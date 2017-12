Dalibor Dědek říká, že rychleji mluví, než přemýšlí. Když však přijde řeč na to, jak hnutí STAN, s nímž v létě krátce spolupracoval, hlasitě odmítá Andreje Babiše, jsou jeho slova a myšlenky v rovnováze − je viditelně rozzlobený. Pomalu by zapomněl na to, že rok 2017 pro něj byl vlastně fajn.

HN: Rok 2017 se chýlí ke konci, jak na něj budete vzpomínat? Začněme s byznysem.

Mám důvod ke spokojenosti, dařilo se. Oproti roku 2016 ale nebudou žádné výrazné nárůsty, v alarmech děláme velkou obměnu produktové řady. Trh se zabezpečovací technikou je nesmírně konzervativní a systémy, které jsme vyráběli 20 let či déle, už jsme museli ukončit kvůli certifikaci. Ty už nešlo vyrábět dál. Růst v této oblasti se na chvíli zpomalil, ale dalo se to očekávat, jde o investici do budoucna.

HN: Máte problém sehnat lidi do firmy?

Zápasíme s tím, máme navázanou spolupráci se školami, což nám trochu pomáhá. Navíc máme vybudované určité renomé. Ne vždycky je to o penězích, ale také o podmínkách k práci a o svobodě, aby vyvíjeli něco, co je baví a co má podle nich smysl. Daří se nám stahovat lidi nejen z Česka, ale máme řadu kolegů i ze zahraničí.

Dalibor Dědek (60) ◼ Severočeský patriot se nejprve vyučil elektrikářem, později absolvoval ČVUT. Před rokem 1989 pracoval ve fabrice Liaz. ◼ Po revoluci založil společnost Jablotron, která dnes dosahuje třímiliardových tržeb a zaměstnává na 700 lidí. Podle magazínu Forbes patří Dědek s majetkem 5,5 miliardy korun mezi 40 nejbohatších Čechů. ◼ Je výrazným mecenášem, který podporuje vědu, postavil domov důchodců, pomáhá ochraňovat Jizerské hory. Je ženatý, zásadně jezdí škodovkami, nově má SUV Karoq.

HN: Odkud třeba?

Máme tu lidi z Bulharska, z Anglie… Jak je velký humbuk kolem běženců, v Česku jich bylo přijato 12, a pokud do toho započteme děti, tak čtyři z nich jsou v podstatě v Jablotronu. Paní, která nám vařila kafe, je manželkou pána, který u nás začal pracovat.

HN: To se vám podařilo jak?

Oslovili jsme Správu azylových zařízení a zhruba půl roku jsme bojovali o to, abychom sem někoho dostali. Všichni jsou ze Sýrie. Tudy vede cesta, vybrat si mezi nimi ty, kteří něco umí. Byla to strašná bitva. Nakonec nám řekli, že mají někoho, kdo se za dva měsíce naučil obstojně česky a pořád chodí, že by něco chtěl dělat.

HN: A co u vás dělá?

Je to vysokoškolský profesor, ale na počátku dělal normálně ve výrobě, měl vysloveně dělnickou pozici. Postupně se už vypracoval výš.

HN: Vidíte, a od prezidenta Zemana − ovšem nejen od něj − pořád slyšíme, že migranti jsou riziko a že je tu nechceme.

Nerozumím tomu. Na jednu stranu říkají, že nemáme lidi, na druhou, že o migrantech nechtějí ani slyšet. Je to nesmysl. Nejsem příznivcem toho, aby nám někdo vnucoval kvóty, ale iniciativa by měla jít z naší strany. A pokud bychom si cíleně vytipovávali dobré a šikovné lidi, pomohlo by to nám i jim.

HN: Ono to zapadá i do vašeho mecenášství, kterému se teď věnujete především, že?

Ano i ne. Je ale pravda, že se teď hodně angažuji v Nadačním fondu Neuron. Tam vidím ohromný potenciál. Řada lidí si myslí, že věda už poznala skoro celý svět, ale já jsem toho názoru, že to je naopak. Jsme ovšem na cestě k tomu, aby lidstvo poznalo věci a technologie, které jsou naprosto průlomové.

