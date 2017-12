Nový ředitel: Šiničiro Jamadži přišel do libereckého závodu loni, ve funkci vystřídal Čecha Karla Balatku.

Světle šedé haly se za sebou táhnou v dlouhé řadě. Aby člověk přešel z jedné části liberecké továrny Denso do druhé, potřebuje opravdu hodně času. Rozlehlá fabrika v průmyslové zóně nedaleko Ještědu je jedním ze symbolů japonských investic v Česku. Výrobce klimatizací do automobilů sem přišel na začátku století. A do loňska investoval podle údajů agentury CzechInvest přes 9,5 miliardy korun.

"Chtěli jsme být blíž k zákazníkům, kteří jsou hlavně v Německu. Svoji roli také hrály nízké mzdové náklady a široká průmyslová základna," vysvětluje Šiničiró Jamadži, prezident společnosti Denso Manufacturing Czech. Ještě jedna věc ale rozhodla ve prospěch Česka − příslib investiční pobídky od státu formou slevy na dani.

Firma v Česku vyrábí topná tělesa, kondenzátory a chladiče pro osobní auta. Výrobky odebírají automobilky Škoda Auto, BMW, Audi, Daimler nebo Suzuki. S tím, jak se daří celému automobilovému průmyslu, daří se i Densu. "Rostli jsme díky objemům výroby," říká finanční ředitel Acuši Murase. Podnik za minulý rok utržil 12,4 miliardy korun.

12,4 miliardy korun utržila společnost Denso v roce 2016 v České republice.

Společnost Denso začala továrnu budovat v roce 2001. Za tři miliardy korun ji tehdy od základů postavila na okraji Liberce. O čtyři roky později už naplno vyráběla. "Naše základní politika je stavět závody na zelené louce a postupně je rozšiřovat," vysvětluje šéf firmy Jamadži.

Do čela české pobočky nadnárodní skupiny se postavil loni, když ve funkci vystřídal Karla Balatku. Denso je největším zaměstnavatelem v průmyslové zóně Liberec-jih. Pracuje v něm přes dva tisíce lidí, pětinu tvoří agenturní pracovníci. Stejně jako jiné firmy se potýká s nedostatkem lidí, podle poslední výroční zprávy přistoupilo k masivnímu náboru zaměstnanců. Lidé si v Densu v průměru vydělají přes 23 tisíc korun.

"V některých měsících se nám nedostává i sto lidí. Regulujeme počet zaměstnanců v závislosti na objednávkách. Jsou ale měsíce, kdy je objednávek víc," uvádí Jamadži. Hlavní část vývoje nechává nadnárodní firma v Japonsku. Česká pobočka už ale spolupracuje s pracovišti v Německu, USA a Japonsku a sama navrhuje některé prototypové a sériové výrobky.

"V Česku spíš řešíme vývoj jednotlivých komponentů, které následně montujeme do automobilů," dodává Jamadži. Japonský šéf tvrdí, že by chtěl podnik v budoucnu rozšiřovat a po zaměstnancích bude chtít práci s vyšší přidanou hodnotou − například promyšlenější obsluhu robotů. "Čelíme různým omezením, proto se to nedá tak snadno uskutečnit," krčí rameny.

Nedostatek zaměstnanců není jedinou překážkou, firmu na severu Čech trápí i doprava. Auty zahuštěná příjezdová cesta do průmyslové zóny vadí i dalším firmám.

Přitom podle Milana Šubrta z Asociace samostatných odborů dostalo Denso už před patnácti lety od tehdejšího vedení kraje i libereckého magistrátu příslib, že postaví druhou příjezdovou cestu do zóny. "Podle našich informací je to stále jen na úrovni slibů ze strany města i krajského úřadu," popisuje Šubrt.

Denně tak hrozí, že při případné kalamitě nebo větší dopravní nehodě se například nedostanou zaměstnanci po relativně úzké silnici do práce. Zároveň si místní obyvatelé stěžují na přeplněnou městskou hromadnou dopravu.