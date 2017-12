Před téměř dvěma měsíci utekl sesazený katalánský premiér Carles Puigdemont s částí svého kabinetu do Belgie. Tehdy prohlásil, že hodlá "přenést katalánský problém do srdce Evropy". Krátce poté poslal soud několik členů jeho vlády do vazby. Všichni čelí obvinění ze vzpoury a zneužití veřejných prostředků. Za mřížemi mohl skončit i sám Puigdemont, pokud by zůstal ve Španělsku.

Kvůli nečekanému úprku se Puigdemontovi začali vysmívat jeho oponenti, zatímco část separatistů ho kritizovala, že je opustil při prvních větších problémech.

Mnozí považovali Puigdemonta za odepsaného politika, jenže on se dokázal vrátit zpět do hry. Z Bruselu čile vedl předvolební kampaň, natáčel videovzkazy pro své voliče a rozdával rozhovory. Doufá, že se mu podaří vrátit se opět do křesla předsedy vlády. Do voleb jde v čele koaliční kandidátky Junts per Catalunya (Společně pro Katalánsko).

O jeho osudu rozhodují voliči už dnes, kdy se v Katalánsku konají ostře sledované předčasné volby. Ty vyhlásila centrální vláda v Madridu vedená lidovcem Marianem Rajoyem před dvěma měsíci, tedy krátce poté, co zmrazila autonomii regionu a sesadila tamní vládu.

Premiér Rajoy doufá, že síly separatistů oslabí. Ti přitom sází na to, že naopak získají od voličů silný mandát, jenž by jim zajistil lepší vyjednávací pozici pro rozhovory s Madridem.

Jenže podle analytiků je možné, že hlasování nakonec skončí bez jasného vítěze. Průzkumy totiž naznačují, že ani zastánci, ani odpůrci nezávislosti zřejmě nezískají v regionálním parlamentu potřebnou většinu. Sestavení nové vlády tak může zabrat měsíce. "Výsledek voleb je velmi nejistý. Očekávám, že přinesou více nejistoty," uvedl pro New York Times novinář z deníku El País Kiko Llaneras.

"Bude pak záležet na tom, jak co udělají političtí lídři z obou táborů. Pokud neustoupí ze svých pozic, bude situace v Katalánsku stále zablokovaná. Pak by napětí v Katalánsku vzrostlo," uvedl pro HN politolog Oriol Bartomeus z Autonomní univerzity v Barceloně.

Část separatistů už ustoupila od některých radikálních postojů z dřívějška. Už nehodlají prosazovat jednostranné vyhlášení nezávislosti za jakoukoliv cenu. Raději chtějí Katalánsku co nejrychleji vrátit jeho zmrazenou autonomii.

Požadují propuštění separatistických lídrů, kteří jsou ve vazbě. Jedním z nich je i šéf nejsilnější separatistické strany Republikánská levice Katalánska (ERC) Oriol Junqueras.

"Číslo dvě" ERC Marta Roviraová pro deník Financial Times uvedla, že partaj se hodlá zaměřit na "dialog" s Madridem a nemá plány na další "symbolické vyhlášení nezávislosti". Získání samostatnosti tak zůstává spíše dlouhodobým cílem. Výjimkou je krajně levicová strana CUP, která požaduje jednostranné odtržení od Španělska.