HN: Když jsme u toho poznávání světa, slyšel jsem, že by vás lákalo podívat se do vesmíru.

Kolem roku 2007 jsme přinesli na trh jednu technologii, která byla tak průlomová, až nás to jako firmu málem stálo život. Začali sem jezdit nažehlení pánové z celého světa, že by koupili celý Jablotron. Šlo o kamerový PIR detektor. Do pohybového bezdrátového detektoru pohybu jsme zabudovali kameru z mobilu. To všechno kvůli vizuální verifikaci poplachu, protože falešné poplachy jsou největší a nejdražší problém alarmů. Už jsme měli připravený podpis smlouvy, že bych prodal celou firmu. Praly se o nás tři firmy a cena se tím šroubovala do opravdu velkých výšek. A já si tehdy říkal, že až prodám firmu, mohl bych se třeba jako turista podívat na Mezinárodní vesmírnou stanici.

HN: Proč jste Jablotron neprodal?

Uvědomil jsem si, že to je hloupost. Mám k penězům vztah jako k hydraulickému oleji. Je to médium, které z místa A na místo B přenáší nějakou hodnotu, ale samo o sobě žádnou nemá. A najednou bych se stal někým, kdo má jezero hydraulického oleje. Co bych s ním ale dělal? Znám až moc lidí, kterým peníze zkazily život.

Už vím, jak zabít start-up ◼ Dalibor Dědek má pověst osvíceného člověka, který rád pomáhá dobrým věcem. S Jablotronem už navíc nejednou investovali do nadějných firem. Proto se na něj celkem často obracejí začínající podnikatelé, zda by jim nedal peníze. Šedesátiletý byznysmen, který patří k největším tuzemským mecenášům, je ale ke startupové scéně velmi kritický. ◼ "Ze start-upů se stal boom. Naučili jsme se, že jedna ze spolehlivých cest, jak zabít start-up, je dát mu peníze. Ztratí tak přímou vazbu, že to, co dělají, jim musí zároveň zaplatit složenky. Uhnou do něčeho, co vzbudí vlnu zájmu na internetu, ale víc nic. Když někam vstoupíte a dáte peníze, neznamená to, že přidají, ale spíš že začnou svoji práci košatět a odvádět jinam, než když musí bojovat o každou korunu. A to je může vyřadit ze hry," říká. ◼ A dodává: "Stala se z toho bublina, která praskne. Nejhorší jsou ambiciózní mladíci, kteří píší mobilní aplikace a v době nynějšího boomu si zvykli na nesmyslně vysoké částky, které si za to účtují. Říkám tomu digitální rokoko."

HN: Snu o vesmíru jste se vzdal?

Je otázka, jestli tam člověk musí fyzicky. Navíc se objevily nové věci. Mě baví fyzika a řekl jsem si, že by bylo dobré dělat něco, co má vyšší přidanou hodnotu. Před pár lety jsem se proto zúčastnil výběrového řízení ve Švýcarsku ve výzkumném středisku CERN, jelikož jsem se dočetl o jedné převratné technologii, kterou vyvinuli. Podařilo se nám ten kontrakt získat, bylo tam 12 uchazečů z celé Evropy. Spolu se Švýcary teď děláme částicovou kameru, která je schopná vidět svět kolem nás, který normálně nikdo nevidí. Vidíte jednotlivé interakce energetických částic. Radioaktivní záření i vzácné částice z kosmu. To všechno je kolem nás a tahle kamera to ukáže.

HN: To je komerční projekt, nebo spíš vědecký?

Obojí. Dá se to komerčně uplatnit, nás to ovšem hlavně mimořádně technicky posunulo. Pro naše vývojáře bylo nesmírně užitečné spolupracovat s CERN. Největšími klienty jsou pro nás CERN samotný a pak Británie, která nakoupila docela dost těchto zařízení pro univerzity a odborné školy. Nějaké kamery jsme také darovali českým školám.

