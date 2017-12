Bristol Brabazon byl vyroben jen v jednom exempláři, stál ale tolik, že by se za to daly vybavit středně velké aerolinie.

Několik málo úspěchů, pár průměrných strojů a také spektakulární fiaska. Příběh Brabazonova výboru, jakési britské "plánovací komise" pro letectví vzniklé právě před tři čtvrtě stoletím, ukazuje, jak i na slovo vzatí odborníci mohou při předvídání trendů selhat.

Nejviditelnějším a nejdražším "pomníkem", který po komisi zůstal, byl gigantický letoun Bristol Brabazon. Odstrašující příklad toho, kam mohou dobře myšlené záměry státu nasměrovat průmysl do budoucnosti.

Hlavně nezaspat

Před pětasedmdesáti lety druhá světová válka vstupovala do fáze, kdy se převaha postupně přesouvala na spojeneckou stranu. K porážce Německa, Japonska a Itálie vedla ještě dlouhá cesta lemovaná řadou dílčích porážek a nezdarů, ale bylo zřejmé, že zbraně Osy už spojenci dokázali otupit. Jak řekl britský premiér Winston Churchill po El Alameinu, nebyl to ještě konec války ani začátek konce, ale byl to konec začátku.

Velká Británie a s ní i celé impérium už čtvrtý rok napínaly všechny síly na zbrojení, ale současně začínaly plánovat, jak válečné zkušenosti využít. Jednou z priorit bylo civilní letectví. Tady Londýn viděl jak rizika, tak příležitosti. Rizikem byla totální orientace výroby na bombardéry. Což bylo tehdy naprosto logické: britské firmy byly v konstrukci těžkých čtyřmotorových bombardérů i lehkých rychlých dvoumotorových strojů na špici světového vývoje, a tak dávalo smysl využít všechny dostupné kapacity k jejich produkci. Válka jich byla schopná spolykat nekonečné množství. Dopravními stroji se plně vytížený britský průmysl nezdržoval, ty slíbili dodat Američané.

Během války spolupráce fungovala excelentně, na kvality nákladních letadel Made in USA si nikdo ani v nejmenším nestěžoval a kvantita překonala všechna očekávání. Ale co přijde v mírových dobách? Dokáže se Británie včas přeorientovat, nebo bude odsouzena k tomu, aby dál pokračovala v nákupech strojů spojence?

Ambice Britů navíc sahaly výš než jen k obnovení předválečné pozice tamního leteckého průmyslu (který ještě na začátku 30. let sázel na majestátní dvouplošníky a moderní trendy doháněl, až když už se schylovalo ke světovému konfliktu). Chtěli uplatnit převratné inovace vzniklé v rámci válečného úsilí a pozvednout letectví na novou kvalitu. K tomu měl pomoci stát. Jak specifikací požadavků, tak výběrem nejlepších konstrukcí. I prvním odběratelem měly být státní aerolinie. Úkol padl na bedra takzvaného Brabazonova výboru, který vznikl před Vánoci 1942.

Komise nesoucí jméno svého předsedy, leteckého průkopníka Johna Moora-Brabazona, přišla se specifikacemi letadel, která bude impérium i svět po válce potřebovat. Jak si aspoň experti mysleli. Pokrývala celé spektrum od rychlého poštovního tryskáče přes letadlo určené na krátké tratě po obří dálkový stroj. Ten upoutal největší pozornost, protože byl určen pro trať spojující Británii s USA, kde dosud jasně dominovala lodní doprava, ale masivní válečný provoz ukázal, že i zde budou mít letadla brzy navrch.

Jenže už v požadavcích komise byl zakódován budoucí nezdar přímo monumentálních rozměrů. Experti vycházeli z předválečných zvyklostí na dlouhých tratích a požadovali, aby cestující měli možnost využít lehátka. V podmínkách byl i velkorysý prostor pro každého člověka na palubě. Výsledkem byl návrh vpravdě gigantického letadla, které se zcela vymykalo tehdejší měřítkům.

Rozpětí křídel požadovaného typu vyšlo konstruktérům renomované firmy Bristol na 70 metrů, o deset metrů víc, než o více než dvě dekády později dostal do vínku Boeing 747, po dlouhou dobu největší civilní letoun světa. Pravda, Boeing už měl křídla šípovitá, takže v nosné ploše si oba stroje byly téměř rovny. Typ, který podle předsedy výboru dostal jméno Brabazon a číselné označení 167, měl však jasně "navrch" v rozměru trupu. Jeho průměr činil celých osm metrů, o metr a půl více než Jumbo Jet ze vzdálené budoucnosti. Nebylo divu. Aby splnil požadavky, musel být po celé délce dvoupatrový (paluba s lůžky byla nahoře). Vybavení bylo velkorysé, nechybělo třeba kino, bar a společenský salon. A všechen ten komfort měl sloužit pouhým 60 cestujícím.

