Rok 2017 je napříč Evropou v řadě ohledů superlativní. Ekonomiky rostou, nezaměstnanost klesá. V takovém prostředí se schodky veřejných financí drží nízko. Vlády si mohou dokonce dovolit rozpočtovou expanzi, což se v různé míře odehrává jak v eurozóně, tak v našem regionu. Dluhové financování je ostatně levné, čemuž napomáhá i nastavení měnové politiky. Navzdory letošním krokům ČNB to stále platí i pro českou ekonomiku.

Za zvyšující se blahobyt tak Evropa neplatí mnoho, měřeno dnešními náklady. Otázkou ale je, jak si nastolený kurz rozpočtové politiky povede, až se klima zhorší, ekonomika nebude tak výkonná a náklady na financování dluhu vzrostou. Jde tedy o to, jak si rozpočtová politika poradí sama se sebou a nakolik bude schopna v deštivých dobách podpořit hospodářský růst.

Ve výhledu na rok 2018 se žádná temná mračna nerýsují. A to jak co se týče nákladů na dluh, tak co do výkonu ekonomiky. Historie nás ale učí, že se hospodářské klima může ochladit nečekaně rychle. Před 10 lety, v roce 2007, se světová ekonomika zdála být ve skvělé formě, rok poté se ale tento dojem zvrátil o 180 stupňů. Tehdejší drama by se sice jen tak opakovat nemělo, ony události jsou nicméně připomínkou, že blesk ze zdánlivě čisté oblohy může uhodit kdykoliv.