Philip Tetlock a Dan Gardner v knize "Superprognózy − Umění a věda předvídání budoucnosti" vypráví o tom, jak jeden jejich kolega dal dohromady velkou skupinu odborníků, aby sestavili tisíce předpovědí o hospodářství, akciích, válkách a dalších problémech. Po čase byla přesnost těchto předpovědí ověřena. Průměrný odborník byl zhruba stejně úspěšný, jako kdyby hádal zcela náhodně. Přitom čím vzdálenějšího období se otázky týkaly, tím nepřesnější byly odpovědi.

Stejně tak meteorologové sestavují řadu předpovědí a dennodenně ověřují jejich přesnost: předpovědi počasí na den či dva dopředu jsou obvykle poměrně přesné, zatímco týdenní předpovědi zas až tak moc ne. Počasí je učebnicovým příkladem nelinearity: čím dále se prognostik pokouší dohlédnout, tím více nastává příležitostí pro chaos, který může mávnutím motýlích křídel odvanout všechna očekávání.

Prognostici většinou tápou ve tmě. Nevědí, jak dobré jsou jejich předpovědi z krátkodobého, střednědobého ani z dlouhodobého hlediska − a netuší, jak dobré by mohly být. Mají pouze jakousi předtuchu.

Bývalý ředitel Microsoftu Steve Ballmer pronesl v roce 2007 pozoruhodnou předpověď: "Je naprosto vyloučené, aby iPhone získal jakýkoliv výraznější podíl na trhu. Naprosto vyloučené." Jeho předpověď zaujímá přední pozice v prognostických síních hanby. Už řadu let iPhone vytváří větší obrat než celý Microsoft. Podobně prezident Digital Equipment Corporation v roce 1977 uvedl: "Neexistuje důvod, proč by někdo chtěl mít doma počítač."

Převážná většina prognostiků předpověděla správně výsledek hodu mincí − panna, nebo orel − zhruba v 50 procentech případů. Podaří-li se někomu správně předpovědět, co na minci padne za stranu, neznamená to, že má schopnost předpovídat vrhy mincí, ani kdyby se mu to povedlo stokrát za sebou. Jde pouze o štěstí. Máme-li však 2800 hádačů, z nepravděpodobného se stane celkem pravděpodobné.

Když má někdo úspěch na akciovém trhu šest nebo sedm let za sebou, žurnalisté vytvoří profil tohoto bravurního investora a vítězoslavně prohlásí, že jde o ukázku skutečných dovedností. Vůbec je nenapadne, jak velké množství dalších lidí se pokoušelo o totéž. Jsou-li jich tisíce, podstatně se zvyšuje šance, že někdo z nich takto výrazně uspěje. Při koupi losu, kterých se prodávají miliony, je velmi pravděpodobné, že někdo někde vyhraje. Jak ale vědí finančníci, smrtelníci mohou vzdorovat zákonům statistické gravitace jen omezenou dobu.

Knihkupecké pulty přetékají životopisy úspěšných byznysmenů, kteří uvádějí zvláštní důvody, proč ten či onen "udělal kariéru". Finanční expert Nassim Taleb však v knize "Zrádná nahodilost" upozorňuje, že úspěšní byli jen v pravý čas na pravém místě. Netvrdí, že Warren Buffett je neschopný. Prohlašuje jen, že v rozsáhlé populaci nahodile si počínajících investorů se jedinec s takovými výsledky objeví téměř nevyhnutelně, čistě v důsledku štěstí.

Podle nositele Nobelovy ceny za ekonomii Daniela Kahnemana naše mysl prahne po jistotě, a pokud ji nenajde, vynutí si ji. Při předpovídání budoucnosti je největším hříchem zkreslení zpětného pohledu. Minulost se nám jeví předpověditelnější, než ve skutečnosti byla. Věříme, že budoucnost je mnohem předpověditelnější, než ve skutečnosti je.