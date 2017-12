Lexus LS to v kategorii největších sedanů, určených pro vrcholové manažery, neměl vůbec lehké. Model z roku 2006, který prošel jen mírnými úpravami, byl proti modernějším vozům z německé trojice Audi A8, BMW 7 a Mercedes S bezmocný. Zatímco ty se střídavě prodávaly na českém trhu v desítkách až stovkách kusů (podle toho, který z nich byl právě nejnovější), japonský Lexus LS si v posledním měřeném roce, tedy loni, pořídili jen čtyři lidé. Shodného výsledku dosáhl i v letech 2015 a 2014. Z absolutního propadáku se má ale nyní stát skokan roku.

"Věříme si, příští rok máme cíl prodat 50 aut a myslím, že to nebude vůbec problém," říká Jakub Květoň, šéf Lexusu v Česku. S Němci by se sice stále rovnat nemohl, ale nárůst prodejů o 1150 procent by byl určitě důvodem k oslavám. Otázka je, zda má japonská novinka potřebné trumfy k tomu, aby nejnáročnější automobilovou klientelu zaujala. HN to vyrazily zjistit do Ománu, kde se konaly první jízdy. Místo nebylo zvoleno náhodou. V arabských zemích má Lexus mnohem větší prodejní úspěchy, v Ománu na vozy jeho značky narazíte prakticky všude.

Snaha zaujmout je patrná už z výrazného designu vozu. Zatímco předchůdce byl z hlediska vzhledu spíš nudným sedanem, nová 5235 mm dlouhá limuzína nasadila velmi odvážný design, který se projevil zejména na přídi. Ostré hrany masky chladiče, která má při bližším pohledu pečlivě propracovanou mříž, a úzké diodové světlomety vytvářejí velmi osobité auto. Možná ho někteří konzervativnější řidiči odmítnou, ale má zase šanci přilákat nové. Hlavně ty, kteří dosud o takovém autě vůbec neuvažovali.

Lexus LS touží po zapomenuté slávě. Do boje jde s hybridem



Filozofie pohostinnosti

Lexus chce zdůraznit svůj japonský původ. Interiér nového LS se proto nese v duchu slova omotenashi, což znamená v překladu pohostinnost. V luxusní kabině se má řidič anebo majitel (pokud nejsou tatáž osoba) cítit jako na návštěvě u blízkých známých, kteří se − jak velí japonské tradice − o hosty starají svědomitě. Auto je vybaveno nespočtem detailů, jež přidávají na pocitu "opečovávanosti". Například klimatizací Climate Concierge, která pomocí senzorů měří povrchovou teplotu těla a přizpůsobuje tomu svou funkci, včetně teploty, odvětrávání a vyhřívání sedadel. Samotné sedačky, nebo spíš křesla, jsou elektricky nastavitelné v 28 různých směrech a nechybí ani možnost masáží.

Kapitola sama pro sebe je zadní sedadlo Otoman, které je k dostání v nejdražším provedení vozu Superior za 3,8 milionu korun. To už počítá s tím, že majitel bude sedět na místě VIP a řidiče si najme. Vzadu bude mít k dispozici samostatné ovládání klimatizace, zábavy nebo slunečních clon pomocí dotykové obrazovky. Na ní nastaví také polohu křesla, které se může natáhnout až do tvaru přizvednutého plážového lehátka. Aby bylo místo na nohy, odsune se přední sedadlo spolujezdce.