To vycházelo z představy letecké dopravy jako luxusní záležitosti, jíž si užívají bohatí lidé, případně zaměstnanci státu, za něž platí letenky erár. Že se západní svět rychle posune k masovému létání a nejdůležitější bude ekonomická třída, si experti v komisi představit nedovedli.

Bristol vyprojektoval letadlo, který mělo na rychlost 250 mil (480 kilometrů) v hodině rozhýbat hned osm osmnáctiválcových motorů. Ty roztáčely čtyři vrtule, po dvou motorech na jednu. Jak ukázaly i zkušenosti jiných výrobců, to je samo o sobě oříšek, který není snadné vyřešit. Narazil i Bristol a otázka pohonu celý projekt zbrzdila. Představa o rychlém nástupu na hladové poválečné linky byla ta tam.

Prototyp, pro nějž musel vyrůst největší hangár na světě, se poprvé vznesl v září 1949, ale to už zákazník, státní British Overseas Airways Corporation (BOAC), o projekt, u jehož zrodu přímo stál, dávno ztratil zájem. Svět letectví se totiž vyvíjel zcela jinak, než si úředníci představovali. Na hlavních linkách převládly stroje jako Douglas DC-6 či Lockheed Constellation, které byly o hodně rychlejší.

A hlavně, i když byly mnohem menší a úspornější (stačily jim jen čtyři motory), převezly více cestujících. Při rychlostech přes pět set kilometrů v hodině se z lůžek stal anachronismus, za nějž nebyl nikdo ochoten platit, a uspořádání interiérů se posunulo do stavu, který v podstatě vydržel až do dnešních dnů.

Projekt nezachránilo ani zvýšení kapacity na 100 cestujících. Kdyby totiž byl prostor využit racionálně, vešlo by se do trupu klidně 300 sedaček. Jenže to by se zcela vymykalo tehdejším potřebám i kapacitám letišť.

Potíže s pohonem byly pro BOAC záminkou, jak z projektu vycouvat, a žádný jiný zákazník o letadlo, které s sebou vozí tolik nezaplněného prostoru, zájem neměl. Britská vláda ztratila trpělivost a celý program zastavila. Druhý prototyp, který měl mít perspektivnější turbovrtulový pohon, díky němuž by se ušetřilo skoro pět tun váhy, smazala by se část rychlostního handicapu a jistě by oproti překomplikovaným pístovým motorům zlepšil spolehlivost, se už nestavěl. Takový mastodont prostě nebyl, navzdory projekcím odborné komise, potřeba.

Po projektu tak zbyla "sekera" v astronomické výši šesti milionů liber (pokles britské měny tehdy teprve nabíral tempo), za což by se dala pořídit flotila třiceti DC-6. Kromě daňových poplatníků mezi oběti válečného velikášství patřili i obyvatelé obce Charlton. Její část musela ustoupit vzletové dráze a vesničané byli přesídleni, což v demokratické Británii vyvolalo rozruch. Brabazon 167 totiž potřeboval ke vzletu skoro dva a půl kilometru. I to by stroj v běžném provozu hodně omezovalo.

Vlastní úsudek se vyplácí

Ani řada dalších projektů zaštítěných Brabazonovým výborem valného úspěchu nedosáhla. Nejvíc to bolelo u typu De Havilland Comet, prvního civilního tryskáče, který měl zúročit výrazný britský náskok na poli proudových motorů. Jeho opakované nehody zapříčiněné spěchem při vývoji a částečně i nezkušenosti otevřely cestu k budoucí americké dominanci.

Zdaleka nejúspěšnější z Brabazonovy líhně byl Vickers Viscount, jehož se vyrobily stovky kusů. Není náhodou, že právě tento typ se od původního zadání zásadně odchýlil. Měl výrazně větší kapacitu a především vsadil na nové turbovrtulové motory už v době, kdy to komisi připadalo rizikové. Přesně po takovém stroji s velmi nízkými provozními náklady na konci čtyřicátých let aerolinky prahly. A trefit se do potřeby trhu je stejně důležité jako dovednost konstruktérů.