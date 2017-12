Byl to jejich první společný Štědrý večer a zároveň první den v prvním společném bytu. Na jeho podobě se vyřádilo neuvěřitelné množství odborníků: bytový architekt, designér, kobercový guru, fengšuejista, snižovač uhlíkové stopy a tak dále.

Seděli naproti sobě a tiše si vychutnávali chvíli společného štěstí. Pak mu ale zakručelo v břiše.

"Máme to tu pěkné, ale trochu moc symetrické. Chtělo by to tu souměrnost něčím narušit, aby víc vynikla. Třeba mastným flekem od jídla," zkusil jít na věc oklikou.

"Jestli mi tady uděláš jedinou skvrnku, přetrhnu tě jako hada," nepochopila to.

"To bych teprve nadělal," snažil se diskusi převést v žert. "Dospělý člověk má v průměru pět a půl litru krve." Ale nezasmála se.

"Zapálím aromalampu, chceš?" nabídla mu.

"Radši něco výživnějšího. Za chvíli přijde Ježíšek a plotna stydne. Budeme mít něco ke štědrovečerní večeři? Tedy kromě toho zlatého prasátka, které vidím už asi hodinu."

"Koupila jsem pro nás sadu suši. Je v lednici."

"Sada suši? To zní jako nějaká asijská sexuální praktika. Myslel jsem, že budeme mít smaženého kapra s bramborovým salátem."

"Poslyš, to je ale hrozně nezdravé jídlo," vyděsila se. "Stačí to jenom vyslovit a stoupne ti špatný cholesterol v krvi."

"Nezdravé, leč lahodné. V nouzi nejvyšší bych toho kapra ještě oželel, ale Vánoce bez bramborového salátu jsou jako…" Chtěl dodat "jako ženská bez zadku", pro tuto chvíli se mu to však nezdálo příliš taktické. "Jako žena bez volebního práva," napadlo ho naštěstí správné řešení.

"Což o to, já jsem taky vyrostla na salátu," poddala se vzpomínkám. "Táta byl ze sedmi harantů a u nás doma se sjížděla celá rodina. Jednadvacátého prosince máma vařila brambory v prádelním hrnci a táta míchal salát ve vaně pádlem od kánoe. Tři dny jsme se nemyli, aby se pěkně rozležel. A my s ním."

"Nejbožejší bramborový salát dělala moje babčajzna," zasnil se. "Když ho dala zrát do špajzu, každý, kdo šel z obýváku ven, musel zpívat koledy, aby dokázal, že ho neujídá. A když se snědl, nasadil jsem si mísu od salátu na hlavu a celou ji zevnitř dočista vylízal."

Konečně roztála.

"Tak dobře, udělám ti k tomu suši bramborový salát. Koneckonců, v salátu jsou obsaženy všechny potřebné živiny. Ale připrav se na to, že mám svůj rodinný recept, který se od tvého může významně lišit!"

"Proč by se lišil?" divil se. Bramborový salát je prostě bramborový salát. Uvaříš brambory ve slupce, když vychladnou, nakrájíš je na kostičky. Pak se přidá majonéza, plnotučná hořčice, sůl, pepř a dál…"

"To je jasné," přerušila ho, "to mají všechny saláty společné. Ale teď přijde to peklo."

"… a dál nakrájenou kyselou okurku…"

"Dobře, a dál?"

"… a dál okapaný sterilovaný hrášek…"

"A?"

"Vařenou mrkev!"

"Vidíš? Špatně! V mé rodině žádnou mrkev, nýbrž orestovaný celer. A dál?"

"Šunkový salám."

"Nikdy! Zásadně ostravskou klobásu. A dál?"

"A dál už nic."

"Vidíš? A u nás ještě na kostičky rozkrájené jablko." Byla celá rozpálená, prudce oddychovala a tváře jí zrudly.

"Mrzí mě to, ale musíme se rozejít. Rozpor mezi našimi bramborovými saláty je přímo propastný."

"Neblázni," chytil ji za ruku. "To se dá přece řešit. Prostě si vzájemně předáme salátové geny, jako kdybychom spolu měli dítě. Náš společný salát v sobě šťastně spojí šunkový salám i ostravskou klobásu, bude se v něm snoubit mrkev, celer i jablka a díky své genetické výbavě stane na vrcholu salátové evoluce."

Takže si pochutnali na suši s bramborovým salátem nové generace. A byla to ona, kdo salátem na koberci vytvořil mastný flek, takže mu to nemohla vyčítat, a přílišná symetrie bytu tím byla příjemně narušena. A kdyby si z nich vzali příklad všichni ostatní lidé na Zemi, byly by to Vánoce namíchané z klidu, míru a lásky, což jsou ty pravé a jediné ingredience nebeského bramborového salátu.