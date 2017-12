Setkáváme se při pozdním obědě v restauraci SaSaZu, která sídlí v hale č. 25 Pražské tržnice. Karolína Topolová je tu pravidelným hostem − z Čimic, kde hlavní showroom společnosti sídlí, sem jízda autem zabere jen pár minut. "Fusion restaurace mám úplně nejradši," říká, když otvíráme jídelní lístek. "Je v něm vždy několik pokrmů seskupených podle té části Asie, ze které pocházejí. Budete nadšená," líčí s tím, že na zdejším menu neexistuje položka, kterou by nedoporučila.

Nakonec vybíráme tatarák z lososa a tresky, Sasa křupavou rolku, Sasazu fillet z hovězí svíčkové a hanojské krevety v tempuře. "A určitě si musíme nechat místo na dezert," plánuje energická plavovláska, která na SaSaZu kromě gastrozážitků obdivuje také autentické prostředí s lampiony a sochami zalité oranžovočerveným světlem.

Krize naučila lidi počítat

"Dříve u nás byla hodně znát určitá sezonnost − před Vánoci už lidé vozy moc nekupovali. Auto není žádná malá investice ani klasický dárek, takže sezona končila zpravidla v listopadu." Dnes už je tomu prý jinak: nejslabším měsícem sice stále zůstává leden, jinak se ale poptávka vyrovnala. A tak se můžeme s chutí pustit do předkrmu, který právě přistál na stole v atraktivním aranžmá.

Pracovní oběd s Karolínou Topolovou, ředitelkou AAA Auto



SaSaZu ◼ Ačkoliv luxusní fusion restaurace do prostředí tržnice v pražských Holešovicích na první pohled příliš nezapadá, je vyhledávaným podnikem nejen kolem poledne. Šéfkuchař Andy Tan, který kuchyni SaSaZu vede druhým rokem, vsází na kombinaci jídel hned několika asijských stylů.

◼ Ochutnat tak můžete pokrmy typické pro tamní street food, jídla z pece o teplotě 500 stupňů Celsia, smažené a pařené ryby a další speciality.

"Sasa rolka je vůbec moje nejoblíbenější místní jídlo. Nepodává se v podobě závitku, je to prostě velmi rare ryba v křupavém těstíčku s wasabi a sezamem. To musíte ochutnat," míní Karolína Topolová a pohotově mi jeden kousek položí na talíř. Tataráček s krekry je zase jemně zpracovaný, což je příjemné oproti mnohdy velkým kusům masa.

Vracíme se ale k našemu povídání. "Podle mě je auto naopak velmi vhodný vánoční dárek. Ne každý by se mnou souhlasil, ale trend se poslední dobou opravdu posouvá a lidé si to začínají myslet také," usmívá se majitelka Mercedesu a vášnivá řidička v jednom. "Pokud mi to provoz dovolí, ráda jezdím i svižněji. Ale od té doby, co se mi narodila dcera, jsem se podvědomě zklidnila a řízení beru jinak. Je to relax, kdy si vyčistím hlavu, ale ne zábava a adrenalin."

Současný model G 500 jí doporučil manžel, řečený automobilový guru. "Začínala jsem se sporťákem, ale on mi poradil tuhle krabici − bývalé vojenské auto pro armádní účely, které má krásnou historii. A já jsem spokojená."

Společnost AAA Auto se zaměřuje na ojeté a zánovní vozy, které se podle Karolíny Topolové začaly prodávat velmi dobře po krizi. Ta prý lidi naučila počítat a uvědomit si, že auto hned v prvním roce od výroby ztrácí velkou část ze své ceny, a to až 40 procent. "Když si koupíte roční či dvouletý vůz, pořád máte kvalitu jako u nového, ale za úplně jiné peníze," vysvětluje. Právě tyto zánovní modely prodává firma AAA Auto v rámci značky Mototechna, kterou znovu uvedla na trh před pěti lety.

Karolína Topolová, ředitelka AAA Auto Foto: Michaela Danelová

Zvítězila zvědavost

Jakmile dorazí další chody, Karolína Topolová vzpomíná na své začátky ve světě automobilů. Sem ji bezmála před 20 lety přivedl projekt call centra v pražském hotelu Hilton, kde jako studentka pracovala a později jej vedla. Tehdejší majitel a zakladatel AAA Auto Anthony James Denny se měl stát členem hotelového klubu a projekt Karolíny Topolové ho velmi zaujal. Nabídl jí proto, aby pro něj také pracovala.

"Tenkrát jsem se na to dívala hodně úzkoprsým pohledem a k přesunu z Hiltonu k ojetým autům jsem byla trochu skeptická. Nakonec jsem se tam šla ze zvědavosti podívat a dobře jsem udělala. Byla jsem ve správný čas na správném místě," konstatuje spokojeně domácí kulinářka, která v kuchyni ráda experimentuje a pro rodinu často připravuje třeba červené kari s krevetami a rýží, kachnu s karlovarským knedlíkem, rajskou nebo svíčkovou.

Karolína Topolová, ředitelka AAA Auto Foto: Michaela Danelová

Poté, co v AAA Auto úspěšně založila vlastní call centrum, dostala na starosti divizi lidských zdrojů, následně byznysové oddělení a roli provozní ředitelky. Před pěti lety jí Denny vedení předal úplně. Z klasické analogové firmy je nyní technologicky rozvinutá společnost, která se orientuje na digitalizaci a inovace.

"Už nejsme tradiční prodejce ojetých vozů, máme nové vizionářské projekty − jak značku Mototechna, tak třeba pronájem vozů − a rozjíždíme také carsharing," podotýká Karolína Topolová ve chvíli, kdy mi na talíř posílá hanojskou krevetu. "Nemůžete odejít, aniž byste ji ochutnala." Celé asijské hody potom završujeme triem zmrzliny ze zeleného čaje, praženého sezamu a kokosu.