Nejméně třikrát, a pokud by se Andreji Babišovi nepodařilo získat důvěru pro svou vládu, pak možná čtyřikrát budou moci Češi v roce 2018 ovlivnit směřování své země.

Z hlediska počtu voleb je to nejnabitější souběh, který v české politice nastává.

O symbolické otevření volebního roku se postará továrník Jiří Hlavatý (ANO). Ten po svém zvolení do sněmovny a ztrátě mandátu senátora, kterým byl od roku 2014, způsobil rozruch, když pozbytí senátorského křesla označil za návrat do totality. Následně po několika protichůdných vyjádřeních složil poslanecký mandát a rozhodl se pokusit se o návrat do Senátu v lednových doplňovacích volbách na uprázdněné místo.

Největší pozornost se ale upírá na blížící se lednovou, historicky druhou přímou volbu prezidenta, v níž obhájce mandátu Miloš Zeman čelí především Jiřímu Drahošovi a Michalu Horáčkovi.

Zeman je s preferencemi atakujícími 40 % jasným favoritem prvního kola, očekává se však, že řada voličů jeho soupeřů se v případném druhém kole proti prezidentovi spojí. Podle prognóz by hypotetické druhé kolo mezi úřadující hlavou státu a expředsedou Akademie věd Jiřím Drahošem bylo zcela vyrovnané. Kampaň hlavního Zemanova vyzyvatele sice v listopadu a prosinci působila unavenějším dojmem než úsilí v průzkumech třetího Michala Horáčka, na preferencích se to ale do Vánoc příliš neprojevovalo.

ANO může jen získat

Systémově důležitějším soubojem než volba hlavy státu však budou říjnová senátní klání v 27 z 81 volebních obvodů. Hnutí ANO, které se v prosinci ujalo jednobarevné vlády, má totiž nyní v Senátu pouhých šest zákonodárců. Pro kontroverznější zákony tak bude muset hledat podporu u jiných senátorských klubů, případně je ve sněmovně protlačovat nadvakrát. Anebo, pokud Babišova první vláda nezíská důvěru, složit druhý kabinet tak, aby měl v Senátu podporu.

ANO ovšem nebude v pomyslném testu obliby rok od vítězných sněmovních voleb obhajovat žádný mandát, takže ve volbách do horní komory parlamentu může jen získat. Čím výraznější úspěch zaznamená, tím snadněji se mu bude v Senátu dosahovat kompromisů. Při maximálním možném úspěchu by po volbách mělo 33 senátorů.

Nejvíce může v senátních volbách ztratit sociální demokracie, kterou čeká obhajoba třinácti ze současných pětadvaceti mandátů.

Senátní volby se budou konat téměř přesně sto let od vzniku samostatného Československa. Vrcholící kampaň se bude prolínat s oslavami připomínajícími založení a odkaz masarykovské první republiky. Půjde v nich krom jiného o to, zda se přiblíží podmínky pro změny politického systému, které Česko od uspořádání první republiky vzdálí.

Hra o ústavní většinu

Jedna z otázek senátních voleb tak bude znít, zda na kýženou většinu dosáhnou síly toužící po zavedení obecného všelidového referenda. V prosinci návrh ve sněmovně předložila SPD Tomia Okamury.

Naopak o některých změnách, které Andrej Babiš popisuje v knize O čem sním, když náhodou spím − například o zrušení Senátu či změně volebního systému na většinový −, si šéf hnutí ANO a stávající premiér bude podle všeho nadále moci nechat jen zdát.

Při přijímání ústavních změn nemůže sněmovna horní komoru parlamentu přehlasovat. Změny začnou platit, pokud pro ně zvedne ruku třípětinová většina přítomných senátorů, při maximální účasti je tedy třeba 49 hlasů.

Zvolení senátoři také budou v rámci svého mandátu vybírat například nové ústavní soudce nebo členy rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Coby poněkud méně důležité jsou v trojici klání příštího roku vnímané volby do obecních zastupitelstev. V jejich rámci se však volí i do Magistrátu hlavního města Prahy a výsledek těchto voleb se dotkne každého osmého obyvatele republiky. Vedení Prahy hospodaří ročně se sedmdesátimiliardovým rozpočtem.

Češi volí své zástupce do celkem šesti institucí: sněmovny, Senátu, krajů, obcí, Evropského parlamentu a do úřadu prezidenta. Trojí volby v jednom roce jsou pro ně největší zátěží, v průměru se sejdou v totožném roce zhruba jednou za pět let. Nejbližším rokem, v němž si Češi od voleb zcela odpočinou − nerozhodí-li harmonogram nějaké předčasné volby −, bude 2027.