HN: V jakých dalších projektech se angažujete?

Ještě jsou to třeba palivové články, které děláme s pražským matfyzem. Všichni jsou pomatení s elektromobilitou a lithiovou baterií, ale to je další bublina. Cožpak si někdo myslí, že spasí tuto planetu, když se budou vyrábět Tesly? Žádná země nemá energetické zdroje ani přenosovou síť pro širší zavedení aut na baterky. Jinak teď jsme se také hodně zaměřili na páchání dobra, předtím jsme dobročinné aktivity dělali v rámci jednotlivých firem, nyní jsme kvůli tomu založili Nadaci Jablotron. Dali jsme tomu jednu střechu a je to něco, co mně dělá radost. Jsme schopni do užitečných projektů věnovat desítky milionů. Ty směrujeme do škol, zdravotnictví, péče o seniory, ochrany prostředí a taky na podporu vědy.

HN: Souvisí s pácháním dobra i vaše anabáze v politice?

Samozřejmě. Při páchání dobra, ať už stavíte domov důchodců, nebo zachraňujete chatu v Jizerkách, narážíte na nesmyslnou a nesrozumitelnou legislativu. Zákony v Česku jsou v tristním stavu. Řekl jsem si, že by se s tím něco mělo dělat. Snahy ulovit Dědka na billboard tu byly dlouhodobě. Vím, že nejsem člověk do politiky, neumím dělat kompromisy, dokážu rychleji mluvit než myslet, nemám trpělivost a mám v sobě jakýsi neklid.

HN: Tak proč jste starostům kývl?

Byl jsem pod stále větším tlakem, tak jsem si udělal rešerši, komu případně pomoci, a vyšel mně z toho STAN. Jak se tvořila koalice s lidovci a pak zkrachovala, chtěl jsem jim pomoct. Hodně si vážím hejtmana Martina Půty, přijde mi, že Liberecký kraj dokáže řídit efektivně a morálně zároveň. Nabídl jsem mu pomoc a posunulo se to, kam se to posunulo. Pravda, ty tři týdny "stanování" mě mnohému naučily.

HN: Čemu třeba?

Ono se to semlelo celé velmi rychle, bylo to ze dne na den. Věřím, že ten můj pokus měl nakonec pozitivní efekt, že možná i díky tomu starostové překročili pětiprocentní hranici. Měl jsem zároveň možnost se do toho podívat zvnitřku, dodatečně jsem si přečetl spoustu knížek o demokracii a politice. Uvědomil jsem si, že se motáme v kruhu už od Atén. Poznání pro mě bylo podstatné i v tom, jak funguje společnost a především jak fungují média.

HN: Co máte přesně na mysli?

Ti, kteří mě jeden den vychvalovali jako mecenáše a filantropa, o mně najednou říkali, že jsem krvežíznivý kapitalista, který si chce koupit moc. Další problém byl, že moje idea byla, že přivedu do STAN skupinu lidí a vytvoříme jakousi nezávislou frakci. Sehnal jsem 15 odvážlivců, kteří pak ale skončili na nevolitelných místech, a tak to pro mě ztratilo smysl.

HN: Takže jste na politiku zanevřel?

Takhle bych to úplně neřekl. Do politiky je potřeba dostat slušné lidi. Víte, té hrstce opravdu prohnilých politiků vyhovuje stav, kdy média ukazují politiku jako špínu a bahno. Slušní lidé se tomu pak raději obloukem vyhnou. Podívejte se na Babiše. Jsem přesvědčený, že to myslí upřímně, jenže se mu velmi těžko, i kvůli jeho vlastnostem, dává dohromady dělný tým.

HN: Vám se asi moc nelíbí, jak STAN striktně odmítá s Babišem spolupracovat?

