miliard dolarů. Tato část firmy je přitom zdaleka nejziskovější.

Hit jménem iPhone X

Zkraje listopadu začal Apple prodávat svoji novou vlajkovou loď iPhone X. Zájem lidí byl mimořádně velký, jestli to pomůže firmě z Cupertina k rekordním tržbám, ovšem s ohledem na opožděný start není jisté. Přístroj má několik novinek, třeba rozpoznávání obličeje nebo displej přes celou přední stranu mobilu.

Brusel vs. Google

Na vyhledávač Google si došláply Evropská komise a její dánská komisařka Margrethe Vestagerová, která má na starosti ochranu hospodářské soutěže. Firmě udělily rekordní pokutu 2,4 miliardy eur za zneužití dominantního postavení na trhu, a to neoprávněným zvýhodněním vlastní služby Nákupy Google, která srovnává cenové nabídky internetových obchodů.