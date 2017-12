Vratislav Kulhánek se od června, kdy oznámil kandidaturu na prezidenta, ani jednou nedostal do role jednoho z favoritů souboje o Hrad. A nepatří k nim ani necelý měsíc před prvním kolem. Prosincový volební model agentur Kantar TNS a Median pro Českou televizi mu přisuzuje 1,5procentní zisk.

Bývalý šéf Škody Auto však podobným číslům nevěří. "Vycházejí podle toho, kolik kdo zaplatí. To je smutná realita," říká Kulhánek. Svou největší podporu spatřuje nejen u lidí, kteří pracují ve fabrikách nebo žijí na venkově, ale i u podnikatelů a šéfů firem. Ani jedni podle něj nejsou v průzkumech příliš zastoupeni.

Očekává tedy, že do volební urny lístek s jeho jménem hodí přece jenom více lidí, než uvádí průzkumy veřejného mínění. Koneckonců otázka na to, zdali neuvažuje, že by se vzdal kandidatury ve prospěch jiného kandidáta, ho znatelně rozzlobí. "Proč bych to dělal? Když jsem se do něčeho dal, tak přece neodstoupím," říká. Bývalý prvoligový volejbalista a milovník závodních automobilů sportovní duši nezapře.

A k ní patří i úcta k soupeři. Nejstarší z devítky uchazečů o Hrad se nepovažuje za nejlepšího kandidáta. Všichni mají podle něj voličům co nabídnout. "Každý je v něčem dobrý. Mezi kandidáty není v zásadě nikdo, o kom by člověk mohl říct, že je špatný," vysvětluje. Přesvědčit voliče chce především svou životní historií a zkušenostmi.

Ty však nabíral výhradně mimo politiku. Koncem 60. let byl sice krátce v KSČ a nově je členem obnovené ODA, nikdy se ale nijak politicky neangažoval. Krátce po vzniku hnutí ANO v roce 2012 mu jeho předseda a nynější premiér Andrej Babiš nabídl místo na senátní kandidátní listině. Jeho nabídku odmítl, ačkoliv hnutí o rok později ve sněmovních volbách volil.

Za svůj nedostatek to Kulhánek ale nepovažuje. "Více než deset let jsem se pohyboval v nepoměrně zajímavější a evropsky relevantnější společnosti, než je český dvorek. Jsem přesvědčený, že zkušenosti, které mám z jednání v Německu nebo Rakousku, bohatě nahrazují politické zkušenosti, po kterých se tady volá, " vzpomíná na svou éru v čele Škody Auto.

Její odbory nyní hrozí největší stávkou v historii Česka. Spor se vede zejména o povinné víkendové směny. "Rozumím odborům, že se tomu brání. Na druhé straně nemohou říkat, že kdyby se část výroby, kterou nestačí Škodovka vyrobit, přesunula do Německa, tak je to špatně. Buď musíme souhlasit s tím, že se budeme snažit zákazníky uspokojit, nebo musíme akceptovat to, že je uspokojí někdo jiný," diví se Kulhánek protestům proti přesunutí části výroby do Německa.

Hlasy voličů už v lednu prozradí, zda se navzdory všem předpokladům a průzkumům dostane do čela mnohem většího podniku, než je slavná Škodovka − českého státu.