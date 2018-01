Do roku 2018 "vplouvá" Česká republika s vládou, u které zatím nelze předvídat, jak dlouho a s kým bude vlastně vládnout. Natož pak to, jaké zásadní změny se pokusí provádět. Vše se začne rýsovat až v prvních týdnech nového roku, kdy bude premiér Andrej Babiš bojovat o získání důvěry od většiny v Poslanecké sněmovně.

Nový kabinet zatím především slibuje vládnutí bez hádek a s maximálním nasazením. Místopředseda vlády Richard Brabec dokonce avizoval, že vládnutí s Babišem nebude žádná legrace. "Jak znám pana Babiše, a znám ho 17 let, tak to bude mazec," řekl s tím, že kabinet bude pracovat nepřetržitě i o sobotách a nedělích.

Pokud ale jde o konkrétní plány, ty je zatím třeba hledat zejména v programovém prohlášení vlády. Je to ovšem jen návrh, který se může ještě změnit. Babiš jej navíc pravděpodobně bude muset upravit, pokud bude chtít získat pro první či případné další pokusy důvěru většiny poslanců.

Z Programového prohlášení vlády Finance státu Budeme podporovat nárůst důchodů a také platů u vybraných profesí, například u pedagogů a pracovníků v sociálních službách. Zrušíme superhrubou mzdu u daně z příjmů fyzických osob a navrhneme novou, sníženou sazbu 19 % z hrubé mzdy. Stávající solidární zvýšení daně zachováme zavedením sazby 24 % z hrubé mzdy. Sociální politika Připravíme a prosadíme novelu zákona o důchodovém pojištění, která zvýší základní výměru důchodu na 10 % průměrné mzdy. Zachováme pravidla pro valorizaci navázanou na růst mezd a index spotřebitelských cen. Digitální Česko Moderní Česko potřebuje digitální revoluci, kterou chceme zahájit. To znamená úplné pokrytí vysokorychlostním internetem, propojení všech státních databází a elektronickou identitu pro každého občana.

Priorita: důchodová reforma

Vládní návrh je rozepsaný na 32 stranách v 16 kapitolách. Sám Babiš nejčastěji jmenuje na prvním místě nutnost provedení důchodové reformy a navyšování důchodů. Jak by ale reforma vypadala, nemá jasno. Chce kvůli tomu vytvořit pracovní skupinu. Už ale slíbil zřízení speciálního účtu, navyšování peněz o 1000 korun seniorům, kteří se dožili 85 let, a novelu zákona o důchodovém pojištění, díky níž by stát měl zvýšit základní výměru důchodu na deset procent průměrné mzdy.

S příchodem Babišova týmu lze čekat také změnu v přístupu k zahraničním zaměstnancům. Zatímco předcházející premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD nebyl velkým příznivcem otvírání hranic pro pracující cizince, Babiš chce systém jejich přijímání do Česka usnadnit a zrychlit.

Od vládních politiků také opakovaně zaznívají sliby ohledně výstavby a opravy silnic. V prohlášení vláda slibuje zprovoznit 210 kilometrů dálnic během čtyř let, z čehož 110 kilometrů má být zcela nových a 100 kilometrů se má týkat opravené dálnice D1. Ministr dopravy Dan Ťok musí každopádně počítat s tím, že premiér Babiš na něj bude tlačit, aby se silnicemi pohnul výrazně kupředu.

Ještě před volbami sliboval nový předseda vlády zjednodušení daňového systému. Práce na něm by se měly rozběhnout hned se začátkem nového roku. Na starosti to bude mít ministryně financí Alena Schillerová, jejíž resort Babiš označil za nejdůležitější. Schillerová oznámila, že do dvou let chce on-line finanční úřad, který by fungoval podobně jako internetové bankovnictví. Od počítače by pak mělo jít vyřizovat i daňové přiznání. "Máme celou řadu údajů z rejstříků a evidencí a musíme je dokázat natáhnout do daňových přiznání. To je absolutní priorita," řekla s tím, že připravuje i nový zákon o dani z příjmu.

Zmocněnec pro digitalizaci

Jednobarevná menšinová vláda ANO slibuje občanům také jednodušší vyřizování různých záležitostí na úřadech. K tomu by měla výrazně napomoci digitalizace, kterou slibuje nový ministr vnitra Lubomír Metnar. Babiš kromě toho plánuje zřízení pozice zmocněnce pro IT a pro digitalizaci veřejné správy. "Doufejme, že v tom společně pokročíme, protože tam bylo v minulosti zanedbáno hrozně moc věcí," podotkl.

Vyzval také novou ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou, aby ve svém resortu zabrala. Její úřad by měl připravit nový stavební zákon a řešit dostupnost bydlení. "Staví se u nás málo bytů, je třeba se zamyslet nad tím, jak motivovat samosprávu, aby se více stavělo a bydlení bylo dostupnější," uvedl Babiš.

V roce 2018 by se také měla vrátit do hry těžba lithia, která před volbami vyvolala ostrý spor mezi ČSSD a hnutím ANO. Bývalý ministr průmyslu a obchodu za ČSSD Jiří Havlíček podepsal memorandum o těžbě s australskou firmou, za což se dočkal od Babiše obvinění, že sociální demokraté prodávají cenné nerostné bohatství. Po volbách téma utichlo, nyní Babiš sdělil, že chce od nového ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hünera analýzu, jak to se zásobami a možnou těžbou lithia v České republice je.

Menšinová vláda, jmenovaná prezidentem Zemanem, bude o důvěru teprve bojovat. Foto: ČTK