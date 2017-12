Dosud mohla kampaň před prezidentskými volbami sloužit jako nová definice politické nudy. Má to tři důvody. Zaprvé jsou lidé unaveni z kampaně před volbami do sněmovny. A pokud něco fascinovaně sledují, je to nástup premiéra Andreje Babiše, jehož úspěch a zatím zveřejněné záměry naznačují, že končí to, čemu můžeme říkat první Česká republika.

Zadruhé to zatím vypadá, že o výsledku prvního kola prezidentských voleb je předem rozhodnuto. Postoupí obhájce úřadu Miloš Zeman, doprovodí ho akademik Jiří Drahoš a skutečná "zábava" začne až před druhým kolem volby. A zatřetí: Miloš Zeman se debat neúčastní a jeho protikandidáti zatím nepředvedli nic moc originálnějšího než variace na větu, že je potřeba porazit Zemana, protože "dělá ostudu", "táhne zemi na východ" a tak dále. Ne že by to nebyla pravda, ale je to už zhruba tři roky vyčpělé. Výsledkem je pocit nekonečné nudy.

Pod dosavadní nudou ale tiká časovaná bomba. Je naprosto jasné, že do finále projde Zeman, takže se strhne rvačka o druhé postupové místo. Michal Horáček, Mirek Topolánek a možná i další cítí šanci, že by favorit Jiří Drahoš mohl začít v poslední fázi kampaně ztrácet − podobně jako před pěti lety Jan Fischer. Tomu nakonec došel dech úplně a skončil až na čtvrtém místě. Drahoš sice zatím tak rychle z kopce nejede, ale postup už jistý nemá. Zemanovi konkurenti se tak nevyhnutelně v následujících dnech tvrdě posekají mezi sebou.

Náznak budoucí strkanice jsme viděli poté, co jednomu z kandidátů, diplomatu Pavlu Fischerovi, ujelo, že by nejmenoval ústavním soudcem homosexuála. Tenhle přešlap, za který se posléze Fischer omlouval a vysvětloval jej jako vytržený z kontextu, si pochopitelně vychutnal kdekdo. Hlavní linie střetů ale vedou jinudy. Michal Horáček stále tvrději útočí na Jiřího Drahoše, kterého se pokouší vykreslit jako nevýrazného, měkkého, ba nekompetentního kandidáta. Povzbuzuje legendu, že Drahoš je jen coververzí Jana "želé" Fischera z doby před pěti lety. Dlužno podotknout, že Horáčkovy útoky jsou − technicky vzato − prováděné precizně a Drahoš se dostává do defenzivy.

Pak je tu Mirek Topolánek, který ze zadních pozic začíná své konkurenty mydlit hlava nehlava − na sociálních sítích je stále jízlivější a snaží se prodávat svou zkušenost v domácí i zahraniční politice v opozici proti dosavadní politické intaktnosti soupeřů. Čas slušnosti a vzájemného respektu kandidátů končí.

Postupně se též ukazuje, že mezi nezemanovskými kandidáty jsou ve skutečnosti velké hodnotové rozdíly − nejde jen o toho či onoho "Nezemana". Třeba Pavel Fischer reprezentuje sociálněkonzervativní náhled na svět, který je sice legitimní, ale na liberály působí jako červený hadr na býka. Mirek Topolánek zase oslovuje pravicově založené lidi, kteří si najednou uvědomují, že nechtějí jen "slušnost na Hradě", ale i razanci, politickou zkušenost a výraz. Expremiér naopak dráždí všechny, kdo Topolánkovu éru asociují (ať už oprávněně nebo ne) s pramalými sociálními ohledy a korupcí. Nezemanovské pole se zkrátka rozrůzňuje. Nelze donekonečna zachovávat dekorum slušné obecnosti a obecné přijatelnosti. Nakonec se projeví "chuť a zápach" kandidátů, jež některé voliče přitáhnou, jiné odpudí. A když se chuť a zápach u někoho neobjeví, je to pro voliče také informace, která může fungovat úplně stejně.

Nastávající rvačka Zemanových protikandidátů o postupové místo je pochopitelná, ale má samozřejmě svá rizika. Především v tom, že nakonec mohou útoky dosáhnout takové intenzity, že se vyzývatelé současné hlavy státu vzájemně pohaní a "znenávidí" natolik, že budou mít problém vzájemně se podpořit v druhém kole. Máme zkušenost z roku 2013, kdy Jan Fischer a Vladimír Franz nakonec podpořili Miloše Zemana.

"Nezemanovští" voliči to nakonec mohou vidět podobně ostře. Horáček může být v druhém kole pro voliče jiných kandidátů ve finále nevolitelný, "protože hazard", Topolánek, "protože Dalík", Fischer, "protože homofob", a Jiří Drahoš, "protože želé" a "protože má falešné brýle, což ho tak nějak vystihuje". Vůbec není jisté, že nezemanovští voliči podpoří v druhém kole proti obhájci úřadu kohokoliv, kdo postoupí. Mohou také nakonec zůstat doma, protože budou buď naštvaní, nebo protože rozdíl mezi Zemanem a druhým v pořadí bude v prvním kole tak velký, že to bude vypadat beznadějně.

Každopádně nuda v kampani končí, začíná bitva o účast ve druhém kole. A je možné, že nad krajinou po bitvě se nakonec bude vítězně zubit Miloš Zeman.