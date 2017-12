Přezdívají mu "prašivka" a říkají o něm, že vypadá jako záchodová štětka. Terčem posměšků obyvatel Říma a jeho návštěvníků se stal jedenadvacet metrů vysoký vánoční strom, který na tamním hlavním náměstí Piazza Venezia nechala 8. prosince vztyčit radnice. Přivezli ho z Jižního Tyrolska (přišlo to celé v přepočtu na více než milion korun), jenže opadává tak rychle, že z něj už nyní zůstává jen opelichané torzo. Po stížnostech, které se na radnici sesypaly, město nyní vyšetřuje, kdo za to může. Zaznívají i jízlivé rady, že by si Řím měl příště stromek objednat v Polsku. Svatopetrské náměstí ve Vatikánu zdobí letos smrk z oblasti Mazurských jezer. A vypadá… no, jako pravý vánoční stromek.

Stromek za všechny peníze