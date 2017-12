Líbivé povídání o službách postavených na sdílené ekonomice, ze kterých se díky nízkým cenám a vzornému plnění zákaznických potřeb staly nadnárodní korporace s hodnotou v desítkách miliard dolarů, narazilo na realisticky uvažující soudce. Po včerejším verdiktu Soudního dvora EU proti Uberu je jasno: když něco funguje jako síť taxíků, je k tomu potřeba přistupovat jako k taxislužbě. Bez ohledu na to, že zprostředkování služby probíhá ve virtuálním prostoru. To totiž z dopravce ani náhodou nedělá informační firmu a nedává právo schovávat se za evropskou směrnici o elektronickém obchodu. Kdyby ano, dalo by se tak maskovat leccos.

Rozsudek by mohl mít dalekosáhlé důsledky pro sdílenou ekonomiku, říkají podle tiskových agentur experti. Kdepak. Pokud převládne zdravý rozum, mohl − a měl − by mít dopad na firmy, které se pod sdílenou ekonomiku jen schovávají. Uber je jen nejviditelnější příklad, který i kvůli jeho agresivitě a viditelnosti už nešlo ignorovat. Služba, kde jádro výkonů zajišťují flotily pro ten účel nakoupených aut a zástupy najatých řidičů, nepatří svou podstatou plně ani do sdílené, ani do digitální ekonomiky. A snad netřeba dodávat, že ani ti, kdo si Uberem jen přivydělávají, by neměli fungovat mimo pravidla platící pro jejich tradičnější konkurenty.

Podobné je to v případě populárního Airbnb. Když jsou přes něj pronajímány pro ten účel pořízené byty, není to sdílené bydlení, ale běžný komerční pronájem. Tedy byznys. A je jen dobře, když o něm státní orgány či samosprávy dostanou víc informací, včetně těch o toku peněz, a budou mít i pravomoce jej přiměřeně regulovat.

Co by ale v rozruchu kolem rozsudku nemělo zaniknout, je fakt, že jak Uber, tak Airbnb i řada dalších vyvinuly služby, o které zákazníci stojí. Jejich fenomenální úspěch ukázal, že lidé nepotřebují, aby všechny taxíky měly stejnou barvu, "klobouk" (jak taxikáři říkají střešní svítilně s nápisem TAXI) a taxametr. Stejně tak se řada z nich při výběru noclehu pro víkend v neznámém městě obejde bez 24 hodin denně otevřené recepce a možnosti objednat si snídani do postele. Inovace, které přinesly mobilní aplikace s možností určit polohu, či propracovanost vyhledání a hodnocení noclehů jsou tak zásadní a úspory tak velké, že by bylo velmi nemoudré je zlikvidovat požadavkem, aby se ve všem přizpůsobily současným regulím.

Česko má naštěstí nakročeno k rozumnému přístupu. K regulaci, která ale nezavrhuje inovace a své požadavky podle nich postupně mění.