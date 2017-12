Hnutí ANO premiéra Andreje Babiše zatím při hlasování ve sněmovně postupuje společně s KSČM a Svobodou a přímou demokracií Tomia Okamury. Nyní se ale zdá, že bližší spolupráce nebude jednoduchá, protože SPD ostře kritizuje jeden z čelných představitelů ANO. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán o SPD hovoří jako o hnutí založeném na lžích. Brzdí tak rozjezd okamurovců, kteří se Babišovi opakovaně nabídli jako partneři do vlády.

Premiér přitom zřejmě bude jak SPD, tak i komunisty potřebovat, aby jeho menšinová vláda získala v lednu důvěru poslanců a mohl začít vládnout, protože jiné strany zatím jeho první pokus o složení kabinetu odmítají podpořit.

Pelikán si ale není jistý, že komunisté a SPD nakonec důvěru menšinové vládě hnutí ANO skutečně dají. "Nemyslím si, že něco takového nastane. Po pravdě řečeno, pokud by to byla právě tato kombinace, nebude mi to dvakrát příjemné, ale jde mi opravdu o program," vysvětluje ministr v rozhovoru pro HN. Pokud nakonec k dohodě mezi těmito třemi stranami dojde, bude chtít vědět, co za vyjádření důvěry menšinové vládě ANO budou komunisté a SPD chtít.

Když neustoupí, budou další volby

Bez podpory KSČM, SPD se ANO může dostat do patové situace, kdy bude mít vládu bez důvěry. Prezident Miloš Zeman už dopředu avizoval, že by takový kabinet ve Strakově akademii dlouho nenechal. V případě, že Babiš důvěru v lednu nezíská, pověří ho Zeman sestavením vlády znovu. Východisko z potíží vidí Pelikán ve spolupráci s ostatními stranami, které vládu s ANO zatím razantně odmítají. Pokud svá stanoviska nepřehodnotí, může dojít k předčasným volbám. Strany jako ODS nebo piráti by podle ministra měly ustoupit "z absurdních pozic, do kterých se samy vecpaly".

Klíč, který by mohl ANO otevřít cestu k vládě s důvěrou, přitom vidí v řadových poslancích opozičních stran. "Myslím si, že oni to prostě budou muset udělat. Protože jejich voliči nejsou tak hloupí, aby nevěděli, že součet poslanců hnutí ANO a SPD je sto hlasů. Když někdo říká, že se nechce podílet na vládním projektu s námi, tak tím automaticky říká, že chce, aby tu byl vládní projekt s Tomiem Okamurou," vzkazuje opozici ministr Pelikán.

Program SPD zatím neměl sílu číst

O okamurovcích ministr spravedlnosti valné mínění nemá. "SPD je hnutí, které je podle mě založené na lžích a polopravdách vedoucích představitelů," řekl. Program okamurovců zatím "neměl sílu ani přečíst", takže neví, co v něm je. Ale o tom, že by SPD byla součástí vlády, nechce ani slyšet. "To je pro mě nepřijatelné," reaguje na otázku, zda si dovede představit kabinet složený ze zástupců ANO a okamurovců.

Když však dojde na hlasování, je ministr ochotný zvednout ruku i pro poslance, o jehož schopnostech pochybuje. A to v situaci, kdy se dělí posty ve sněmovně a hnutí ANO podporu SPD potřebuje. Například hlasoval pro zvolení Radka Kotena z SPD do čela bezpečnostního výboru, a to i přesto, že tento poslanec na sociálních sítích sdílel dezinformace. Ministr prý pro Kotena hlasoval proto, že předseda výboru nemá vyšší pravomoci než řadový člen.

"Je to jenom člověk, který − soudě podle jeho vyjádření sdílených na Facebooku − je možná trochu jednodušší. Předseda výboru o ničem nerozhoduje, jenom kontroluje a neseznamuje s nějakými hrozně utajovanými skutečnostmi," vysvětluje svůj hlas pro Kotena.

Obdobně jako o SPD a předsedovi bezpečnostního výboru se Pelikán vyjadřuje i o komunistovi Zdeňku Ondráčkovi, který se může stát předsedou komise na kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů. "Vadí mi, že zrovna v této komisi by měl sedět právě tento člověk," řekl Pelikán s tím, že pro Ondráčka nehlasoval. Ondráček byl jako člen pohotovostního pluku v roce 1989 nasazen proti demonstrantům.

Chystá elektronizaci justice

Pelikán se v příštích čtyřech letech pokusí prosadit změny, které se zasekly v minulé sněmovně. Půjde třeba o zákon o soudních znalcích nebo novelu, která umožní většímu počtu lidí dostat se z dluhové pasti. Nově připraví kompletní elektronizaci justice, která má zrychlit práci soudů. "Kdyby byl spis v elektronické podobě, může do něj třeba odvolací soud nahlížet a prvostupňový soud může dál pracovat," vysvětlil ministr svůj záměr.

Razantní změny nastanou od ledna také pro čekatele na nové soudce, kteří budou muset projít několikastupňovým procesem výběru a zkoušek. "Ze soudců chci elitu," vysvětluje nová pravidla Pelikán. Adepti, kteří budou chtít získat soudcovský talár, musí na konci projít simulovaným soudním procesem, v němž předvedou, že jej dokážou řídit a nakonec rozhodnout, což bude posuzovat nezávislá soudní komise.