Štve mě, že ti, kteří se sotva dostali do parlamentu, si teď arogantně leští své ego. Jestli 30 procent voličů zvolilo ANO, tak straničky, které dostaly pět a víc procent, ignorují každého třetího voliče, kterého na ulici potkají. Plivou do tváře třetině národa. Moje filozofie byla: Pojďme zapomenout, kdo jsme z které strany, a pojďme se dohodnout na programu, vždyť nás řada věcí spojuje. Obraz Babiše je démonizovaný. To, co jiní politici vyčítají jemu, pak dělají sami. Šel jsem za starosty a zeptal se jich, kolik peněz potřebují. Řekli, že asi 10 milionů korun. Já blbec to pak řekl novinářům a hned se psalo, že Dědek porušuje zákon. A oni mně ani nebyli schopní říct, že tam je nějaký limit. Nepřejte si vědět, jak potom ty peníze sháněli. To byl jeden z důvodů mého odchodu. Abych to dával přes manželku anebo přes nějakou banku jako skrytě ručený úvěr, na to jsem neměl žaludek.

HN: U Babiše je ale zásadní problém s jeho obviněním.

Problém je v legislativě a jejím vymáhání. Jestliže se tu vyšetřování trestných činů vleče tak, jak se vleče, je to prostředí jako dělané, aby byl někdo neoprávněně obviněný. Babiš je stíhaný za Čapí hnízdo, já se tam jel podívat, abych to viděl. Jestli nemají nic jiného než Čapí hnízdo, tak sorry. Srovnejte to s tím, co tady za evropské peníze jinde vzniklo, že se promrhaly miliony, aby se postavila asfaltka od kravína k lesu, jen protože něčí bratr má stavební firmu. Já Babišovi vyčítám, že má hrozně konfrontační rétoriku a jde až na hranu zákonů. Jestliže jsme si ale v té naší zoo zvolili lva za krále, nemůžeme mu teď vyčítat, že se chová jako šelma.

HN: Kromě vás se v politice letos hodně spálil i Jiří Hlavatý, majitel Juty. Ukazuje se, že světy byznysu a politiky mohou být dost odlišné.

Je to tak, jsou hodně odlišné. Říkal jsem si, že s léty už jsem se zklidnil a že za určitých podmínek, když kolem sebe budu mít dobré lidi, by to mohlo jít. Potkal jsem ale spoustu zajímavých lidí, i mezi politiky jsou tací, před kterými smekám. Jeden z nich mi řekl: Víte, Dalibore, všichni politici to dělají pro své děti. Ta větší skupina se snaží ukrást pro své děti co nejvíc teď, když to jde. Ta druhá by svým dětem chtěla předat lepší zemi. Tyhle dva koncepty ale nelze spojit.

HN: To je takové fatalistické.

Nic není černobílé, stačí, aby ta druhá skupina převážila. Mně ale hned od začátku vadilo pyšné chování starostů, které je patrné i po volbách. To odmítání Babiše. Nesmyslné vyhrazování se. Být proti něčemu je pohodlné a zbabělé. Něco tvořit a reálně dokázat je mnohem pracnější než pouze kritizovat a nesouhlasit.

HN: Když on Babiš tomu vyjednávání moc nedává. A naproti tomu se viditelně spoléhá na komunisty a Okamurovu SPD.

To se mně také nelíbí. Je špatně, když se každý volební lídr automaticky vidí v pozici premiéra. To je přece nesmysl.

HN: Měl by tedy Babiš ustoupit do pozadí?

Jistě. Po třech týdnech v politice jsem sepsal takové doporučení a probíral ho s některými politiky. Mluvil jsem o tom i s Babišem, dokonce jsem mu to napsal, probírali jsme to spolu. Ale on je tvrdohlavý.

HN: Co říkáte jeho vládě?

Na to, v jakém klimatu vznikla, není úplně špatná. Muselo to být těžké rozhodnutí, zapojit se, když vám všichni říkají, že vláda nebude mít důvěru. Když kývnete, hned na vás začnou všichni plivat, že jste loutka. Na druhou stranu, já nevidím nic černobíle. Ale to, s jakou vervou se do toho Babiš pustil, je obdivuhodné. Jenže když to je lev, tak potřebuje klec, která mu vymezí prostor. A tu by mohly dělat ty menší strany, kdyby nebyly zbabělé a možná i líné skutečně pracovat.