Parametry ◼ Výkon motoru: 264 kW

◼ Točivý moment: 350 Nm

◼ Zrychlení 0–100 km/h: 5,5 s

◼ Maximální rychlost: 250 km/h

◼ Udávaná spotřeba na 100 km: 7,0 l

◼ Hmotnost: 2250 kg

◼ Objem kufru: 430 l

◼ Základní cena: 2 900 000 Kč

I místo za volantem vytváří příjemný prostor. Pečlivě propracovaná palubní deska má technicistní design. Budíky nahradil displej, další obrazovku sloužící médiím a navigaci najdeme uprostřed. Bohužel ovládání některých funkcí přes touchpad (prakticky stejný jako u notebooků, navíc s vibrační odezvou) je velmi nepřesné a nepohodlné. Menu je zmatečné a zvlášť při řízení se v něm člověk snadno ztratí. Oproti pečlivě propracovanému systému iDrive od BMW nebo MMI od Audi je v tomto směru Lexus LS docela pozadu. Navíc chybí i dnes moderní bezdrátové nabíjení telefonu nebo propojení s iPhony pomocí Apple Car Play.

Lexus se to snaží vynahradit špičkově hrajícím audiosystémem Mark Levinson a možností individuálních úprav, jako jsou umělecky zpracované dřevěné dekory, látkové výplně dveří po vzoru japonských origami nebo broušené sklo.

Lákadlo pro ekology

Velkým trumfem Lexusu LS bude jeho pohon. Japonská značka si založila image na hybridních vozech, nabízí je napříč svou modelovou paletou a LS není výjimkou. V Česku se bude prodávat jako LS 500 h, kombinující benzinový šestiválec s elektromotorem. K tomu přidá ještě pohon všech kol a unikátně řešenou převodovku. Ta je bezstupňová, aby dobře spolupracovala s hybridem, připojuje se k ní ale ještě přídavný čtyřstupňový systém. V závěru má řidič k dispozici celkem 10 virtuálních rychlostních stupňů, což je ale při běžném řízení, kdy nechá práci na automatu, celkem jedno.

Rozjetí s hybridním vozem je impozantní. Pokud je v bateriích dostatečné množství energie, využije k němu jen elektromotor. To se pak dvě a čtvrt tuny vážící limuzína rozpohybuje zcela neslyšně. Spalovací motor ale velmi rychle naskočí, baterie poslouží maximálně k pár kilometrům elektrické jízdy. Benzinová jednotka se ale umí vypínat i ve vyšších rychlostech, kdy není potřeba zrychlovat, a tak LS "plachtí" s nulovou spotřebou paliva.

Pro klidné cestování a polykání stovek dálničních kilometrů je LS ideální. Zejména v kombinaci s nesmírně pohodlným vzduchovým podvozkem. Přece jen bychom ale očekávali od top sedanu ještě lepší odhlučnění okolí. I když je LS vybaven aktivním systémem pro potlačování hluku (z reproduktorů pouští zvukové vlny, které odráží ruchy), cestování například v Mercedesu třídy S nám přišlo ještě na vyšší úrovni. A to i když byl vybaven naftovým motorem. Zvuk Lexusu se nám nelíbil také při prudké akceleraci, se kterou si bezstupňová převodovka trochu neví rady. Motor vyžene do vysokých otáček a ten je potom hodně slyšet. Auto také někdy při přeřazování stupňů zbytečně škubne.

Dynamika jízdy je nicméně velmi dobrá. Díky výkonu celého soustrojí 264 kW zvládne LS vyrazit ze stání k hranici 100 km/h za 5,5 sekundy. Přitom se ale díky hybridu umí pohybovat s rozumnou spotřebou někde mezi osmi a 10 litry benzinu na 100 km, což je na tak velké a těžké auto adekvátní.

Faktem je, že Japonci sází na úspěch hlavně v zemích, kde stát nabízí finanční podporu pro nákup ekologicky zaměřených aut. LS tam má šanci dosáhnout na zajímavější cenu. Hodit se bude i do velkých firem, které mají pro nákup svého vozového parku přísnější emisní podmínky. LS se bude v Česku nabízet také v nehybridní variantě, pouze se spalovacím motorem. Základní cena 2 900 000 korun bude ale pro oba vozy stejná. Nafta v nabídce tohoto modelu ani celé značky Lexus není.

Ve výsledku je tak LS alternativou pro individualisty, kteří se chtějí vymknout zavedenému německému stylu a zároveň zkusit, jaké to je, jezdit s hybridem.