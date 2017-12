Při dosavadním vyjednávání o podpoře své jednobarevné menšinové vlády sice premiér Andrej Babiš od žádné strany neslyšel, že jeho vládu podpoří, zoufat ale zatím nemusí. Včerejší vyjednávání s komunisty a sociálními demokraty mu ukázalo, že obě strany nevylučují nějaký způsob podpory jeho kabinetu, byť ne při prvním hlasování o důvěře.

"ČSSD odmítá podpořit naši menšinovou vládu ohledně prvního pokusu a nevylučuje nějakou další spolupráci, pokud bude pokus druhý," prohlásil po jednání Babiš. Potvrdil tak dřívější informace ze zákulisí, podle kterých sociální demokraté zvažují minimálně toleranci jeho vlády. Sociální demokraté svůj postup zdůvodňují tím, že České republice by předčasné volby neprospěly. Takové volby by ovšem byly riskantní i pro samotné sociální demokraty, kteří jsou po těžké volební porážce v kritické situaci. Podle průzkumů veřejného mínění jsou na hranici zvolení do sněmovny, mají velké finanční těžkosti a ještě k tomu se nemohou shodnout, kdo a jak by měl stranu vést.

"Pokud bude hnutí ANO někdy v budoucnu chtít vážně debatovat o osudu země, tak jsme připraveni tuto debatu vést," sdělil po jednání s Babišem Milan Chovanec, který vede stranu provizorně do únorového sjezdu. Chovanec kritizoval Babiše za to, že nejdříve sestavil vládu a teprve nyní pro ni hledá podporu. Proto ČSSD při prvním pokusu kabinet při hlasování o důvěře nepodpoří.

První pokus První pokus o získání důvěry podstoupí jednobarevná menšinová vláda ANO Andreje Babiše ve středu 10. ledna. V tomto případě zatím nemá od nikoho slíbenou podporu. Zatím jediný, kdo nevyloučil toleranci této vlády, jsou komunisté. Není ale vyloučeno, že Babiš si vyjedná podporu už v tomto případě.

Pokud při dalším pokusu sociální demokraté Babišovu vládu nějakým způsobem podpoří, bude muset premiér najít ještě další hlasy u jiných stran. Jednou z možností jsou komunisté, kteří si včerejší jednání s Babišem pochvalovali. "Jsme rádi, že vláda Andreje Babiše přijala naše pozměňovací návrhy zejména v sociální oblasti," připomněl předseda KSČM Vojtěch Filip úterní hlasování o státním rozpočtu pro rok 2018. Zároveň avizoval, že komunisté jsou ochotni za určitých okolností kabinet tolerovat. "Našli jsme i některé společné body a priority," podotkl Filip. Komunisté zváží svůj postoj k vládě 9. ledna, tedy den před hlasováním o důvěře ve sněmovně.

Z jiných stran nevyloučila toleranci vlády SPD Tomia Okamury, s nímž se Babiš teprve sejde. Premiér dal ale už několikrát najevo, že s okamurovci nechce příliš spolupracovat, protože na rozdíl od něj velmi hlasitě mluví o odchodu z Evropské unie, což Babiš označil za nepřijatelné.

Druhý pokus V případě, že by Andrej Babiš s vládou poprvé neuspěl, má už nyní jistotu, že by měl i druhý pokus. Prezident Miloš Zeman, který rozhoduje o tom, kdo bude mít podruhé šanci sestavit vládu, už dříve řekl, že tuto možnost dá opět Babišovi.

Předseda vlády se včera sešel také s představiteli Starostů a nezávislých, kteří ale zastávají stejný postoj jako KDU-ČSL, TOP 09 a ODS. Vylučují jakoukoliv podporu vládě, ve které by byl trestně stíhaný politik. Babiš, kterého policie podezřívá z dotačního podvodu pro Farmu Čapí hnízdo, přitom mnohokrát zopakoval, že z vlády nemíní odejít. Tvoření vlády by mohla ovlivnit i včerejší informace, podle které Evropský úřad proti podvodům (OLAF) uzavřel své vyšetřování okolo zmiňovaných dotací. Mluvčí úřadu Silvana Enculescuová sdělila, že výsledky odešly příslušným orgánům v Česku a Evropské komisi, víc ale neprozradila.