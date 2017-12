V rozhodujícím klání první přímé volby hlavy státu před pěti lety proti sobě stáli dva muži důchodového věku − Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg. Zdravotní stav ani jednoho z nich se tehdy tématem kampaně nestal. Tentokrát je situace jiná. Na první pohled zhoršující se kondice prezidenta Zemana, který chce v lednu svůj post obhájit, si zejména v posledních měsících všímá veřejnost, média i jeho kritici.

Ostatní prezidentští kandidáti se však zatím na toto téma vyjadřují opatrně. Jiří Drahoš připomněl, že ze zdravotních důvodů v roce 1935 abdikoval Tomáš Garrigue Masaryk. "Jsou prezidenti, kteří ctí odpovědnost ke svému lidu," podotkl. Michal Horáček zase zveřejnil svou kompletní zdravotní dokumentaci a vyzval k tomu i ostatní kandidáty. Jak citliví budou na zdravotní stav jednotlivých kandidátů voliči, se ukáže v lednu.

Prezident Zeman se špatně pohybuje, působí unaveně a výrazně zhubl. Hrad přitom neustále opakuje, že hlava státu výraznější zdravotní obtíže nemá. "Můj zdravotní stav je s malými výkyvy totožný minimálně po celou dobu výkonu prezidentské funkce. Jediný rozdíl spočívá v tom, že když se blíží prezidentská volba, tak se hledají nějaké důvody pro a proti některým kandidátům," řekl Zeman při červnové cestě po Vietnamu.

Zemanovy problémy Cukrovka Prezident Miloš Zeman trpí diabetem druhého typu, jehož nástup urychluje špatný životní styl. Nemoc je nevyléčitelná, lékaři se snaží držet cukr v krvi pacientů pod kontrolou. U Zemana se to podle jeho ošetřujícího lékaře Miloslava Kalaše podařilo mimo jiné díky přísné dietě. Prezident naopak tvrdil, že cukrovka odešla proto, že v poslední době jedl sladké. Neuropatie Onemocnění nervů, nejčastěji v končetinách, se může objevit u pacientů, kteří cukrovkou trpí už dlouho. V krajním případě je nutné přistoupit k amputaci. Zeman má nemocné nervy v nohách. Životospráva Prezident se nikdy netajil svou oblibou nezdravých jídel a alkoholu. Je také vášnivým kuřákem. Odborníky udivil, když vyzval lidi, aby stejně jako on začali kouřit až po 27. narozeninách. Pak to podle něj není škodlivé.

Sáhněte mi na nohu

Nedlouho předtím při návštěvě Číny přitom museli světoví lídři čekat, až Zemana přiveze ke společnému fotografování elektrický vozík. Zeman k tomu řekl, že sice špatně chodí, politika se podle něj však nedělá nohama, ale mozkem.

Kvůli potížím s chůzí Zeman neodkládá hůlku a často se opírá o své bodyguardy či řečnické pultíky. Při svých cestách po krajích si pravidelně stěžuje na schody a jeho tým se snaží zařídit vše tak, aby na prezidenta nebylo při zdolávání překážek příliš vidět.

Organizátoři také upravili průběh tradičních hradních oslav 28. října. Zeman se při příchodu na rozdíl od předchozích let opíral o manželku, vyznamenané pak neobcházel, oni naopak chodili k němu.

Prezident se netají tím, že jsou jeho nohy méně citlivé kvůli takzvané neuropatii, tedy onemocnění nervů. Jde o častý vedlejší projev cukrovky, kterou Zeman trpí. V krajních případech může tkáň onemocnět natolik, že je nutná amputace. Spekulace o tom, že se takové operaci podrobil, vyvracel Zeman například během prosincového setkání s občany v Boskovicích, kde zájemce vyzval, aby si na jeho nohu sáhli.

V listopadu Zeman prohlásil, že jeho cukrovka "odešla", a to proto, že v poslední době často jedl sladké. Tím udivil především odborníky na tuto nevyléčitelnou nemoc. Výroku se chytil i jeden ze Zemanových vyzyvatelů, expremiér Mirek Topolánek, když na sociálních sítích zveřejnil fotku z pochodu diabetiků. K ní připsal: "Cukrovka neodchází. Nevěřte mu."

Zemanův ošetřující lékař z pražské Nemocnice Na Homolce Miloslav Kalaš později prezidentova slova korigoval. "Bylo to laické vyjádření pana prezidenta, který není lékař," sdělil. Zemanovi se podle něj cukr v krvi naopak podařilo dostat pod kontrolu přísnou dietou. Tou vysvětlil i úbytek váhy. Dodal, že prezident má zcela v normě srdeční činnost i krevní tlak, ale rizikem je to, že hodně kouří.

Výrazně do spekulací o Zemanově zdravotním stavu zasáhl brněnský politik Svatopluk Bartík, který v listopadu na Facebook napsal, že prezident onemocněl rakovinou, léčbu odmítl a má před sebou tři až sedm měsíců života. Hrad tvrzení označil za lži a na Bartíka podal žalobu. Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček politika nazval lidským odpadem.

Je to jen únava

Lékař Kalaš vydal prohlášení, že žádné z vyšetření nepotvrzuje lživé informace o Zemanově vážném zdravotním stavu. Prezident jen podle Kalaše bývá unavený z náročného programu, vedle četných zahraničních cest pravidelně vyjíždí za občany po celé zemi. "Zvládnout toto v jeho věku je nadmíru heroický výkon," řekl Kalaš.

Podle známého kardiochirurga Jana Pirka má funkci prezidenta zastávat jen zdravý člověk, a Zeman by ji proto obhajovat neměl. "Pan prezident toho pro tuto zemi vykonal spoustu, měl by si užít zaslouženého odpočinku," řekl lékař serveru Info.cz. Ovčáček mu vzkázal, že lékař, jenž hodnotí něčí zdravotní stav na dálku, by měl vrátit diplom.