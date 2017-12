Hospodářské noviny zjistily, že ministerstvo zemědělství přihrálo miliardy na investice do výroby. Péče o krajinu a ekologické zemědělství přitom přišly zkrátka. Státní rozpočet přispívá na investiční dotace v agrárním byznysu už větším dílem než Evropská unie. A nový ministr zemědělství a reprezentant agrárních kolosů Jiří Milek chce jít v politice podpor ještě dál.

"Peníze podpoří podnikání, péči o krajinu a vznik nových pracovních míst na venkově," prohlásil už dříve bývalý lidovecký ministr zemědělství Marian Jurečka. U Andreje Babiše (ANO), ještě jako ministra financí v Sobotkově vládě, zajistil mimořádný přídavek 13 miliard ze státního rozpočtu na roky dopředu. Tento program rozvoje venkova určený pro období 2014 až 2020 je považovaný za penězovod z Bruselu.

Minulá vláda odsouhlasila, že se český příspěvek zvýší z 25 na 35 procent. EU by tedy financovala podíl 65 procent místo tradičních 75. Tak to ale u všech dotací není. Ministerstvo přidalo hlavně na podporu produkce, ať už na chov prasat či drůbeže, pro potravinářské podniky či těžaře dřeva.

Kupříkladu společnost Proagro Nymburk, která vloni dosáhla hrubého zisku 72 milionů korun, získala letos na novostavbu dvou hal pro nosnice a na modernější technologii pro odchov kuřic dotaci téměř 50 milionů korun. Větší část − 50,5 procenta dotace − uhradí český rozpočet. Unijní zdroje pokryjí zbytek.

Stejně je financován projekt firmy Výkrm Třebíč z holdingu Agrofert, který měl vloni čistý zisk téměř 7,8 miliardy korun. Na modernizaci drůbeží farmy má podnik Agrofertu přiklepnutých bezmála 43 milionů korun. Z toho téměř 22 milionů korun pošlou do třebíčské velkovýkrmny kuřat čeští daňoví poplatníci. Další firma z holdingu, Česká vejce farms, má na třídírnu vajec ve Vejprnicích u Plzně smluvně zajištěnou dotaci téměř 54 milionů korun. Z toho 50,5 procenta uhradí stát.

Peníze z EU přerozdělované přes venkovský program mají pomoci zdejšímu venkovu a krajině. V českém podání ale silně slouží k podpoře velkých investic podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářském průmyslu. Zmiňované miliardy navíc od státu jdou do oborů, které jsou v zájmu velkoagrárníků spojených v Iniciativě zemědělských a potravinářských podniků. Kromě nejsilnějšího Agrofertu se v tomto lobbistickém spolku angažují i nový resortní ministr Milek, prezident Agrární komory Zdeněk Jandejsek a další šéfové agrokoncernů či velkých akciovek a družstev. Jandejsek je spolumajitelem holdingu Rabbit CZ. Jeden z jeho podniků, benešovská Mydlářka, získal nedávno na investice do prasečí farmy dotaci skoro 42 milionů korun.

"Kdo chce stavět prasečák za čtyřicet milionů, ať si ho staví, ale za své," namítá tajemník Asociace soukromého zemědělství Jaroslav Šebek. Asociaci se nelíbí, že většina peněz jde velkým firmám. Navíc se za Jurečky zvýšil limit na projekt ze 30 na 150 milionů korun. "Podporu takových projektů považujeme za nesmyslné vyhazování peněz. Venkovu nic nepřinesou. Mělo by se naopak podpořit co nejvíc míst na venkově, malé projekty do jednoho dvou milionů korun," řekl Šebek.

Naopak Agrární komora tento trend ve financování vítá. "Investice vnímáme jako podporu inovací, které směřují k lepší výkonnosti a konkurenceschopnosti celého sektoru," uvedl mluvčí Jiří Felčárek. Připomíná, že jednou z priorit komory je opětovně zvýšit domácí produkci a její zpracování a přispět tak k potravinové soběstačnosti státu.

Na péči o krajinu, na ekologické zemědělce či pěstování ovoce a zeleniny s menší spotřebou chemie stát nepřidal. S návrhem na přerozdělení peněz tak neuspěl Svaz marginálních oblastí, zastupující farmáře z podhůří. "Požadovali jsme posílit ekologické zemědělství a podporu znevýhodněných oblastí," říká předseda svazu Milan Boleslav.

V Programu rozvoje venkova je pro období 2014 až 2020 k dispozici téměř 97 miliard korun.