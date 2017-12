Nostalgie se mě moc často nezmocňuje, nicméně když se dostaví, je tím silnější. Takhle nějak vypadal předvánoční shon, když mi bylo dvacet. Začínal týden před Štědrým dnem, v klidu se nakoupily brambory, okurky, majonéza, kapři, tentýž den se stihly sehnat i dárky − hadříky, botky, rádia, nanejvýš sem tam někdo dostal knihu, magič nebo džíny, výjimečně bicykl, víc toho k mání nebylo. Prostě osmdesátá léta. Napovídala by tomu i ta pěticípá hvězda na špici vánočního stromku. Blondýna druhá zprava by klidně mohla být moje třídní učitelka a žena vpravo se tváří jako sestra mojí matky…

Což mi připomíná Vánoce, kdy jsem dva dny před Štědrým dnem absolvoval s kamarádem z gymplu klasickou noční procházku s láhví nějakého čúča v mošničce. Padala tma a my jsme − pubertální pitomci − brousili kolem potoka Rokytky. Tamtéž nás oslnila světla reflektorů auta, z něhož se vysoukala policejní hlídka a zkontrolovala nám občanky. Zapsali si nás, chvíli slovně machrovali, načež odfrčeli.

O to větší překvapení následovalo ještě tutéž noc, kdy si pro nás (každého zvlášť) přijela hlídka VB a se vší parádou nás odvezla na vyšetřovnu do Malešic. Želízka nám nedali, ale jinak bylo všechno jako ve starých kriminálkách. Na služebně nás konfrontovali s nějakým Polákem s jedním okem úplně převázaným a druhým nateklým, který byl tu noc údajně přepaden, okraden a zbit ve stejné lokalitě, kde nás kontrolovali. Bystře si z toho vyvodili, že jsme to provedli my, sedmnáctiletí blbouni. Při přímé konfrontaci to stvrdil i onen Polák, když řekl: "Ano, jsou to určitě oni." Načež nám dali dýchnout (nebo vzali krev, to už si nepamatuju) a vítězně zapsali do protokolu, že byl přítomen alkohol. Bodejť by nebyl, když jsme si do čúča přidali placku becherovky.

Pak už zapracoval otčím − kapitán Československé armády a hlavně kamarádův otec − podle všeho rázný a šikovný právník. Nevím jak, ale vysekali nás z toho na fleku a ještě to ráno jsme byli opět doma. To už se dělal bramborový salát, do kterého matka se ségrou brečely, chystaly se rumové koule a kakaové měsíčky, balily dárky. Mně bylo paradoxně nejlíp − připadal jsem si jako nebezpečný ranař.

To už jsem ale dost odběhl od fotky pana Jedináka, ze které dýchá poklid a marasmus. Marasmus současného předvánočního šílenství okupujícího všechna jen trochu vhodná náměstí. Ořechy, věnce, perníky, klobásy, cukroví, trdelníky, čachráři, podvodníci, kdesi cosi.

A ještě dodatek − když jsem se z naivity po sametové revoluci hlásil do služeb boje proti starým pořádkům (netuše, že se stavím do jedné řady s lidmi, kteří ty staré pořádky desítky let hájili), dozvěděl jsem se v rámci zběžné lustrace, že jsem O. K., až na to, že mám v kartotéce ze 70. let nesmazatelný zápis: pokus o loupežné přepadení.

Veselé Vánoce všem!