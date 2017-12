Těžko se divit, že Evropská komise navrhuje potrestat Polsko opatřením, které nikdy v dějinách kontinentální integrace nebylo použito, tedy zbavením hlasovacích práv. Polská vládní strana Právo a spravedlnost dohnala svoje válcování justiční nezávislosti v zemi tak daleko, že se komisaři − pokud si chtěli zachovat tvář − těžko mohli rozhodnout jinak, než že právě toto na Varšavu vytasí. Návrh, dodejme hned, samozřejmě neprojde přes Radu EU, neboť je nutný souhlas všech a Maďarsko už oznámilo, že bude věc vetovat.

Maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi se prostě myšlenka znásilnění justice líbí, což není překvapivé. O tom ale jindy. Na faktu, že komise vlepila Polsku i tak dost silnou facku, tahle maďarská blokáda moc nezmění.

Válcování justičního systému probíhá v Polsku už dva roky na všech úrovních, od lokálních soudů po ten Nejvyšší. Cílem je rozmělnit tradiční dělbu moci, resp. soudnictví dostat pod kontrolu − a teď pozor − nikoli vlády nebo prezidenta, což by už samo o sobě bylo hodně špatné, nýbrž prakticky přímo pod kontrolu strany Právo a spravedlnost, jejímž jediným a bezkonkurenčním vůdcem je Jarosław Kaczyński. Tím se Polsko dostává na úroveň banánových republik. Kaczyński sám reformu ospravedlňuje jako krok, jak justici "očistit" od nánosů, které na ní ulpěly ještě za komunismu. Protivníci však tvrdí, že jakkoli by reforma byla zapotřebí, tohle je něco jiného. Kaczyński chce podle nich zpečetit svou pozici vládce, jenž se nemusí na nic ohlížet. Aby mu i Donald Trump, jemuž soudy zarazily jeho protimuslimské dekrety, mohl závidět.

Debata má mnoho rovin, jednou je i ta, že Poláci − třeba ve srovnání s Čechy − vykazují značnou míru sympatií vůči EU. V Bruselu se proto často říká, že by bylo hloupé o tohle přijít nějakým drsným krokem, pokud by se například příliš usilovně hledala klička, jak obejít maďarské veto. A ne že by se ta klička najít nedala. Kdekdo v téhle souvislosti zmiňuje třeba podmínění dalších dotací z evropských fondů vnější kontrolou toho, jak v Polsku funguje právní stát. Pro Polsko by to bylo nepřijatelné. Leč taky by pro něj coby netto příjemce evropských financí bylo tuze nepříjemné, kdyby penězovod vyschl.

Nakonec tu ale je samozřejmě argument, do jaké míry se mají evropské instituce vůbec montovat do vnitřních záležitostí nějaké členské země, když tam o těch záležitostech rozhodují legálně zvolený parlament a vláda − které se v tomhle případě nyní jistě ještě více zatvrdí. Jasné hranice mezi "tady ještě ne" a "teď už ano" definovány nejsou. Je ale dost možné, že je nynější evropské odhodlání zatáhnout za brzdu poprvé nakreslí.